El gran misterio del Mundial 2026: por qué casi todos los futbolistas usan botines rosas

Botines rosas presentes en la Selección Argentina. Foto: REUTERS

El Mundial 2026 se está llevando todos los flashes. Detrás de los goles, jugadas y momentos virales, un detalle, que para muchos podría ser insignificante, obsesionó a más de un fanático. Se trata del color de los botines: en algunos partidos se ha alcanzado a ver más de 20 pares de rosados correteando por la cancha.

Antes del inicio del torneo, gigantes como Adidas, Nike, Puma, New Balance y Skechers lanzaron colecciones con tonos fluorescentes alineadas con las previsiones de consumo global. Consultoras como WGSN ya habían señalado al “Electric Fuchsia” como uno de los colores clave de 2026, marcando el camino para su explosión en el deporte.

La lógica es clara: en un entorno saturado de imágenes, el color rosa actúa como un elemento de alto contraste sobre el césped. Su impacto visual mejora la visibilidad en televisión, clips virales y redes sociales, espacios donde hoy se disputa buena parte del negocio del fútbol.

Argentina vs. Argelia; Mundial 2026 Foto: EFE (Juan Ignacio Roncoroni)

Pero el tiro podría salir por la culata. Con tantos y tantos futbolistas llevando este color en sus pies, los que más llaman la atención son los clásicos: botines negros, blancos y sin patrones disruptivos contrastan con el constante bombardeo estimulador de las publicidades, los colores y las canciones.

Messi, como no podía ser de otra manera, rompe los esquemas. El astro argentino escogió un diseño exclusivo, confeccionado por Adidas, que combina los colores de la bandera nacional con las famosas tres tiras. Bajo el nombre “El Último Tango”, el diseño está inspirado en los legendarios F50 del diez.

Un partido que se juega dentro y fuera de la cancha

El negocio detrás de los botines mueve miles de millones a nivel global. En este contexto, el Mundial funciona como una plataforma clave para el lanzamiento y validación de productos. Un modelo utilizado por una figura puede disparar ventas en cuestión de días.

La elección del rosa no es casual. En el comercio digital, los colores intensos generan una mayor tasa de clics y recordación. En otras palabras, no solo destacan en la cancha, sino también en el competitivo escaparate del e-commerce deportivo.

Sin embargo, el éxito de esta estrategia tuvo un efecto inesperado: la homogeneización estética. Lo que inicialmente buscaba diferenciar productos terminó generando una imagen repetida entre selecciones y marcas, algo poco habitual en ediciones anteriores.

Messi y la estrategia opuesta: exclusividad narrativa

En contraste, Messi representa la otra cara del negocio con sus botines F50 “El Último Tango”, una edición especial desarrollada por Adidas. El diseño, con base blanca y detalles celestes y dorados, apela a la identidad argentina y recorre su trayectoria mundialista.

Botines F50 “El Último Tango” de Lionel Messi. Foto: Adidas

Este tipo de producto responde a una lógica distinta: no busca volumen inmediato, sino construir valor mediante el storytelling, la exclusividad y la conexión emocional con los fanáticos. Es la estrategia del producto “hero”, asociado a figuras globales.

La influencia de los algoritmos en el fútbol moderno

El auge del rosa también está ligado a cómo se consume el fútbol hoy. Los partidos ya no se ven únicamente en televisión: circulan en redes sociales, highlights y formatos verticales, donde los algoritmos priorizan lo visualmente impactante.

En ese entorno, un botín de color intenso se convierte en una herramienta de difusión. Más visibilidad implica mayor exposición de marca, lo que repercute directamente en contratos, ventas y posicionamiento global.