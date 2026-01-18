Gran Premio de Argentina de la Fórmula 1. Foto: X @F1

Argentina es un país que respira automovilismo. Sin ir más lejos, fue la primera nación de América Latina en recibir un Gran Premio de la Fórmula 1: la histórica competición se realizó justamente un 18 de enero de 1953, una fecha recordada por su relevancia y, también, una triste tragedia.

Alberto Ascari fue el ganador del histórico Gran Premio de Argentina de 1953. Foto: X @F1

El Gran Premio de Argentina, que tuvo como ganador al italiano Alberto Ascari (Ferrari), se llevó a cabo en el Autódromo 17 de octubre, que actualmente se llama Autodrómo Oscar y Juan Gálvez, situado en el barrio Villa Riachuelo, provincia de Buenos Aires.

La significativa competición en territorio argentino contó con presencia albiceleste en el podio, ya que José Froilán González (Maserati) terminó en la tercera posición, detrás del italiano Luigi Villoresi (Ferrari) y el anteriormente mencionado Ascari, vencedor de la carrera.

El merchadasing en las puertas del autódromo Juan y Oscar Gálvez. Foto: X @F1

A pesar de relevancia histórica, el GP de Argentina también es recordado por una triste tragedia: la muerte de nueve fanáticos, quienes fallecieron tras un accidente provocado por el italiano Nino Farina (Ferrari), quien perdió el control de su coche tras evitar un choque con un fanático que había ingresado al circuito.

Curiosidades del Gran Premio de Argentina de la Fórmula 1

En el marco de esta histórica fecha, la cuenta oficial de la Fórmula 1 en Instagram compartió un carrusel de imágenes con curiosidades sobre los 20 Grandes Premios que se realizaron en Argentina. A continuación, los detalles más llamativos que destacó la F1.

El 18 de enero de 1953 se disputó el primer Gran Premio de la República Argentina y el ganador fue el italiano Alberto Ascari.

El autódromo de Buenos Aires entregó postales únicas. El asado, claro, no podía faltar.

Mucho antes del boom del moderno del merchandising, las calles cercanas al Gálvez ya se llenaban de vendedores.

La cercanía con los espectadores: una fotografía de James Hunt jugando al backgammon.

Una marca registrada de las tribunas argentinas: los papelitos para recibir a Carlos Reutemann en 1981.

El desfile inaugural siempre fue muy colorido: acróbatas en moto y patinadoras.

Una fotografía de Johnny Herbert en un partido de polo.

Juan Manuel Fangio es el piloto más ganador del Gran Premio de Argentina con cuatro triunfos.

La última edición fue el 12 de abril de 1998 y el ganador fue el alemán Michael Schumacher.

Michael Schumacher, el último ganador del Gran Premio de Argentina de la Fórmula 1. Foto: X @F1

Las fechas de presentación de cada escudería de la Fórmula 1

19 de enero : Haas

20 de enero : Audi

22 de enero : Mercedes

23 de enero : Ferrari

23 de enero : Alpine

3 de febrero : Williams

8 de febrero : Cadillac

9 de febrero : McLaren

9 de febrero: Aston Martin

Los días y horarios de las 30 carreras de la Fórmula 1 en 2026