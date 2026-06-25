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Colapinto enfrenta el calor extremo en el GP de Austria de Fórmula 1 y la FIA activa un protocolo de refrigeración: ¿cómo funciona?

El piloto argentino correrá en Spielberg con temperaturas superiores a los 31°C, en un fin de semana marcado por la activación del protocolo Heat Hazard. La FIA obligará a los equipos a usar sistemas de refrigeración especiales en los monoplazas para enfrentar el calor extremo.

Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
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Franco Colapinto se prepara para el GP de Austria.
Franco Colapinto se prepara para el GP de Austria. Foto: REUTERS
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Franco Colapinto se prepara para uno de los desafíos más exigentes de la temporada en la Fórmula 1. Este fin de semana disputará el Gran Premio de Austria en el circuito de Spielberg, donde no solo deberá enfrentarse a la presión de la competencia y a las complejidades del trazado, sino también a un factor climático extremo: temperaturas que superarán los 31°C durante la carrera.

Ante este escenario, la Federación Internacional del Automóvil (FIA) activó el protocolo de emergencia por calor extremo, conocido como Heat Hazard, una medida que obliga a los equipos a implementar sistemas especiales de refrigeración en los monoplazas y en la indumentaria de los pilotos.

Franco Colapinto. Foto: X @AlpineF1Team

¿Qué implica el protocolo por calor extremo en la Fórmula 1?

La activación del Heat Hazard se produce automáticamente cuando se prevé que la temperatura ambiente supere los 31°C durante la competencia. Esta decisión obliga a las escuderías a adaptar sus autos para proteger la integridad física de los pilotos en condiciones extremas.

El sistema de refrigeración consiste en un circuito de tubos conectados directamente a la ropa del piloto, diseñado para reducir la temperatura corporal durante toda la actividad en pista. A diferencia de los chalecos refrigerantes utilizados de forma estática, este mecanismo funciona en movimiento, mientras el piloto conduce a alta velocidad.

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La medida fue incorporada tras el crítico Gran Premio de Qatar 2024, una carrera que dejó a varios pilotos al borde del colapso físico debido a las condiciones extremas de calor y humedad, con casos de descompensación y asistencia médica inmediata al finalizar la competencia.

Un desafío adicional para Colapinto en Austria

En el caso de Colapinto, el desafío en Austria será doble. El piloto deberá adaptarse no solo al exigente Red Bull Ring, un circuito de curvas rápidas y frenadas intensas, sino también a la exigencia física que impone el calor extremo en la cabina del monoplaza.

El sistema de refrigeración obligatorio también introduce un factor técnico clave: el aumento de peso del auto. En una categoría donde cada gramo influye en el rendimiento, la incorporación de este equipamiento representa un nuevo reto para ingenieros y estrategas de las escuderías.

Franco Colapinto en el Gran Premio de Barcelona.
Las exigentes curvas del GP de Austria. Foto: REUTERS

Estrenada en la normativa 2025, esta medida busca equilibrar seguridad y competitividad, aunque también genera debate dentro del paddock por su impacto en el rendimiento de los vehículos.

Cronograma del GP de Austria

La actividad oficial comenzará el viernes 26 de junio con las primeras prácticas libres, continuará el sábado con la tercera sesión de entrenamiento y la clasificación, y culminará el domingo con la carrera principal a las 10:00 horas.

Colapinto buscará adaptarse rápidamente a las condiciones extremas para obtener un resultado positivo en un fin de semana que promete ser tan exigente como decisivo en su temporada dentro de la Fórmula 1.

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Sebastián Coronati
Sebastián Coronati

Columnista

Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

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