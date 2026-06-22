Quién es “Gangster Granny”, la influencer de 99 años fanática de Lionel Messi que lo acompaña en el Mundial 2026

Pauline Kana, la abuela conocida como "Gangster Granny", fanática de Lionel Messi. Foto: X @WinnaFC - Reuters (Kai Pfaffenbach)

La victoria 2 a 0 de la Selección Argentina ante Austria en el estadio de Dallas, por el Grupo J del Mundial 2026, dejó mucho más que tres puntos y una clasificación asegurada. Entre los miles de hinchas albicelestes que colmaron las tribunas, una figura se destacó por encima del resto: Pauline Kana, la influencer estadounidense de 99 años conocida como “Gangster Granny”, quien volvió a demostrar su fanatismo incondicional por Lionel Messi.

Quién es “Gangster Granny”, la abuela viral fanática de Messi

Kana no es una desconocida en el mundo digital. Junto a su nieto Ross Smith, construyó una comunidad gigantesca en redes sociales, con más de 4 millones de seguidores en Instagram y 25 millones en TikTok. Sus videos (que combinan humor, desafíos virales y situaciones desopilantes) la transformaron en una celebridad global.

Pauline Kana, la abuela conocida como "Gangster Granny", junto a su nieto Ross Smith. Foto: X @TheSDPadresFan

Su relación con Messi viene de larga data: en 2024 se volvió viral cuando, durante un partido del Inter Miami en la MLS, le pidió casamiento al capitán argentino desde la tribuna. Lejos de quedar como una anécdota, su devoción creció con el tiempo. En Dallas, apareció con un cartel dedicado al 10 que rápidamente fue captado por las cámaras y replicado en redes.

Su energía no tiene límites. El pasado 2 de mayo de 2026, con 99 años, rompió un récord Guinness al convertirse en la persona de mayor edad en hacer “crowd surfing” durante un concierto en Texas. Una demostración más de su espíritu irreverente, el mismo que la llevó a convertirse en una de las hinchas más particulares de la Copa del Mundo.

Messi histórico: doblete, récord y clasificación para Argentina

Dentro del campo de juego, Lionel Messi volvió a demostrar por qué sigue marcando época. A pesar de fallar un penal en el inicio del partido, el rosarino se recuperó con autoridad y convirtió los dos goles del triunfo argentino ante Austria, a los 38 minutos del primer tiempo y 90+5 del complemento.

Lionel Messi convirtió un doblete en la victoria de Argentina 2 a 0 sobre Austria en el Mundial 2026. Foto: EFE

El resultado no solo significó la clasificación a los 16avos de final, sino también un nuevo hito en la carrera del capitán: se convirtió en el máximo goleador de la historia de los Mundiales con 18 tantos, superando definitivamente a Miroslav Klose.

La actuación de Messi llegó en una fecha cargada de simbolismo: se cumplieron 40 años del mítico doblete de Diego Maradona ante Inglaterra en México 1986. En este contexto, el 10 actual volvió a escribir su propio capítulo en la historia grande del fútbol argentino.

El momento viral en el estadio: cuando las cámaras encontraron a la abuela de 100 años

Tras los goles de Messi, las pantallas gigantes del estadio enfocaron a “Gangster Granny”, generando una ovación y un momento que rápidamente se volvió viral. Su reacción (entre risas, gestos cómplices y su característico estilo provocador) sintetizó la conexión emocional que despierta el capitán argentino en fanáticos de todas las edades.

Pauline Kana, la abuela conocida como "Gangster Granny", fanática de Lionel Messi. Foto: X @MohamedNasr1811

La presencia de Kana aportó una cuota de color única en una noche que ya era especial por el rendimiento del equipo. En las redes sociales, su imagen circuló con velocidad, sumándose a una larga lista de contenidos donde se la ve coqueteando con figuras públicas, participando en desafíos o vistiendo atuendos llamativos.

En un Mundial que no deja de sumar historias, la de Pauline Kana se destaca por su originalidad: a los 100 años, se convirtió en un ícono inesperado de la hinchada argentina. Y en medio de la consagración constante de Messi, dejó en claro que la pasión por el fútbol, y por el mejor jugador del mundo, no entiende de edades.