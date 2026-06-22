Cabo Verde, la sensación del Mundial 2026: del enclave colonial en el Atlántico a una historia profunda que late en Argentina

Cabo Verde, la sensación del Mundial 2026 Foto: REUTERS

Cabo Verde vuelve al centro de la escena internacional por su participación en el Mundial 2026, una clasificación histórica que lo empujó a la conversación global y despertó una curiosidad renovada por su identidad, su cultura y su pasado. El interés reciente no nace solo del fútbol: la repercusión internacional abrió una puerta para mirar con más atención a un país pequeño en tamaño, pero enorme en densidad histórica. Página/12 ya había señalado ese “fenómeno Cabo Verde” al explicar que detrás del logro deportivo hay una trayectoria marcada por dolor, resistencia y transformación.

Lo interesante es que el impulso del Mundial no agota el tema, sino que lo amplifica. La selección puso a Cabo Verde en la pantalla, pero su historia lo sostiene en la memoria: colonia portuguesa durante siglos, enclave de la trata atlántica, territorio golpeado por sequías y emigración, y finalmente nación independiente desde 1975. Ese recorrido explica por qué hablar de Cabo Verde hoy no significa solo hablar de deporte, sino también de geopolítica atlántica, descolonización y diáspora.

El archipiélago que pasó de islas deshabitadas a enclave colonial del Atlántico

La historia de Cabo Verde tiene un rasgo singular: las islas estaban deshabitadas cuando los portugueses comenzaron a explorarlas en el siglo XV. Poco después, la Corona impulsó la colonización y en 1462 se estableció en Santiago la ciudad de Ribeira Grande, hoy Cidade Velha, considerada el asentamiento urbano europeo más antiguo de los trópicos. Esa temprana fundación convirtió al archipiélago en una posición estratégica entre África, Europa y América.

Hinchas de Cabo Verde en el Mundial 2026. Foto: REUTERS

Esa ubicación geográfica fue determinante. Cabo Verde se transformó rápidamente en un punto clave del comercio atlántico, con una economía y una vida social organizadas alrededor del intercambio de mercancías, personas esclavizadas, marfil y oro. Su lugar en la lógica del comercio triangular le dio peso colonial, aunque también selló una historia profundamente atravesada por la violencia del sistema esclavista. Entender Cabo Verde exige mirar de frente ese origen atlántico y colonial.

El archipiélago intentó además desarrollar modelos productivos similares a los de otras colonias portuguesas, como la caña de azúcar, pero el clima seco y la escasez de tierras cultivables limitaron esas experiencias. Esa combinación entre escasez ambiental y centralidad geopolítica produjo una sociedad singular: mestiza, conectada al mar y moldeada por el contacto entre pueblos africanos y europeos. El portugués quedó como idioma oficial, mientras que el criollo caboverdiano pasó a ser una de las expresiones más visibles de esa mezcla histórica y cultural.

El peso de la esclavitud, las sequías y la emigración en la identidad caboverdiana

Con el correr de los siglos, Cabo Verde dejó de ser solo un enclave comercial y se convirtió también en un territorio asociado a la escasez. El declive del comercio esclavista en el siglo XIX debilitó la economía local, y las sequías recurrentes agravaron el escenario. Las fuentes históricas y académicas coinciden en que muchas familias caboverdianas emigraron empujadas por el hambre, la falta de trabajo y la ausencia de oportunidades duraderas.

Ese proceso hizo que la emigración se volviera una experiencia estructural en la vida del país. Hoy, la diáspora caboverdiana es parte inseparable de la identidad nacional: existe una comunidad extendida por Portugal, Estados Unidos, Países Bajos y varios países de América Latina. Cabo Verde no se explica solo por quienes viven en las islas, sino también por quienes reconstruyeron su identidad fuera de ellas. La migración dejó de ser solo una salida económica y pasó a ser una dimensión constitutiva de su historia.

La independencia de 1975 y la figura clave de Amílcar Cabral

La ruptura con Portugal llegó en un contexto más amplio de descolonización africana. Cabo Verde obtuvo su independencia el 5 de julio de 1975, después de décadas de tensiones coloniales y en medio del reordenamiento político que siguió a la Revolución de los Claveles en Portugal. El proceso estuvo profundamente ligado al PAIGC, organización fundada por Amílcar Cabral, uno de los grandes intelectuales y estrategas de la liberación africana del siglo XX.

