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“No lo hizo de mala fe”: el gesto de la mamá de Messi con Florencia Peña tras la fake news

Luego de que la actriz tuviera que dar un paso al costado en su programa de Luzu TV y que Nico Occhiato decidiera desvincular a la producción, Celia Cuccittini se metió en la polémica.

Camila Tomaselli
Por Camila Tomaselli
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La madre de Messi aceptó las disculpas de Flor Peña.
La madre de Messi aceptó las disculpas de Flor Peña. Foto: captura
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La polémica por la falsa noticia de la muerte del padre de Lionel Messi, Jorge Messi, supuso no solamente confusión, sino también una catarata de despidos en LuzuTV luego de que Florencia Peña diera la primicia sin chequearla al aire. Y tras su pedido de disculpas a la familia, la respuesta por fin llegó.

Según reveló Yanina Latorre, Celia Cuccittini, madre de Lionel Messi, se habría comunicado con Florencia Peña y le habría hecho llegar un mensaje conciliador luego del escándalo que generó la difusión de la fake news.

De acuerdo con la información brindada por la conductora a través de su cuenta de Instagram, la madre del capitán de la Selección argentina habría decidido aceptar las disculpas de la actriz y dejado en claro que no cree que haya actuado con mala intención al replicar la información errónea.

El gesto de la mamá de Messi con Florencia Peña tras la fake news. Foto: Instagram

“Celia le dijo que acepta sus disculpas, que sabe que no lo hizo de mala fe, que la respeta y la admira”, contó Yanina Latorre sobre la conversación que habría mantenido la familia Messi con Florencia Peña tras la fuerte repercusión del caso.

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Pero el gesto no terminó ahí. Según la panelista, la madre del astro rosarino también expresó su deseo de encontrarse personalmente con la actriz cuando la situación se calme. “Le dijo que espera que puedan tomar un café juntas”, reveló Latorre, en una frase que sorprendió a muchos luego de los días de tensión que vivió la familia Messi por la falsa noticia que circuló en distintos medios y redes sociales.

La información llega en un contexto especialmente sensible, luego de que Florencia Peña reconociera públicamente su error al confirmar al aire la supuesta muerte de Jorge Messi, una noticia que rápidamente fue desmentida y que generó una fuerte ola de críticas.

Tras el episodio, la conductora pidió disculpas públicamente y asumió su responsabilidad por haber difundido una información sin verificar. Incluso anunció su salida de Luzu TV, donde aseguró sentirse parte del error cometido.

Qué dijo Flor Peña sobre su salida de Luzu TV

“Pido perdón a la familia Messi por el momento espantoso que imagino que están viviendo. Estoy muy avergonzada de haber sido el vehículo para este dolor", había escrito horas antes la actriz en un posteo en X.

“Tengo que aclarar que esta falsa información me fue brindada en medio del vivo como chequeada por cucaracha por la producción del programa y yo confié”, continuó.

“Aun así, me hago cargo de que soy parte del error y es por eso que decidí dar un paso al costado y concluir mi participación en Luzu. Vuelvo a pedir perdón de corazón, me equivoqué”, completó.

Flor PeñaLuzu TVLionel MessiFake News (noticias falsas)
Camila Tomaselli
Camila Tomaselli

Redactora

Es Productora de Radio y Televisión por el Instituto Sudamericano para la Enseñanza de la Comunicación (ISEC). Se especializa en contenidos sobre policiales, turismo, cultura y música. Leer bio

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