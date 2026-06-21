“El último tango de Messi”: el origen de una frase que hoy resume la despedida más emotiva del fútbol

Messi y su "último tango" Foto: Adidas

Lionel Messi atraviesa en 2026 una Copa del Mundo que gran parte de la prensa ya presenta como su despedida mundialista, en un torneo que además lo encuentra alcanzando registros históricos con Argentina. FIFA había destacado en marzo de 2025 que el capitán estaba encaminado a disputar un sexto Mundial, algo sin precedentes, y las coberturas de junio de 2026 lo describen directamente como su “último Mundial” tras otro arranque legendario con la Albiceleste.

En ese contexto, hay una expresión que ganó fuerza entre hinchas, medios y redes: “el último tango”. La frase parece perfecta para Messi porque combina despedida, emoción, identidad argentina y una idea de final con belleza y melancolía. Pero detrás de ese título potente hay una historia mucho más profunda: el tango no es solamente un género musical, sino una tradición cultural nacida en el Río de la Plata y convertida en uno de los símbolos más fuertes de Argentina y Uruguay.

Qué significa realmente “el último tango” y por qué encaja con Messi

La potencia de “el último tango” nace de la unión entre dos palabras cargadas de sentido. “Último” remite al cierre, a la despedida, al tramo final de una etapa. “Tango”, en cambio, remite a una tradición artística que la UNESCO define como una expresión surgida en la cuenca del Río de la Plata, entre Buenos Aires y Montevideo, construida a partir de la mezcla de inmigrantes europeos, descendientes de esclavos africanos y criollos. Ese origen híbrido explica por qué el tango terminó siendo, al mismo tiempo, música, danza, poesía y una forma de identidad colectiva.

Messi se despide de los Mundiales Foto: Adidas

Por eso, cuando la frase se aplica a Messi, no funciona sólo como un recurso poético. Funciona como una metáfora total. Habla del final de una era, del peso de la historia y del modo en que la Argentina suele narrar sus grandes despedidas: con intensidad, con cierta nostalgia y con una estética que transforma la emoción en símbolo. En ese sentido, el “último tango” de Messi no es simplemente un último torneo: es el cierre de un capítulo que marcó a varias generaciones.

De dónde proviene la palabra tango: una historia más antigua de lo que muchos creen

La palabra tango tiene una historia compleja y sin una única explicación cerrada. La Real Academia Española registra al tango como baile rioplatense difundido internacionalmente, pero también conserva acepciones históricas vinculadas a fiestas y bailes de gente de origen africano o popular en algunos países de América. Esa doble referencia muestra que el término no nació de manera aislada como música elegante de salón, sino que hunde sus raíces en prácticas populares y en tradiciones mestizas mucho más antiguas.

El Centro Virtual Cervantes agrega todavía más contexto: repasa hipótesis que vinculan la voz tango con “tangir” o con el acto de tañer instrumentos, pero también con usos afroamericanos y onomatopéyicos relacionados con el tambor y con reuniones festivas. Uno de los datos más citados en ese recorrido es especialmente revelador: ya en 1802 aparece en Buenos Aires una referencia a una “Casa y sitio de tango”, es decir, un espacio donde comunidades negras celebraban bailes. Ese antecedente confirma que el término circulaba mucho antes de su consolidación como emblema musical del Río de la Plata.

La frase “el último tango”: por qué no tiene una fecha única de nacimiento

A diferencia de ciertos refranes o giros populares con origen bien delimitado, “el último tango” no puede fecharse con total certeza en una única primera aparición absoluta. No existe, al menos en fuentes abiertas y académicamente consolidadas, un documento incuestionable que permita afirmar “aquí nació por primera vez la expresión”. Lo más preciso es explicar que se trata de una construcción cultural: la suma del peso simbólico del tango con la idea universal del último acto, la última escena o la última vez.

Sin embargo, sí pueden rastrearse usos públicos y masivos que ayudaron a fijar esa fórmula en el imaginario de habla hispana. El antecedente más claro en catálogos accesibles es “Mi último tango”, la película protagonizada por Sara Montiel y dirigida por Luis César Amadori, estrenada en 1960. La Biblioteca Nacional de España registra la obra y los catálogos cinematográficos la ubican como un título central en la filmografía de la actriz, con fuerte presencia del repertorio tanguero en su estructura musical.

Salón Marabu Foto: Salón Marabu

Años después, la fórmula se volvió mundialmente reconocible con “El último tango en París”, la película de Bernardo Bertolucci estrenada en 1972. Más allá del contenido específico del film, lo decisivo fue su impacto cultural: desde entonces, la combinación “último tango” quedó instalada con una resonancia inmediata de despedida intensa, dramática y definitiva. No necesariamente fue la primera vez que esas palabras aparecieron juntas, pero sí fue uno de los momentos en que el sintagma adquirió visibilidad global y persistencia simbólica.

Cómo pasó de la cultura al fútbol

La evolución natural de la expresión hizo el resto. Una vez que “último tango” quedó asociado a una despedida cargada de emoción, el periodismo comenzó a reutilizarla para contar finales de ciclo. En el caso de Messi, la metáfora encontró un terreno ideal: argentino, profundamente identitario, ligado a la idea de arte y al mismo tiempo atravesado por el final de una historia irrepetible. No es casual que hoy suene más poderosa que otras fórmulas como “último baile” o “última función”. En Messi, el tango tiene una fuerza local y emocional que ninguna otra imagen puede igualar.

Argentina vs Argelia por el Mundial 2026. Foto: REUTERS

Además, el contexto deportivo hace que esa lectura cobre todavía más sentido. FIFA destacó que Messi podía llegar a 2026 con una cifra récord de presencias mundialistas, y las coberturas más recientes narraron su debut ante Argelia como una noche histórica: hat-trick, nuevos récords goleadores y una escena cargada de épica en el arranque del torneo. En varios relatos periodísticos, esa actuación ya fue leída como parte del gran capítulo final de su carrera en los Mundiales.

El último Mundial de Messi y una frase que ya quedó en la memoria colectiva

La historia de Messi en los Mundiales comenzó en Alemania 2006, siguió en Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y alcanzó su cima en Qatar 2022, donde levantó la Copa del Mundo que completó su legado. Ese recorrido, repasado por la propia FIFA, vuelve todavía más poderosa la narrativa actual: 2026 no aparece como una Copa más, sino como el último gran acto del futbolista que logró cambiar para siempre la historia de la selección argentina.

Por eso la expresión “el último tango de Messi” emociona tanto. No porque tenga una fecha exacta y cerrada de invención, sino porque condensa en pocas palabras una tradición histórica, una sensibilidad cultural y el momento deportivo de un ídolo irrepetible. El tango nació para convertir la emoción en arte; Messi, durante dos décadas, convirtió el fútbol en una forma de emoción colectiva. Y en ese cruce entre cultura, memoria y despedida, la frase encuentra su mejor sentido: este puede ser el último tango de Lionel Messi en un Mundial, pero también es la escena final de una leyenda que ya quedó escrita para siempre.