Sumar puntos en el Prode, una misión imposible: los memes de los hinchas que no pegan una en este Mundial 2026

Los resultados inesperados del Mundial 2026 hicieron estallar las redes sociales con memes sobre quienes no logran sumar puntos en el Prode. Foto: Canal26.com.

Si hay una tradición que acompaña a cada Copa del Mundo, además de los goles y las emociones, es el clásico prode entre amigos, familiares y compañeros de trabajo. Sin embargo, en el Mundial 2026 muchos hinchas comenzaron a coincidir en una misma sensación: acertar los resultados parece una misión imposible.

Tras una nueva jornada marcada por resultados inesperados, marcadores sorpresivos y partidos que rompieron con todos los pronósticos previos, las redes sociales se inundaron de memes sobre quienes intentan sumar puntos en el prode y terminan viendo cómo sus predicciones quedan rápidamente desactualizadas.

Entre la sorpresa y la resignación, los hinchas apelaron al humor para reaccionar a un Mundial que parece desafiar todos los pronósticos. Foto: Canal26.com.

En especial, los usuarios de X (antes Twitter) encontraron en el humor la mejor manera de reaccionar a los resultados que nadie había anticipado. Las publicaciones acumularon miles de interacciones y convirtieron frases como “nadie le pega al prode” o “el Mundial está rompiendo con todos los pronósticos” en tendencia.

¡Nadie le pega al Prode!: los memes del Mundial 2026 que se volvieron virales

A medida que avanzan los partidos, los fanáticos comparten imágenes, capturas de escenas de películas, reacciones de personajes famosos y situaciones cotidianas para reflejar la frustración (o la resignación) de quienes apostaron por determinados resultados y terminaron equivocándose.

Los memes apuntan tanto a los aficionados que realizan pronósticos por diversión como a quienes participan en competencias organizadas entre amigos o en aplicaciones como Mercado Pago. En muchos casos, los usuarios bromean con que ya perdieron toda posibilidad de ganar luego de una serie de resultados inesperados.

Los memes de los hinchas que no aciertan una en el Mundial 2026. Foto: X (Twitter).

Los memes de los hinchas que no aciertan una en el Mundial 2026. Foto: X (Twitter).

Los memes de los hinchas que no aciertan una en el Mundial 2026. Foto: X (Twitter).

Los memes de los hinchas que no aciertan una en el Mundial 2026. Foto: X (Twitter).

Los memes de los hinchas que no aciertan una en el Mundial 2026. Foto: X (Twitter).

Los memes de los hinchas que no aciertan una en el Mundial 2026. Foto: X (Twitter).

Los memes de los hinchas que no aciertan una en el Mundial 2026. Foto: X (Twitter).

Los memes de los hinchas que no aciertan una en el Mundial 2026. Foto: X (Twitter).

Los memes de los hinchas que no aciertan una en el Mundial 2026. Foto: X (Twitter).

¿Por qué el prode es uno de los grandes protagonistas de cada Mundial?

El prode se convirtió en una de las actividades favoritas de los fanáticos durante los grandes torneos internacionales. La dinámica es sencilla: cada participante intenta anticipar los resultados de los partidos y acumular puntos según la precisión de sus pronósticos.

Sin embargo, la imprevisibilidad del fútbol suele jugar un papel determinante. Los resultados sorpresivos, las actuaciones inesperadas y los cambios de último momento suelen alterar cualquier cálculo previo, generando frustración para algunos y diversión para muchos otros.

Las bromas sobre el Prode del Mundial 2026 se volvieron virales en X, donde miles de usuarios compartieron memes tras una nueva jornada de resultados impredecibles. Foto: REUTERS

Precisamente por eso, cada Mundial suele dejar una colección de memes vinculados a quienes intentan adivinar qué ocurrirá en la cancha. Y en la edición 2026, las redes sociales ya parecen haber llegado a una conclusión compartida: ¡nadie le está pegando al prode!

Mientras el Mundial 2026 continúa avanzando y todavía quedan muchos encuentros por disputarse, predecir lo que ocurrirá en la cancha es cada vez más difícil. Y cuanto más impredecibles son los resultados, más creatividad aparece en las redes sociales para reírse de quienes intentan acertar el prode.