Gonzalo Montiel sufrió una lesión y no jugará ante Austria

Gonzalo Montiel, Selección Argentina. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters

El lateral de la Selección argentina, Gonzalo Montiel, sufrió una lesión en el cuádriceps de la pierna derecha y, en consecuencia, se perdería la convocatoria para el partido por la segunda fecha del Mundial 2026, ante Austria, que se jugará el próximo lunes.

El defensor de River, que venía de ser titular contra Argelia, tuvo que comenzar el entrenamiento de forma diferenciada, con trabajos de gimnasio para intentar evitar una sobrecarga.

La Selección argentina que dirige Lionel Scaloni, que no podría contar con el marcador de punta derecho, se medirá con su par austriaco este lunes 22 de junio a las 14:00 (horario argentino), con el objetivo de asegurar el primer puesto en el grupo J.

Gonzalo Montiel, Selección Argentina. Foto: REUTERS

Montiel se había sumado a la concentración del combinado argentino en los últimos días de recuperación de un desgarro, volvió a sentir una sobrecarga y no estaría disponible en el duelo ante Austria.

Montiel venía de recuperarse de un desgarro en el cuádriceps derecho

El lateral derecho venía de recuperarse de un desgarro en el propio cuádriceps derecho, que marginó su participación en los últimos partidos eliminatorios del Torneo Apertura, y sintió dolor nuevamente, por lo que fue retirado en el entretiempo del partido ante el combinado africano.

Además, Montiel continuó con la molestia en los días posteriores al encuentro: en la Selección argentina es habitual que quienes fueron titulares entrenen con mucha liviandad al día siguiente, con ejercicios regenerativos en el gimnasio para evitar sobrecargar los músculos, pero al día siguiente deben sumarse a la práctica a la par del resto, algo que el defensor de River no pudo hacer el jueves pasado.

Gonzalo Montiel, Selección Argentina. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters Connect

Con su convocatoria a la Copa del Mundo en duda hasta el último momento, se especulaba que Scaloni podía convocar a Agustín Giay o Nicolás Capaldo en su lugar. Ahora, el autor del último penal en la final de Qatar 2022 estaría prácticamente descartado para el encuentro ante Austria, siendo una duda para el último partido de la fase de grupos y lo que reste del certamen, en caso de una hipotética clasificación argentina a los 16avos de final.

El reemplazo natural del marcador de punta sería Nahuel Molina, que se ganó el puesto desde el arranque en el seleccionado argentino durante el Mundial pasado y ha alternado con Montiel en el costado derecho de la defensa. Otra opción sería el delantero Giuliano Simeone, cuya capacidad física y despliegue le permiten dar una mano en cualquier rol de la banda derecha.