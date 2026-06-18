“Profundo malestar por la falta de sensibilidad”: qué dice el comunicado completo de la familia de Lionel y Jorge Messi

La familia Messi divulgó un comunicado oficial sobre el estado de salud de Jorge Messi.

La familia Messi salió a desmentir de manera categórica las versiones que circularon en las redes sociales y algunos portales sobre un supuesto fallecimiento de Jorge Messi, padre y representante del capitán de la Selección Argentina. A través de un comunicado oficial, el entorno del astro rosarino llevó tranquilidad al asegurar que su estado de salud no reviste la gravedad que se había difundido, calificando las informaciones como “inexactas” y pidiendo “respeto” en un contexto sensible.

El pronunciamiento busca poner fin a una ola de rumores que rápidamente ganó repercusión mediática, generando preocupación entre los seguidores del futbolista y el mundo del deporte en general. Si bien se reconoce que Jorge Messi atraviesa una situación de salud que requiere atención, desde la familia remarcaron que está “evolucionando favorablemente” y acompañado por sus seres queridos. En este escenario, el pedido central fue claro: prudencia en la difusión de información y consideración ante una situación personal que, lejos de los trascendidos, mantiene un cuadro delicado.

Comunicado de la familia Messi sobre la salud de Jorge, papá de Lionel. Video: Canal 26

El comunicado oficial de la familia Messi sobre el estado de salud de Jorge Messi

“La familia Messi informa que Jorge atraviesa una situación de salud.

En estos momentos se encuentra bajo seguimiento médico, recuperándose y evolucionando favorablemente dentro del cuadro que presenta.

Ante las versiones, rumores y especulaciones que han circulado en las últimas horas, la familia quiere expresar su profundo malestar por la falta de sensibilidad, respeto y escrúpulos con la que algunas personas han tratado una situación estrictamente privada y familiar.

La familia desea aclarar, además, que únicamente su familia más cercana cuenta con información real y precisa sobre el estado de Jorge. Por lo tanto, cualquier versión, declaración o información que no provenga de la propia familia y sus canales correspondientes no debe ser considerada válida ni veraz.

En momentos como este, pedimos responsabilidad, prudencia y humanidad. La salud de una persona y la tranquilidad de su entorno no deberían ser objeto de especulación ni de interés mediático irresponsable.

Agradecemos sinceramente las muestras de cariño, respeto y preocupación recibidas, y solicitamos que se preserve la privacidad, la confidencialidad y la intimidad de Jorge y de toda su familia durante este proceso.

Cualquier novedad relevante será comunicada oportunamente por la familia y los canales correspondientes.

Gracias por la comprensión”.