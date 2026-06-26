Franco Colapinto sorprendió en Austria: gran arranque en la FP1 y señales positivas para Alpine

Franco Colapinto Foto: REUTERS

Franco Colapinto volvió a subirse al Alpine en el Gran Premio de Austria de Fórmula 1 y dejó una primera señal alentadora en el Red Bull Ring. En la práctica libre 1, el piloto argentino cerró una actuación sólida y terminó en el octavo puesto, con un tiempo de 1:08.962, en una sesión marcada por altas temperaturas, mucho trabajo de puesta a punto y algunos problemas técnicos en distintos equipos. El mejor registro de la tanda fue para Kimi Antonelli, que lideró con Mercedes con una vuelta de 1:07.796.

El resultado no solo fue importante por la posición final, sino también por el contexto: Colapinto quedó por delante de Pierre Gasly, su compañero en Alpine, que finalizó 14° con un tiempo de 1:09.546. Esa diferencia interna es uno de los datos que más ruido hace dentro del equipo, especialmente en un trazado corto como Spielberg, donde cada décima pesa mucho más que en otros circuitos del calendario.

El dato que ilusiona a Alpine en Spielberg

La primera práctica libre suele ser una sesión de aprendizaje, pero para Alpine tuvo un valor especial. El equipo francés llegó a Austria con la necesidad de entender mejor el rendimiento del auto en una pista muy particular: el Red Bull Ring combina rectas largas, frenadas fuertes, curvas rápidas y cambios de elevación que castigan cualquier falta de tracción o eficiencia aerodinámica. El circuito tiene 4,318 kilómetros, una carrera pactada a 71 vueltas y una distancia total de 306,452 kilómetros.

El Alpine de Colapinto en Austria Foto: REUTERS

En ese escenario, Colapinto se mostró competitivo desde el arranque. Aunque tuvo que pasar por boxes por un inconveniente durante la sesión, logró volver a pista y cerrar una vuelta que lo metió entre los diez mejores. Además, en el tramo final se enfocó en tandas con neumáticos medios, una señal de que Alpine también buscó recopilar información pensando en el ritmo de carrera del domingo.

Antonelli lideró una FP1 con Mercedes dominante

La punta de la clasificación quedó en manos de Kimi Antonelli, líder del campeonato, que marcó el camino para Mercedes. Su compañero George Russell fue segundo, apenas a 0.040 segundos, mientras que Oscar Piastri completó el top tres con McLaren. La sesión dejó una imagen clara: Mercedes arrancó fuerte el fin de semana austríaco y puso presión desde el primer contacto con la pista.

Detrás aparecieron nombres fuertes como Max Verstappen, cuarto, y Lewis Hamilton, quinto. Sin embargo, no todos tuvieron una mañana tranquila: Verstappen sufrió problemas al intentar salir a pista y Lando Norris también perdió buena parte de la tanda por inconvenientes hidráulicos en su McLaren. Aun así, Norris consiguió meterse séptimo, justo por delante de Colapinto.

Por qué el octavo puesto de Colapinto vale más de lo que parece

En una práctica libre, el resultado no siempre cuenta toda la historia. Los equipos trabajan con distintas cargas de combustible, mapas de motor y programas de neumáticos. Pero para Colapinto, aparecer octavo en una pista tan corta tiene un significado importante: demuestra adaptación rápida, buen entendimiento del auto y capacidad para extraer rendimiento en una vuelta donde no hay margen para el error.

Colapinto vuelve a correr por F1 Foto: Pool via REUTERS

Austria suele castigar especialmente los pequeños excesos. Los límites de pista, las frenadas en subida y la necesidad de salir bien traccionado de las curvas convierten al Red Bull Ring en un circuito donde la precisión es clave. Por eso, el argentino necesitaba comenzar con una base sólida para encarar la segunda práctica, la FP3 y la clasificación con confianza.

Horarios del GP de Austria para seguir a Franco Colapinto

La actividad del fin de semana continuará con la segunda práctica libre este viernes a las 12:00 de Argentina. El sábado se disputará la FP3 desde las 7:30 y luego llegará la clasificación a las 11:00. La carrera principal será el domingo a las 10:00, también en horario argentino.

El Gran Premio de Austria se puede ver en vivo en Argentina por Fox Sports y también mediante Disney+ Premium, según la programación difundida para el fin de semana de Fórmula 1.

Colapinto busca otro golpe en la Fórmula 1

Después de sumar puntos en Barcelona, aunque con el sabor amargo de una sanción que lo hizo retroceder en el clasificador final, Colapinto llegó a Austria con el objetivo de mantenerse en la pelea. Según los registros previos del campeonato, el argentino figura 12° con 16 puntos, mientras Alpine intenta consolidarse en la zona media de constructores.

El arranque en Spielberg fue, al menos, una buena noticia. Terminar octavo en una FP1 no asegura un fin de semana perfecto, pero sí instala una expectativa: Colapinto tiene ritmo, Alpine encontró una base competitiva y la clasificación puede ser una oportunidad clave. En una pista donde las diferencias suelen ser mínimas, cada vuelta limpia puede cambiarlo todo.