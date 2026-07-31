Reunión urgente en Conmebol: la postura de Sudamérica ante la idea de la FIFA de privatizar el Mundial

Conmebol se reunió para definir los pasos a seguir tras el controversial proyecto anunciado por la FIFA. Foto: Reuters

El fútbol mundial atraviesa horas de máxima tensión institucional. La Conmebol confirmó que inició un proceso de consultas formales con sus 10 federaciones miembro y solicitó una reunión de Consejo con carácter urgente para analizar el polémico proyecto impulsado por el presidente de la FIFA Gianni Infantino, que busca dar ingreso a capitales privados en la gestión del Mundial y otros torneos clave.

A diferencia de otras confederaciones, por el momento Conmebol decidió adoptar una postura neutral y con cierta cautela. Según informaron en un comunicado oficial, ya le solicitaron a la FIFA “información adicional y aclaraciones sobre el alcance, la estructura, la gobernanza y los posibles efectos” de la iniciativa antes de fijar una posición definitiva.

El comunicado completo de Conmebol sobre el proyecto de FIFA de privatizar el Mundial

La CONMEBOL reafirma que su prioridad será siempre el fútbol: sus valores, su gente y la pasión que lo convierte en el deporte más popular del mundo.

Entendemos que el desarrollo del fútbol requiere decisiones de carácter comercial y financiero. Sin embargo, dichas decisiones deben estar siempre al servicio del fútbol y nunca por encima de su esencia.

El fútbol siempre está primero.

Desde que la CONMEBOL tomó conocimiento de la propuesta presentada por la FIFA en relación con el proyecto FFE, y en cumplimiento de sus procedimientos institucionales, inició un proceso de consultas con sus Asociaciones Miembro y convocó a una reunión de su Consejo con el único propósito de analizar y evaluar dicha propuesta con la responsabilidad y el rigor que el tema exige.

Con ese objetivo, la CONMEBOL solicitó a la FIFA información adicional y aclaraciones sobre distintos aspectos relativos al alcance, la estructura, la gobernanza y los posibles efectos del proyecto FFE.

La CONMEBOL continuará actuando con prudencia, responsabilidad y espíritu de colaboración, contribuyendo al fortalecimiento del fútbol mundial exclusivamente a través de los canales institucionales y de los principios de buena gobernanza.

La CONMEBOL hace un llamado a la unidad de toda la familia del fútbol y a anteponer siempre el fútbol por encima de cualquier otro interés.

Una rebelión global contra el plan de la FIFA: qué piensa UEFA, Concacaf y AFC

La prudencia de Conmebol contrastó de lleno con la reacción del resto de los continentes, que salieron a cruzar al organismo con dureza:

UEFA (Europa): expresó un rechazo tajante al proyecto e incluso amenazó con retirar a sus selecciones y clubes de todas las competencias organizadas por la FIFA.

Concacaf (Norte y Centroamérica): rechazó de lleno la venta de acciones del Mundial y le exigió a la FIFA que utilice sus propias reservas multimillonarias para promover el desarrollo del fútbol regional en lugar de privatizar patrimonio.

AFC (Asia): confirmó su negativa total tras denunciar que ni siquiera fueron consultados de forma previa por la conducción del ente regulador.

Gianni Infantino junto a Alejandro Domínguez. Foto: Twitter @CONMEBOL.

¿En qué consiste el proyecto FIFA Forward Enterprise?

La propuesta lanzada esta semana por la conducción de Gianni Infantino busca crear una nueva sociedad comercial denominada FIFA Forward Enterprise (FFE). Esta empresa agruparía de forma concentrada los derechos de televisión, los contratos de patrocinio, la venta de entradas, las licencias y la organización operativa de los Mundiales.

Ingreso privado restringido: la FIFA vendería en el mercado alrededor del 20% de las acciones a inversores privados, asegurando que mantendrá la mayoría del directorio y el control total sobre las reglas del juego.

Proyección millonaria: estiman que la firma generaría US$ 4.200 millones solo en este año.

El fondo para federaciones: a través del programa FIFA Fast Forward, proyectan reunir más de US$ 10.000 millones en cuatro años para repartir entre sus asociaciones miembro.

Pelota de fútbol AFA celeste y blanca. Foto: Pexels

El proyecto despertó un inmediato debate ético y político entre dirigentes y simpatizantes de todo el mundo. La mayor controversia radica en los grupos interesados en adquirir ese paquete accionario: según trascendió en la prensa internacional, la firma con mayores posibilidades de quedarse con las acciones está vinculada a la familia Trump, con quien Infantino fortaleció lazos en los últimos años en el marco de la organización de las competencias en suelo norteamericano.

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La entidad presidida por Gianni Infantino explicó mediante un comunicado que, en caso de salir adelante, la iniciativa destinaría unos 20 millones de dólares por asociación en financiación excepcional e inmediata para proyectos especiales del nuevo Programa FIFA Fast-Forward (FFFP) y otros 20 millones por asociación en fondos del programa Forward para el periodo 2027-2030 (actualmente presupuestado en 8 millones de dólares).

“Esto se lograría a través de FIFA Forward Enterprise (FFE), una nueva filial propiedad de la FIFA y controlada por esta, que consolidará las operaciones comerciales y de eventos de la organización. La FIFA conservará el control exclusivo de FFE, así como la autoridad única sobre la gobernanza del fútbol, las competiciones, el calendario de partidos y todas las decisiones reglamentarias y deportivas”, indicó el organismo.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, con el mandatario estadounidense, Donald Trump, durante la final del Mundial 2026. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters

Diversas organizaciones, federaciones y dirigentes del fútbol internacional manifestaron su preocupación por la falta de transparencia e información en torno al proyecto FFE. La UEFA fue la primera en cuestionar el plan, al advertir que la entidad estaría cruzando una línea que “nunca se debería cruzar” y remarcar que el fútbol no le pertenece a ningún organismo para ser vendido. Además, anunció que “sus 55 asociaciones no participarán en las competiciones organizadas por la FIFA”, entre ellas el Mundial de fútbol tanto masculino como femenino.

Luego se sumaron CONCACAF, la Confederación Asiática, la Federación Inglesa y la Federación Francesa, que criticaron no haber sido consultadas y reclamaron mayor gobernanza, transparencia y participación en una decisión de semejante impacto.