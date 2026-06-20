Qué hay detrás de Austria, el próximo rival de la Selección Argentina: de la gloria futbolística del “Wunderteam” al horror nazi

Austria será el segundo rival de la Selección Argentina en el Mundial 2026, pero detrás de su presente futbolístico se esconde una historia marcada por la guerra, la cultura y uno de los equipos más brillantes de Europa. Foto: Reuters / Football Times.

Tras un increíble debut de la Selección Argentina contra Argelia, la “Scaloneta” continúa su camino en este Mundial 2026. Uno de los desafíos más esperados de la fase de grupos será frente a Austria el lunes 22 de junio, y aunque el conjunto europeo no figura entre las principales potencias del fútbol mundial en la actualidad, su historia está repleta de episodios sorprendentes que van mucho más allá del deporte.

Desde un equipo que revolucionó el fútbol en los años 30 hasta una figura cuya muerte sigue envuelta en misterio, Austria es un país donde la cultura, la política y la historia dejaron marcas imborrables.

Formación de Austria. Foto: REUTERS

El equipo que maravilló a Europa antes de la Segunda Guerra Mundial

Mucho antes de que existieran las grandes selecciones modernas, Austria ya era admirada por su estilo de juego. Durante la década de 1930 surgió el llamado “Wunderteam”, un seleccionado que cautivó al continente por su fútbol ofensivo, técnico y dinámico.

Bajo la dirección de Hugo Meisl, el conjunto austríaco encadenó una extensa racha de partidos sin derrotas y fue considerado uno de los mejores equipos del mundo. Sin embargo, su historia tuvo un abrupto final cuando la anexión de Austria por parte de la Alemania nazi provocó la desaparición del seleccionado nacional en 1938.

El término "Wunderteam" (en español, «equipo maravilla») hace referencia a la legendaria selección de fútbol de Austria de la década de 1930. Foto: X / @FootballArchive.

Matthias Sindelar, la estrella cuya muerte todavía genera dudas

El máximo referente de aquel equipo fue Matthias Sindelar, considerado uno de los mejores futbolistas de su época. Su talento le valió el apodo de “Mozart del fútbol”, una comparación que reflejaba la elegancia con la que se movía dentro del campo de juego.

Sin embargo, su historia terminó de manera trágica. En enero de 1939 fue encontrado muerto junto a su pareja en su departamento de Viena. Oficialmente se atribuyó el fallecimiento a una intoxicación por monóxido de carbono, aunque con el paso de los años surgieron sospechas de que pudo haber sido asesinado por negarse a colaborar con el régimen nazi.

Matthias Sindelar es considerado por muchos como el más grande futbolista austriaco de todos los tiempos. Fue conocido como "El Mozart del fútbol" por su elegancia en el juego. Foto: Pinterest.

Mauthausen, uno de los símbolos más oscuros del nazismo

Entre los lugares históricos más conocidos de Austria se encuentra Mauthausen, el complejo de campos de concentración construido durante la Segunda Guerra Mundial.

Miles de personas de distintas nacionalidades fueron enviadas allí por el régimen nazi. Por este motivo, el lugar quedó marcado por las durísimas condiciones de detención, los trabajos forzados y las numerosas víctimas que dejó uno de los períodos más oscuros de la historia europea.

Actualmente, el sitio funciona como memorial y espacio de reflexión para recordar a quienes sufrieron la persecución y la violencia del nazismo.

El campo de concentración de Mauthausen fue uno de los complejos de exterminio más brutales y grandes del régimen nazi, situado en el norte de Austria. Creado en 1938, albergó a unas 200.000 personas de 40 nacionalidades. Foto: Enciclopedia del Holocausto.

Un país neutral desde hace más de siete décadas

Tras el final de la Segunda Guerra Mundial, Austria tomó una decisión que definiría buena parte de su política exterior: adoptar la neutralidad permanente.

La medida implicó mantenerse fuera de alianzas militares y evitar la instalación de bases extranjeras en su territorio. Desde entonces, el país ha conservado esa postura, convirtiéndola en uno de los pilares de su identidad internacional.

Viena, la capital de Austria, es una de las ciudades con mayor calidad de vida del mundo. Foto: Unsplash.

Los Alpes, la música clásica y una identidad única

Además de su historia política y deportiva, Austria es reconocida mundialmente por su riqueza cultural y natural.

Los Alpes ocupan gran parte de su territorio y atraen cada año a millones de turistas. Estas montañas también explican el destacado rendimiento austríaco en disciplinas como el esquí alpino y otros deportes de invierno.

Los Alpes austríacos ofrecen una combinación espectacular de picos imponentes, glaciares, lagos cristalinos y encantadores pueblos de montaña. Foto: Expedia.

Por otra parte, Viena es considerada una de las grandes capitales culturales del mundo. Allí desarrollaron gran parte de su obra compositores que marcaron la historia de la música clásica, como Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven y Johann Strauss.

Mientras Argentina se prepara para enfrentarla en el Mundial 2026, Austria aparece como mucho más que un rival deportivo. Su historia combina momentos de esplendor futbolístico, episodios que marcaron el rumbo de Europa y un legado cultural reconocido en todo el mundo.

Cuándo juega la Selección Argentina vs. Austria, por el Mundial 2026