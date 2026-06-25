Franco Colapinto vuelve a correr en la Fórmula 1: días y horarios del Gran Premio de Austria

Franco Colapinto encara el Gran Premio de Austria de la Fórmula 1 con el envión anímico de un equipo en crecimiento y la certeza de que el margen de error será prácticamente nulo. En el Red Bull Ring, un trazado corto, engañoso y vertiginoso enclavado en la región de Estiria, el ritmo a una vuelta se perfila como el factor decisivo de un fin de semana que promete diferencias mínimas y exigencia máxima.
Un circuito implacable: el Red Bull Ring exige perfección
El Red Bull Ring combina desniveles pronunciados y sectores de alta velocidad que exigen un equilibrio fino entre potencia, precisión y tracción. Desde la recta principal, el trazado asciende cerca de 60 metros con una pendiente cercana al 12% hasta la curva 3, uno de los puntos clave de adelantamiento, para luego lanzarse en descenso hacia una larga contrarrecta y un encadenado de curvas rápidas donde la estabilidad aerodinámica resulta determinante.
El presente también acompaña. Alpine llega a la cita austríaca en un momento positivo, consolidando su progreso dentro del pelotón medio. En el último Gran Premio de Barcelona, el equipo logró sumar con ambos autos: Colapinto terminó en la décima posición tras una penalización de 10 segundos, mientras que Pierre Gasly fue séptimo.
Con antecedentes alentadores, un equipo en alza y un circuito que premia la precisión milimétrica, Colapinto buscará dar un nuevo paso en su consolidación dentro de la Fórmula 1. Spielberg, con su ritmo vertiginoso y sus márgenes comprimidos, pondrá a prueba cada detalle. Y allí, en ese límite, se jugarán las chances del argentino.
Fórmula 1: el cronograma completo del Gran Premio de Austria
Viernes 26 de junio
- Práctica libre 1: 08:30 horas
- Práctica libre 2: 12:00 horas
Sábado 27 de junio
- Práctica libre 3: 07:30 horas
- Clasificación: 11:00 horas
Domingo 28 de junio
- Carrera: 10:00 horas
Transmisión: toda la actividad se transmitirá por Fox Sports y Disney+ Premium.
Los días y horarios de las carreras restantes de la Fórmula 1
- Gran Premio de Austria: domingo 28 de junio a las 10:00
- Sprint del Gran Premio de Gran Bretaña: sábado 4 de julio a las 08:00
- Gran Premio de Gran Bretaña: domingo 5 de julio a las 11:00
- Gran Premio de Bélgica: domingo 19 de julio a las 10:00
- Gran Premio de Hungría: domingo 26 de julio a las 10:00
- Sprint del Gran Premio de Países Bajos: sábado 22 de agosto a las 07:00
- Gran Premio de Países Bajos: domingo 23 de agosto a las 10:00
- Gran Premio de Italia: domingo 6 de septiembre a las 10:00
- Gran Premio de España: domingo 13 de septiembre a las 10:00
- Gran Premio de Azerbaiyán: sábado 26 de septiembre a las 08:00
- Sprint del Gran Premio de Singapur: sábado 10 de octubre a las 06:00
- Gran Premio de Singapur: domingo 11 de octubre a las 09:00
- Gran Premio de Estados Unidos: domingo 25 de octubre a las 17:00
- Gran Premio de México: domingo 1 de noviembre a las 17:00
- Gran Premio de Brasil: domingo 8 de noviembre a las 14:00
- Gran Premio de Las Vegas: domingo 22 de noviembre a las 01:00
- Gran Premio de Qatar: domingo 29 de noviembre a las 13:00
- Gran Premio de Abu Dhabi: domingo 6 de diciembre a las 10:00