Nuestras redes
live widget animationCanal 26 en vivo

Atento Scaloni: un jugador de Austria sufrió una fractura de mandíbula antes del partido con Argentina en el Mundial 2026

La Selección de Austria podría afrontar el duelo clave por el Grupo J sin uno de sus titulares, quien sufrió una escandalosa lesión durante el duelo ante Jordania y su presencia en la segunda fecha de la Copa del Mundo está en duda.

Thiago Lapuente
Por Thiago Lapuente
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Stefan Posch, de Austria, se lesionó contra Jordania.
Stefan Posch, de Austria, se lesionó contra Jordania. Foto: REUTERS
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Austria encendió las alarmas a pocos días del cruce con la Selección Argentina en el Mundial 2026. El defensor Stefan Posch, habitual titular en el esquema del equipo europeo, fue diagnosticado con una fractura de mandíbula y su presencia en el partido del lunes en Dallas quedó supeditada a su evolución.

La noticia fue confirmada por la federación austríaca tras realizarle una tomografía computarizada. Los estudios descartaron la necesidad de cirugía inmediata, aunque la recuperación dependerá de cómo responda el jugador en las próximas horas con un tratamiento específico.

Según el parte médico difundido, se está confeccionando una férula especial que ayudaría al proceso de recuperación. Aun así, las autoridades médicas evitaron dar certezas sobre su disponibilidad para enfrentar al conjunto dirigido por la Albiceleste.

Stefan Posch sufrió una fractura de mandíbula y su presencia frente a la Albiceleste es incierta.
Stefan Posch sufrió una fractura de mandíbula y su presencia frente a la Albiceleste es incierta. Foto: UEFA via Getty Images

Un golpe inesperado tras la victoria ante Jordania

La lesión se produjo luego del triunfo por 3-1 frente a Jordania, en el debut de Austria en la competencia. Posch terminó ese encuentro con un dolor intenso en la zona tras un choque con Odeh Al-Fakhouri, aunque en ese momento no se había dimensionado la gravedad.

Contenido Recomendado

Canadá vs. Catar EN VIVO hoy:resultado, goles y minuto a minuto del Mundial 2026

Canadá vs. Catar EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Mundial 2026

El futbolista más joven del Mundial 2026:quién es Gilberto Mora el mexicano de 17 años que promete hacer historia como Pelé

El futbolista más joven del Mundial 2026: quién es Gilberto Mora el mexicano de 17 años que promete hacer historia como Pelé

El lateral había sido una de las figuras del equipo en ese partido, destacándose por su despliegue físico y su capacidad para presionar alto. Su aporte fue clave para que Austria pudiera imponer condiciones desde el inicio del torneo.

Desde el cuerpo técnico valoraron su rendimiento reciente. El asistente del entrenador, Stefan Oesen, destacó su influencia en el juego, especialmente en la capacidad para generar situaciones de presión que permiten al equipo adelantar líneas.

Las alternativas que analiza Ralf Rangnick

Ante la posible ausencia de Posch, el seleccionador Ralf Rangnick evalúa distintas variantes para reconfigurar la defensa. Una de las opciones es el desplazamiento de Konrad Laimer al lateral derecho, lo que obligaría a realizar ajustes tanto posicionales como en nombres.

Este movimiento implicaría modificar la estructura del equipo, dado que Laimer suele desempeñarse en zonas más adelantadas del mediocampo. La decisión final dependerá del estado físico del lesionado y de la estrategia para enfrentar a Argentina.

Stefan Posch sufrió una fractura de mandíbula y su presencia frente a la Albiceleste es incierta.
Stefan Posch sufrió una fractura de mandíbula y su presencia frente a la Albiceleste es incierta. Foto: UEFA via Getty Images

Cuándo juega Argentina contra Austria en el Mundial 2026

El duelo entre Argentina y Austria se disputará el próximo lunes a las 14 (hora local) en Dallas, en el marco de la segunda jornada de la fase de grupos. El equipo sudamericano llega impulsado tras su goleada en el debut, mientras que los europeos buscan consolidar su inicio con otra victoria.

