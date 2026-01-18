Fórmula 1: hace 73 años se corrió el Gran Premio de Argentina, el primero que se realizó en América Latina
Un 18 de enero de 1953, Buenos Aires fue sede de la máxima categoría del automovilismo. El ganador de aquella histórica competición fue el italiano Alberto Ascari. El argentino José Froilán González llegó tercero en una trágica carrera, en la cual murieron nueve fanáticos a causa de un accidente.
Argentina es un país que respira automovilismo. Sin ir más lejos, fue la primera nación de América Latina en recibir un Gran Premio de la Fórmula 1: la histórica competición se realizó justamente un 18 de enero de 1953, una fecha recordada por su relevancia y, también, una triste tragedia.
El Gran Premio de Argentina, que tuvo como ganador al italiano Alberto Ascari (Ferrari), se llevó a cabo en el Autódromo 17 de octubre, que actualmente se llama Autodrómo Oscar y Juan Gálvez, situado en el barrio Villa Riachuelo, provincia de Buenos Aires.
La significativa competición en territorio argentino contó con presencia albiceleste en el podio, ya que José Froilán González (Maserati) terminó en la tercera posición, detrás del italiano Luigi Villoresi (Ferrari) y el anteriormente mencionado Ascari, vencedor de la carrera.
A pesar de relevancia histórica, el GP de Argentina también es recordado por una triste tragedia: la muerte de nueve fanáticos, quienes fallecieron tras un accidente provocado por el italiano Nino Farina (Ferrari), quien perdió el control de su coche tras evitar un choque con un fanático que había ingresado al circuito.
Curiosidades del Gran Premio de Argentina de la Fórmula 1
En el marco de esta histórica fecha, la cuenta oficial de la Fórmula 1 en Instagram compartió un carrusel de imágenes con curiosidades sobre los 20 Grandes Premios que se realizaron en Argentina. A continuación, los detalles más llamativos que destacó la F1.
- El 18 de enero de 1953 se disputó el primer Gran Premio de la República Argentina y el ganador fue el italiano Alberto Ascari.
- El autódromo de Buenos Aires entregó postales únicas. El asado, claro, no podía faltar.
- Mucho antes del boom del moderno del merchandising, las calles cercanas al Gálvez ya se llenaban de vendedores.
- La cercanía con los espectadores: una fotografía de James Hunt jugando al backgammon.
- Una marca registrada de las tribunas argentinas: los papelitos para recibir a Carlos Reutemann en 1981.
- El desfile inaugural siempre fue muy colorido: acróbatas en moto y patinadoras.
- Una fotografía de Johnny Herbert en un partido de polo.
- Juan Manuel Fangio es el piloto más ganador del Gran Premio de Argentina con cuatro triunfos.
- La última edición fue el 12 de abril de 1998 y el ganador fue el alemán Michael Schumacher.
Las fechas de presentación de cada escudería de la Fórmula 1
- 19 de enero: Haas
- 20 de enero: Audi
- 22 de enero: Mercedes
- 23 de enero: Ferrari
- 23 de enero: Alpine
- 3 de febrero: Williams
- 8 de febrero: Cadillac
- 9 de febrero: McLaren
- 9 de febrero: Aston Martin
Los días y horarios de las 30 carreras de la Fórmula 1 en 2026
- Gran Premio de Australia: domingo 8 de marzo a la 01:00
- Sprint del Gran Premio de China: sábado 14 de marzo a las 00:00
- Gran Premio de China: domingo 15 de marzo a las 04:00
- Gran Premio de Japón: domingo 29 de marzo a las 02:00
- Gran Premio de Baréin: domingo 12 de abril a las 12:00
- Gran Premio de Arabia Saudita: domingo 19 de abril a las 14:00
- Sprint del Gran Premio de Miami: sábado 2 de mayo a las 13:00
- Gran Premio de Miami: domingo 3 de mayo a las 17:00
- Sprint del Gran Premio de Canadá: sábado 23 de mayo a las 13:00
- Gran Premio de Canadá: domingo 24 de mayo a las 17:00
- Gran Premio de Mónaco: domingo 7 de junio a las 10:00
- Gran Premio de Barcelona: domingo 14 de junio a las 10:00
- Gran Premio de Austria: domingo 28 de junio a las 10:00
- Sprint del Gran Premio de Gran Bretaña: sábado 4 de julio a las 08:00
- Gran Premio de Gran Bretaña: domingo 5 de julio a las 11:00
- Gran Premio de Bélgica: domingo 19 de julio a las 10:00
- Gran Premio de Hungría: domingo 26 de julio a las 10:00
- Sprint del Gran Premio de Países Bajos: sábado 22 de agosto a las 07:00
- Gran Premio de Países Bajos: domingo 23 de agosto a las 10:00
- Gran Premio de Italia: domingo 6 de septiembre a las 10:00
- Gran Premio de España: domingo 13 de septiembre a las 10:00
- Gran Premio de Azerbaiyán: sábado 26 de septiembre a las 08:00
- Sprint del Gran Premio de Singapur: sábado 10 de octubre a las 06:00
- Gran Premio de Singapur: domingo 11 de octubre a las 09:00
- Gran Premio de Estados Unidos: domingo 25 de octubre a las 17:00
- Gran Premio de México: domingo 1 de noviembre a las 17:00
- Gran Premio de Brasil: domingo 8 de noviembre a las 14:00
- Gran Premio de Las Vegas: domingo 22 de noviembre a las 01:00
- Gran Premio de Qatar: domingo 29 de noviembre a las 13:00
- Gran Premio de Abu Dhabi: domingo 6 de diciembre a las 10:00