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Franco Colapinto vuelve a correr en la Fórmula 1: días y horarios del Gran Premio de Austria

Con antecedentes alentadores, un equipo en alza y un circuito que premia la precisión milimétrica, el argentino buscará dar un nuevo paso en su consolidación dentro de la máxima categoría del automovilismo. Conocé el cronograma completo.

Cristian Daniel Avila
Por Cristian Daniel Avila
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Franco Colapinto vuelve a correr en la Fórmula 1 con la llegada del Gran Premio de Austria.
Franco Colapinto vuelve a correr en la Fórmula 1 con la llegada del Gran Premio de Austria. Foto: EFE (Anna Szilagyi)
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Franco Colapinto encara el Gran Premio de Austria de la Fórmula 1 con el envión anímico de un equipo en crecimiento y la certeza de que el margen de error será prácticamente nulo. En el Red Bull Ring, un trazado corto, engañoso y vertiginoso enclavado en la región de Estiria, el ritmo a una vuelta se perfila como el factor decisivo de un fin de semana que promete diferencias mínimas y exigencia máxima.

Un circuito implacable: el Red Bull Ring exige perfección

El Red Bull Ring combina desniveles pronunciados y sectores de alta velocidad que exigen un equilibrio fino entre potencia, precisión y tracción. Desde la recta principal, el trazado asciende cerca de 60 metros con una pendiente cercana al 12% hasta la curva 3, uno de los puntos clave de adelantamiento, para luego lanzarse en descenso hacia una larga contrarrecta y un encadenado de curvas rápidas donde la estabilidad aerodinámica resulta determinante.

Franco Colapinto encara el GP de Austria de la Fórmula 1 con el envión anímico de un equipo en crecimiento. Foto: REUTERS

El presente también acompaña. Alpine llega a la cita austríaca en un momento positivo, consolidando su progreso dentro del pelotón medio. En el último Gran Premio de Barcelona, el equipo logró sumar con ambos autos: Colapinto terminó en la décima posición tras una penalización de 10 segundos, mientras que Pierre Gasly fue séptimo.

Con antecedentes alentadores, un equipo en alza y un circuito que premia la precisión milimétrica, Colapinto buscará dar un nuevo paso en su consolidación dentro de la Fórmula 1. Spielberg, con su ritmo vertiginoso y sus márgenes comprimidos, pondrá a prueba cada detalle. Y allí, en ese límite, se jugarán las chances del argentino.

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Fórmula 1: el cronograma completo del Gran Premio de Austria

Viernes 26 de junio

  • Práctica libre 1: 08:30 horas
  • Práctica libre 2: 12:00 horas

Sábado 27 de junio

  • Práctica libre 3: 07:30 horas
  • Clasificación: 11:00 horas

Domingo 28 de junio

  • Carrera: 10:00 horas

Transmisión: toda la actividad se transmitirá por Fox Sports y Disney+ Premium.

Franco Colapinto, piloto de Fórmula 1, en el Gran Premio de Austria con Alpine.
El Red Bull Ring combina desniveles pronunciados y sectores de alta velocidad que exigen un equilibrio fino. Foto: REUTERS

Los días y horarios de las carreras restantes de la Fórmula 1

  • Gran Premio de Austria: domingo 28 de junio a las 10:00
  • Sprint del Gran Premio de Gran Bretaña: sábado 4 de julio a las 08:00
  • Gran Premio de Gran Bretaña: domingo 5 de julio a las 11:00
  • Gran Premio de Bélgica: domingo 19 de julio a las 10:00
  • Gran Premio de Hungría: domingo 26 de julio a las 10:00
  • Sprint del Gran Premio de Países Bajos: sábado 22 de agosto a las 07:00
  • Gran Premio de Países Bajos: domingo 23 de agosto a las 10:00
  • Gran Premio de Italia: domingo 6 de septiembre a las 10:00
  • Gran Premio de España: domingo 13 de septiembre a las 10:00
  • Gran Premio de Azerbaiyán: sábado 26 de septiembre a las 08:00
  • Sprint del Gran Premio de Singapur: sábado 10 de octubre a las 06:00
  • Gran Premio de Singapur: domingo 11 de octubre a las 09:00
  • Gran Premio de Estados Unidos: domingo 25 de octubre a las 17:00
  • Gran Premio de México: domingo 1 de noviembre a las 17:00
  • Gran Premio de Brasil: domingo 8 de noviembre a las 14:00
  • Gran Premio de Las Vegas: domingo 22 de noviembre a las 01:00
  • Gran Premio de Qatar: domingo 29 de noviembre a las 13:00
  • Gran Premio de Abu Dhabi: domingo 6 de diciembre a las 10:00
Fórmula 1Franco ColapintoGran Premio de Austria
Cristian Daniel Avila
Cristian Daniel Avila

Redactor

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