Speed festejó el penal que erró Messi ante Austria y su reacción fue viral: baile, backflip y tristeza en el final

Speed celebró con efusión el penal errado de Lionel Messi contra Austria en el Mundial 2026. Foto: Reuters (Kai Pfaffenbach) - X @IShowSpeedHQ

La escena duró apenas unos segundos, pero alcanzó para convertirse en uno de los momentos más comentados del arranque del Mundial 2026. Mientras Lionel Messi se preparaba para ejecutar un penal clave en el duelo entre la Selección Argentina y Austria, en las tribunas del estadio de Dallas otro protagonista captaba la atención: el influencer estadounidense IShowSpeed, más conocido como Speed.

La reacción viral de Speed tras el penal fallado de Messi

Ferviente admirador de Cristiano Ronaldo y habitué de las transmisiones virales, Speed no dejó pasar la ocasión. Cuando el capitán argentino falló desde los doce pasos a los 9 minutos del primer tiempo, tras una sanción que llegó luego de la intervención del VAR, el streamer celebró efusivamente el remate desperdiciado. Un improvisado baile y su característico backflip en las tribunas marcaron su reacción, que rápidamente fue capturada por las cámaras y difundida en las redes sociales.

Speed celebró con efusión el penal errado de Lionel Messi contra Austria en el Mundial 2026. Video: X @IShowSpeedHQ

La jugada que derivó en el penal había nacido de una acción incisiva de Lautaro Martínez, derribado dentro del área por el defensor austríaco Stefan Posch. El árbitro Amin Omar, tras revisar la secuencia en el monitor, no dudó en sancionar la infracción. Todo parecía encaminado para que Messi abriera el marcador temprano, pero el desenlace fue inesperado: el remate no terminó en la red y el cero persistió en el marcador.

El contexto: VAR, Lautaro Martínez y el penal ante Austria

Mientras el juego continuaba, la transmisión oficial encontró a Speed celebrando como si se tratara de un gol propio. No fue una reacción aislada. El creador de contenido viene construyendo desde hace tiempo una rivalidad mediática con los fanáticos de Messi, alimentada por su devoción pública hacia Cristiano Ronaldo. Cada aparición suya en eventos vinculados al fútbol suele incluir algún guiño (a veces provocador) hacia esa histórica comparación entre ambos astros.

Lionel Messi falló un penal al inicio del partido entre la Selección Argentina y Austria del Mundial 2026. Foto: REUTERS

Sin embargo, el fútbol, como suele ocurrir, ofreció su revancha en cuestión de minutos. A los 38 del primer tiempo, la Selección Argentina logró ponerse en ventaja y, otra vez, Messi fue protagonista. Tras una asistencia del defensor Facundo Medina, el rosarino definió con precisión para marcar el 1-0 parcial y reescribir la historia.

Messi se recuperó con un gol histórico y cambió el ánimo de Speed

El contraste fue inmediato y también televisado. Del festejo desbordado por el penal fallado, Speed pasó a un gesto de visible fastidio en su propia transmisión. La cámara lo mostró incómodo y serio, en una imagen que también se viralizó con la misma rapidez que su celebración anterior. La narrativa del partido había cambiado y, con ella, el humor del influencer, quien terminó yéndose del estadio después del 2 a 0 final de Messi.

La Selección Argentina derrotó a Austria con un doblete de Messi y avanzó a los 16avos de final del Mundial 2026. Foto: Reuters (Maria Lysaker)

Más allá del resultado deportivo, el episodio volvió a poner en evidencia un fenómeno cada vez más presente en el fútbol moderno: la convivencia entre el espectáculo dentro del campo y el impacto en redes sociales. Figuras como Speed no solo consumen el partido, sino que lo amplifican en tiempo real para millones de seguidores, agregando nuevas lecturas a lo que sucede en la cancha.

En ese cruce entre fútbol, entretenimiento y cultura digital, Messi volvió a ser el eje. Primero por un fallo inesperado, luego por una respuesta a la altura de su historia. Y en las tribunas, Speed aportó su propio show, convirtiéndose una vez más en parte del relato.