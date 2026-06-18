Atento Scaloni: un jugador de Austria sufrió una fractura de mandíbula antes del partido con Argentina en el Mundial 2026

Stefan Posch, de Austria, se lesionó contra Jordania. Foto: REUTERS

Austria encendió las alarmas a pocos días del cruce con la Selección Argentina en el Mundial 2026. El defensor Stefan Posch, habitual titular en el esquema del equipo europeo, fue diagnosticado con una fractura de mandíbula y su presencia en el partido del lunes en Dallas quedó supeditada a su evolución.

La noticia fue confirmada por la federación austríaca tras realizarle una tomografía computarizada. Los estudios descartaron la necesidad de cirugía inmediata, aunque la recuperación dependerá de cómo responda el jugador en las próximas horas con un tratamiento específico.

Según el parte médico difundido, se está confeccionando una férula especial que ayudaría al proceso de recuperación. Aun así, las autoridades médicas evitaron dar certezas sobre su disponibilidad para enfrentar al conjunto dirigido por la Albiceleste.

Stefan Posch sufrió una fractura de mandíbula y su presencia frente a la Albiceleste es incierta. Foto: UEFA via Getty Images

Un golpe inesperado tras la victoria ante Jordania

La lesión se produjo luego del triunfo por 3-1 frente a Jordania, en el debut de Austria en la competencia. Posch terminó ese encuentro con un dolor intenso en la zona tras un choque con Odeh Al-Fakhouri, aunque en ese momento no se había dimensionado la gravedad.

El lateral había sido una de las figuras del equipo en ese partido, destacándose por su despliegue físico y su capacidad para presionar alto. Su aporte fue clave para que Austria pudiera imponer condiciones desde el inicio del torneo.

Desde el cuerpo técnico valoraron su rendimiento reciente. El asistente del entrenador, Stefan Oesen, destacó su influencia en el juego, especialmente en la capacidad para generar situaciones de presión que permiten al equipo adelantar líneas.

Las alternativas que analiza Ralf Rangnick

Ante la posible ausencia de Posch, el seleccionador Ralf Rangnick evalúa distintas variantes para reconfigurar la defensa. Una de las opciones es el desplazamiento de Konrad Laimer al lateral derecho, lo que obligaría a realizar ajustes tanto posicionales como en nombres.

Este movimiento implicaría modificar la estructura del equipo, dado que Laimer suele desempeñarse en zonas más adelantadas del mediocampo. La decisión final dependerá del estado físico del lesionado y de la estrategia para enfrentar a Argentina.

Stefan Posch sufrió una fractura de mandíbula y su presencia frente a la Albiceleste es incierta. Foto: UEFA via Getty Images

Cuándo juega Argentina contra Austria en el Mundial 2026

El duelo entre Argentina y Austria se disputará el próximo lunes a las 14 (hora local) en Dallas, en el marco de la segunda jornada de la fase de grupos. El equipo sudamericano llega impulsado tras su goleada en el debut, mientras que los europeos buscan consolidar su inicio con otra victoria.

Cinco días después, Argentina cerrará esta primera fase nuevamente en Dallas, frente a Jordania. Austria, en tanto, necesita sumar puntos para mantenerse en la pelea por la clasificación, lo que convierte el cruce en un partido determinante.

La incertidumbre sobre la presencia de Posch añade un condimento extra al encuentro, ya que su baja podría alterar el equilibrio defensivo de un equipo que ya mostró señales de solidez en su estreno.