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¿Predicción alentadora para la Selección Argentina?: un astrólogo vaticinó un triunfo ante Cabo Verde y un posible cruce con Inglaterra

Se trata de Federico Pertusati, conocido en X como @AstroMutable, quien remarcó que Argentina estará entre los cuatro mejores del Mundial 2026. Además, hizo un pedido especial para tener más chances de avanzar al encuentro decisivo.

Matias Greisert
Por Matias Greisert
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Lionel Messi y la astrología en el Mundial 2026.
Lionel Messi y la astrología en el Mundial 2026. Foto: NA
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Un astrólogo vaticinó que la Selección argentina seguirá su marcha triunfal en el Mundial 2026 y aseguró que ante Cabo Verde, por los 16avos de final, el elenco nacional “ganará con lo justo o en definición por penales”, por lo que habló de un partido muy duro frente a los africanos.

Qué dice la predicción del astrólogo sobre la Selección Argentina en el Mundial 2026

Federico Pertusati, conocido en X como @AstroMutable, indicó que la Scaloneta avanzará a semifinales y allí enfrentaría a Inglaterra, en lo que llamó “una verdadera batalla campal”.

Cartas de Tarot: El Sol. Foto: WikiCommons.
Cartas de Tarot: El Sol. Foto: WikiCommons.

“La Argentina pasa de ronda, pero le va a costar contra Cabo Verde. Más por dificultades propias que por mérito del rival. Hoy, Júpiter ya entró en Leo y eso representa cambios para todas las selecciones. El partido se juega con Luna Vacía de Curso, que suele repetir patrones de ediciones pasadas, y que, juzgando el contexto, podemos tener un partido similar al de Argentina vs. Australia en 2022”, precisó.

El vaticinio para el partido ante Cabo Verde: ¿por lo justo o en penales?

Y añadió: “En resumen, la Argentina va a pasar de ronda, pero no creo que tenga su mejor actuación. Se van a producir errores técnicos que no aparecieron en los primeros partidos de fase de grupos. Aún así, yo no lo llamaría sufrimiento a lo que puede vivirse en el partido frente a Cabo Verde. En todo caso sería más preocupación o inconformidad con el rendimiento”.

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Argentina vs Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial 2026. Foto: Canal26.com

Asimismo, remarcó que el capitán de la Selección, Lionel Messi, “pase lo que pase, va a seguir brillando” en el Mundial, al tiempo que sostuvo que el equipo llegará a semifinales.

El posible e histórico cruce de la Selección Argentina con Inglaterra

“Allí va a tener al menos un cruce muy emocional, contra una selección donde haya una rivalidad marcada, como es la de Inglaterra por todo el asunto Malvinas. Podía haber sido Alemania por la final de Brasil 2014, pero iba por la otra llave y ya quedó afuera. También podía haber sido Portugal por el duelo Messi - Cristiano Ronaldo, pero también va por el otro lado. Por lo tanto, sería Inglaterra”, sostuvo Pertusati.

En relación a un eventual partido con Inglaterra, @AstroMutable afirmó que será “una batalla campal”, en la que ve “ligeramente mejor” a los británicos, por lo que aclaró que “lo mejor que le puede pasar al equipo de Lionel Scaloni es que ellos queden eliminados en una instancia anterior frente a Noruega, que está muy fuerte”.

Lionel Messi y la astrología en el Mundial 2026.
Lionel Messi y la astrología en el Mundial 2026. Foto: NA

En ese sentido, sostuvo que el conjunto que lidera Erling Haaland “es favorito para ganarle a Brasil en cuartos de final”, aunque sostuvo que si el que pasa es el equipo sudamericano y enfrentara eventualmente a la Scaloneta, esta última “andaría muy bien” contra la Verdeamarelha.

El astrólogo planteó otra variante para poder salir victorioso ante los británicos: “Sería bueno poder llevar el partido a los penales, porque ahí ya empiezan a jugar las cartas de los arqueros y `Dibu` Martínez está bien aspectado”.

“Argentina va a llegar hasta semifinales, pero este sería su partido más crítico de todos. Lamentablemente corre un escalón por detrás contra su rival”, precisó.

Selección argentina en el Mundial 2026.
Selección argentina en el Mundial 2026. Foto: EFE

Y agregó: “Como argentino mantengo la fe, porque la historia siempre está para poder ser cambiada, para que el simbolismo de Júpiter en Leo sea por Messi, por volver aún más memorables los logros de este grupo bajo la guía de Scaloni, por maximizar incluso algo que ya es de por sí muy grande. Y ese testimonio tiene que ser el sueño de todo el país”.

“Desde la metafísica jugamos todos, así que también es decretar que, en caso de que haya un duelo entre ambos, visualizar la victoria Argentina, imaginársela todo el tiempo, como una especie de ritual de energía colectiva para inclinar más a favor la balanza”, concluyó Pertusati.

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Matias Greisert

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