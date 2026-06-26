La “rebelión” de los jugadores de Uruguay contra Bielsa en la previa a la “final” ante España

Selección de Uruguay en el Mundial 2026. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters

Uruguay atraviesa horas de máxima tensión interna en la previa de su “final” ante España, por la última fecha del Grupo H del Mundial 2026, luego que un grupo de referentes del plantel le habría planteado a Marcelo Bielsa diferencias sobre la forma de entrenar y el plan táctico para enfrentar a la Furia.

Según informó El Espectador de Uruguay, Sergio Rochet, Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur y Federico Valverde pidieron hablar en privado con el entrenador argentino para expresarle su malestar por distintos aspectos de la preparación.

De acuerdo con esa versión, los futbolistas le habrían manifestado al Loco que no estaban conformes con la intensidad de las prácticas y que consideraban que esa carga de trabajo había influido en molestias físicas y lesiones dentro del plantel.

Selección de Uruguay en el Mundial 2026. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters

El otro punto de conflicto habría sido el planteo para enfrentar a España, uno de los candidatos del torneo y líder de la zona.

Los jugadores, según la información difundida en Uruguay, le habrían pedido al técnico jugar con bloque bajo y salida de contragolpe, en lugar de sostener la idea habitual de presión alta, intensidad y disputa de la posesión.

¿Qué dijo el Loco?

La respuesta de Bielsa no habría tardado en llegar: el entrenador reunió a todo el plantel y tomó la palabra durante 48 minutos, en una charla cargada de tensión en la antesala del partido más importante del ciclo.

Selección de Uruguay en el Mundial 2026. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters

En esa reunión, el técnico habría rechazado el plan propuesto por los futbolistas y ratificado que ante España la intención será jugar “espejo”, de igual a igual, con presión, dinámica y búsqueda de recuperación alta.

El entrenador argentino también les habría recordado a los jugadores distintos episodios de su ciclo, entre ellos los momentos de crisis posteriores al conflicto con Luis Suárez y Nahitan Nández, cuando, según la versión, algunos integrantes del grupo habrían impulsado su salida del cargo.

Además, Bielsa habría remarcado que él tuvo un rol importante en el crecimiento de futbolistas como Sebastián Cáceres y Maximiliano Araújo, dos jugadores que se consolidaron durante su proceso en la Celeste.

Marcelo Bielsa en el Mundial 2026. Foto: EFE

Otro de los pasajes que generó ruido fue la afirmación atribuida al entrenador respecto de los futbolistas que llegaron al Mundial con molestias físicas: según esa versión, Bielsa habría dicho que quienes fueron convocados pese a estar tocados son los que se mantienen más fieles a su idea.

La Celeste empató sus dos primeros partidos, ante Arabia Saudita y Cabo Verde, y llega al choque frente a España con la obligación de ganar para asegurar su clasificación a los 16avos de final sin depender de otros resultados.

Una victoria podría descomprimir el escenario y meter a Uruguay en la próxima ronda; una eliminación, en cambio, podría dejar consecuencias fuertes sobre la continuidad del proceso de Bielsa.