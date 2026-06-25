Franco Colapinto vuelve a correr en la Fórmula 1: días y horarios del Gran Premio de Austria

Franco Colapinto vuelve a correr en la Fórmula 1 con la llegada del Gran Premio de Austria. Foto: EFE (Anna Szilagyi)

Franco Colapinto encara el Gran Premio de Austria de la Fórmula 1 con el envión anímico de un equipo en crecimiento y la certeza de que el margen de error será prácticamente nulo. En el Red Bull Ring, un trazado corto, engañoso y vertiginoso enclavado en la región de Estiria, el ritmo a una vuelta se perfila como el factor decisivo de un fin de semana que promete diferencias mínimas y exigencia máxima.

Un circuito implacable: el Red Bull Ring exige perfección

El Red Bull Ring combina desniveles pronunciados y sectores de alta velocidad que exigen un equilibrio fino entre potencia, precisión y tracción. Desde la recta principal, el trazado asciende cerca de 60 metros con una pendiente cercana al 12% hasta la curva 3, uno de los puntos clave de adelantamiento, para luego lanzarse en descenso hacia una larga contrarrecta y un encadenado de curvas rápidas donde la estabilidad aerodinámica resulta determinante.

Franco Colapinto encara el GP de Austria de la Fórmula 1 con el envión anímico de un equipo en crecimiento. Foto: REUTERS

El presente también acompaña. Alpine llega a la cita austríaca en un momento positivo, consolidando su progreso dentro del pelotón medio. En el último Gran Premio de Barcelona, el equipo logró sumar con ambos autos: Colapinto terminó en la décima posición tras una penalización de 10 segundos, mientras que Pierre Gasly fue séptimo.

Con antecedentes alentadores, un equipo en alza y un circuito que premia la precisión milimétrica, Colapinto buscará dar un nuevo paso en su consolidación dentro de la Fórmula 1. Spielberg, con su ritmo vertiginoso y sus márgenes comprimidos, pondrá a prueba cada detalle. Y allí, en ese límite, se jugarán las chances del argentino.

Fórmula 1: el cronograma completo del Gran Premio de Austria

Viernes 26 de junio

Práctica libre 1 : 08:30 horas

Práctica libre 2: 12:00 horas

Sábado 27 de junio

Práctica libre 3 : 07:30 horas

Clasificación: 11:00 horas

Domingo 28 de junio

Carrera: 10:00 horas

Transmisión: toda la actividad se transmitirá por Fox Sports y Disney+ Premium.

El Red Bull Ring combina desniveles pronunciados y sectores de alta velocidad que exigen un equilibrio fino. Foto: REUTERS

Los días y horarios de las carreras restantes de la Fórmula 1