Amílcar Cabral Foto: Wikipedia

Cabral nació en Guinea-Bissau, pero su figura quedó íntimamente unida a la emancipación de Cabo Verde y a una idea más amplia de liberación continental. Su proyecto excedía la independencia formal: proponía una transformación política y cultural capaz de romper con la lógica colonial desde adentro. Aunque fue asesinado en 1973, su legado sigue siendo una referencia inevitable para entender cómo el archipiélago pasó de territorio subordinado a nación soberana.

La conexión con Argentina: puertos, marina y redes de ayuda mutua

La relación entre Cabo Verde y la Argentina tiene una profundidad que muchas veces quedó fuera del relato nacional. Diversos estudios ubican la llegada de migrantes caboverdianos a fines del siglo XIX y señalan que el flujo cobró mayor fuerza desde la década de 1920, con picos entre 1927 y 1933 y otra etapa de importancia después de 1946. La elección de la Argentina como destino estuvo ligada a redes migratorias previas, vínculos marítimos y oportunidades laborales en puertos y embarcaciones.

No sorprende, entonces, que los principales asentamientos hayan estado en Dock Sud, Ensenada, La Boca, La Plata, Rosario, Bahía Blanca o San Nicolás, todos espacios atravesados por la lógica portuaria. Muchos caboverdianos trabajaron en la marina mercante, en la Armada, en la flota fluvial o en astilleros. Esa inserción laboral marcó su vida cotidiana y organizó una sociabilidad muy vinculada al río, al puerto y a la circulación marítima. La historia caboverdiana en la Argentina también es una historia del trabajo y del litoral urbano.

Un grupo de mujeres inmigrantes caboverdianas Foto: Wikipedia

Con el tiempo surgieron instituciones fundamentales para sostener esa vida comunitaria. Entre las más importantes aparecen la Asociación de Ayuda Mutua Caboverdeana de Ensenada, fundada en 1927, y la Sociedad de Socorros Mutuos Unión Caboverdeana de Dock Sud, creada en 1932. Estas organizaciones fueron mucho más que simples espacios recreativos: ayudaron a resolver problemas de empleo, alojamiento, contención social y continuidad cultural en un país donde la presencia afro muchas veces fue negada o minimizada.

La comunidad caboverdiana y la memoria afroargentina que durante años fue invisibilizada

Uno de los aspectos más significativos de esta historia es la manera en que la comunidad caboverdiana quedó diluida en los registros oficiales. Muchos migrantes eran clasificados como portugueses debido al vínculo colonial entre Cabo Verde y Portugal, y eso dificultó por décadas la producción de estadísticas precisas y una visibilidad pública acorde. Esa invisibilización no fue solo burocrática: también reflejó una forma más amplia de negar o reducir la presencia afro en la historia argentina.

Los futbolistas de Cabo Verde Foto: Reuters

Investigaciones más recientes señalan que las nuevas generaciones de descendientes caboverdianos comenzaron a recuperar con más fuerza su pertenencia afrodescendiente, articulando memoria familiar, militancia cultural y debates contemporáneos sobre racismo, representación e identidad. Ese giro no borra la experiencia de integración de generaciones anteriores, pero sí resignifica el pasado. Hoy la huella caboverdiana en la Argentina aparece como una pieza clave para repensar la diversidad real del país.

Por qué el “fenómeno Cabo Verde” va mucho más allá del deporte

El Mundial 2026 le devolvió visibilidad global a Cabo Verde, pero ese foco reciente funciona, sobre todo, como una oportunidad para mirar más hondo. El archipiélago no es apenas una sorpresa deportiva ni una novedad exótica en la agenda internacional. Es un país cuya historia está atravesada por algunos de los grandes procesos que dieron forma al mundo moderno: colonialismo, esclavitud, comercio atlántico, migración, independencia y diáspora.

Y ahí aparece su vínculo más potente con la Argentina. Porque cuando se habla de Cabo Verde también se habla de nuestros puertos, de familias que llegaron por mar, de clubes y asociaciones barriales, de racismo silenciado y de memorias afroargentina que recién ahora ganan espacio en la conversación pública. Cabo Verde vuelve al centro de la escena por el Mundial, sí; pero lo que de verdad importa es que ese regreso permite volver a leer una parte olvidada de la historia atlántica y también de la historia argentina.