Cinco días después, Argentina cerrará esta primera fase nuevamente en Dallas, frente a Jordania. Austria, en tanto, necesita sumar puntos para mantenerse en la pelea por la clasificación, lo que convierte el cruce en un partido determinante.

La incertidumbre sobre la presencia de Posch añade un condimento extra al encuentro, ya que su baja podría alterar el equilibrio defensivo de un equipo que ya mostró señales de solidez en su estreno.

Mundial 2026Selección ArgentinaSelección Austria
Thiago Lapuente
Thiago Lapuente

Redactor

Nació en Buenos Aires en 2004. Es periodista y estudiante de Comunicación Social en la Universidad Nacional de la Matanza. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Nico Occhiato anunció que Florencia Peña se va de Luzu tras la fake news de la muerte del papá de Messi:“Da un paso al costado”

    Nico Occhiato anunció que Florencia Peña se va de Luzu tras la fake news de la muerte del papá de Messi: “Da un paso al costado”

  2. La familia de Lionel Messi emitió un comunicado y aclaró los rumores sobre la salud de Jorge Messi:“Se encuentra evolucionando favorablemente”

    La familia de Lionel Messi emitió un comunicado y aclaró los rumores sobre la salud de Jorge Messi: “Se encuentra evolucionando favorablemente”

  3. Fácil y gratis:cómo crear tu propia figurita del Mundial 2026 personalizada con inteligencia artificial

    Fácil y gratis: cómo crear tu propia figurita del Mundial 2026 personalizada con inteligencia artificial

  4. El gran misterio del Mundial 2026:por qué casi todos los futbolistas usan botines rosas

    El gran misterio del Mundial 2026: por qué casi todos los futbolistas usan botines rosas

  5. Los mejores memes de Argentina-Argelia por el Grupo J del Mundial 2026:la “Scaloneta” contra el mundo

    Los mejores memes de Argentina-Argelia por el Grupo J del Mundial 2026: la “Scaloneta” contra el mundo
Lo último
También podría interesarte
Política

Con un innovador mensaje, más de 3.500 chicos de Ezeiza prometieron lealtad a la Bandera

Con un innovador mensaje, más de 3.500 chicos de Ezeiza prometieron lealtad a la Bandera

Javier Milei defendió a las empresas manejadas con inteligencia artificial:“¿Por qué no probar con el político robot?”

Luz verde para la línea F del subte:cuándo comenzarán las obras, las nuevas estaciones y los barrios que conecta

Ricardo Lorenzetti brindó una conferencia magistral en la UNLaM

Economía

Cuenta DNI lanzó una promoción especial por el Día del Padre:cómo conseguir descuentos de hasta el 30% y cuotas sin interés

Cuenta DNI lanzó una promoción especial por el Día del Padre: cómo conseguir descuentos de hasta el 30% y cuotas sin interés

Por qué Argentina podría subir su estatus financiero con un potencial incremento de inversiones:la revisión que aguarda el gobierno de Milei

AUH de ANSES:cuánto se cobra con el aumento de julio 2026 y cómo presentar la Libreta para acceder al 100% del beneficio

Comprar en el Mercado Central:cuánto le sale a una familia de cuatro personas llenar el changuito en junio 2026

Internacionales

Terror en Nueva York durante los festejos por el título de los Knicks:disparos, corridas y tensión

Terror en Nueva York durante los festejos por el título de los Knicks: disparos, corridas y tensión

Hito naval:un país de Sudamérica lanzó un buque multipropósito para operar en la región de la Antártida

Donald Trump jubiló al Air Force One y lo reemplaza por el “Palacio volador”:cómo es el nuevo avión presidencial donado por Qatar

Impactante megaobra en Nueva York:cómo es el nuevo rascacielos de 55 pisos que reemplazará a una de las Torres Gemelas