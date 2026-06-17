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El 1x1 de Argentina ante Argelia en el Mundial 2026: Lionel Messi, la figura indiscutible con un memorable hat-trick

El capitán argentino firmó una actuación inolvidable al marcar un hat-trick que no solo aseguró la victoria, sino que además le permitió alcanzar los 16 goles en Copas del Mundo consolidándose como uno de los máximos artilleros.

Cristian Daniel Avila
Por Cristian Daniel Avila
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Lionel Messi convirtió un hat-trick en la victoria de la Selección Argentina ante Argelia por el Grupo J del Mundial 2026.
Lionel Messi convirtió un hat-trick en la victoria de la Selección Argentina ante Argelia por el Grupo J del Mundial 2026. Foto: EFE (Amy Kontras)
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La Selección Argentina arrancó con paso firme en el Grupo J del Mundial 2026 tras imponerse ante Argelia en una noche que combinó solidez colectiva y jerarquía individual. El equipo dirigido por Lionel Scaloni mostró contundencia en los momentos clave del partido y dejó varias actuaciones destacadas que serán reflejadas en el clásico puntaje 1x1.

En este análisis minucioso, sobresale una vez más la figura de Lionel Messi, determinante en el desarrollo del juego y protagonista absoluto del resultado. El capitán argentino firmó una actuación inolvidable al marcar un hat-trick que no solo aseguró la victoria, sino que además le permitió alcanzar los 16 goles en Copas del Mundo, consolidándose como uno de los máximos artilleros en la historia del torneo.

El 11 de la Selección Argentina en la goleada 3 a 0 ante Argelia en el Mundial 2026. Foto: EFE (Juan Ignacio Roncoroni)

Su liderazgo, claridad en los metros finales y conexión con el resto del equipo marcaron el pulso del encuentro, transformándolo en la figura excluyente de la noche. A partir de su rendimiento, se estructura el repaso individual de cada futbolista argentino, donde se evaluará quiénes acompañaron a la altura y quiénes aún tienen margen de mejora en la competencia.

Los puntajes de Argentina ante Argelia en el Mundial 2026

Emiliano Martínez (6): sin mucho trabajo, el “Dibu” mantuvo invicta su valla en el debut mundialista. Al inicio del partido le convirtieron un gol, pero anulado vía VAR.

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Gonzalo Montiel (4): el punto más flojo de la “Albiceleste” durante el primer tiempo. Sufrió muchos ataques por su espalda y fue reemplazado en el entretiempo por Nahuel Molina.

Cristian Romero (6): una actuación sin muchos sobresaltos para “Cuti”, que no se mostró muy óptimo desde lo físico. Fue reemplazado a los 79′ por Nicolás Otamendi.

Lisandro Martínez (6): siempre cumplidor, estuvo firme en los duelos y rechazó cada centro que cayó sobre el área de la “Scaloneta” sin dudar ni un segundo.

Facundo Medina (7): la sorpresa de Lionel Scaloni terminó siendo una de las grandes figuras de Argentina. Se mostró sólido en defensa y pasó al ataque siendo una opción para sus compañeros.

Rodrigo De Paul (6): un partido sin mucho brillo para el “Motorcito”, aunque siempre cumplidor. Asistió a Messi en el primer gol y fue inteligente para cuidar la pelota.

Alexis Mac Allister (6): no tuvo una soberbia actuación, pero fue importante para cuidar la pelota. El segundo gol de Messi vino tras un fuerte remate suyo de media distancia.

Enzo Fernández (5): tuvo un discreto comienzo que después fue decayendo poco a poco en el transcurso del partido sin tener una partipación relevante en el juego.

Lionel Messi (10): amo y señor del partido con un hat-trick memorable para igualar al máximo goleador en la historia de los mundiales, el alemán Miroslav Klose. Fue reemplazado a los 79′ por Nico Paz.

Lionel Messi convirtió un hat-trick en la victoria de la Selección Argentina ante Argelia por el Grupo J del Mundial 2026. Foto: EFE (Juan Ignacio Roncoroni)

Lautaro Martínez (4): se mostró un tanto inconexco con el equipo y no supo aprovechar la titularidad. Fue reemplazado a los 54′ por Julián Álvarez.

Thiago Almada (5): una discreta actuación mundialista del futbolista surgido de Vélez que se fue apagando poco a poco. Fue reemplazado a los 54′ por Nicolás González.

Suplentes

Nahuel Molina (6): ingresó después del entretiempo por Gonzalo Montiel y se mostró más seguro en defensa con su habitual velocidad ante los atacantes.

Nicolás González (6): ingresó a los 54′ por Thiago Almada. Ayudó defensivamente y le sirvió una asistencia al astro rosarino para concretar su hat-trick contra Argelia.

Julián Álvarez (5): ingresó a los 54′ por Lautaro Martínez. Tocó pocas pelotas, siempre criterioso, pero no tuvo grandes intervenciones en el complemento.

Nicolás Otamendi (-): no califica, jugó menos de 20 minutos. Ingresó a los 79′ por Cristian Romero.

Nico Paz (-): no califica, jugó menos de 20 minutos. Ingresó a los 79′ por Lionel Messi.

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