Argentina sufrió ante Cabo Verde pero se metió en octavos de final : ¿cómo le fue en esta instancia en la historia de los Mundiales?

Gol de Caniggia ante Brasil en el Mundial Italia 90.

La Selección argentina consiguió el boleto a los octavos de final del Mundial 2026 luego del durísimo triunfo por 3 a 2 sobre Cabo Verde.

El próximo desafío para los dirigidos por Lionel Scaloni, que buscarán meterse en los cuartos de final, será Egipto, que sufrió y mucho para vencer por penales a Australia.

Argentina derrotó 3 a 2 a Cabo Verde Foto: REUTERS

El saldo de la Albiceleste en octavos de final es muy positivo, ya que disputó esta instancia en 10 ocasiones y en siete salió victorioso, mientras que solo cayó en tres.

La primera vez que la Argentina jugó los octavos de final de un Mundial fue en Italia 1934, edición que comenzó justamente en aquella ronda. Fue debut y despedida, ya que en dicho enfrentamiento Suecia se impuso por 3-2.

Selección Argentina en el Mundial de Italia 1934. Foto: X

Tuvieron que pasar más de 50 años para que la Selección argentina volviera a disputar aquella instancia. Esto se debe a que por los formatos que hubo en el medio solo se disputaban cuartos de final, semifinales o directamente la final.

La instancia de octavos de final volvió recién en México 1986, en aquel inolvidable Mundial donde la Selección argentina consiguió su segunda estrella con Diego Armando Maradona como gran figura.

Argentina - Uruguay en el Mundial 1986. Foto: Colorsport/Shutterstock

En los octavos de final de dicha edición, los dirigidos por Carlos Salvador Bilardo derrotaron 1 a 0 a Uruguay.

A partir de allí, la Selección argentina dijo siempre presente en esta ronda a excepción de Corea-Japón 2002, donde quedó eliminada en la fase de grupos.

Argentina vs Suecia Mundial Corea-Japón 2002. Foto: NA

El historial de Argentina en octavos de final de los Mundiales:

Italia 1934: Argentina 2 – 3 Suecia

México 1986: Argentina 1 – 0 Uruguay

Italia 1990: Argentina 1 – 0 Brasil

Diego Maradona ante Brasil en el Mundial 90

Estados Unidos 1994: Argentina 2 – 3 Rumania

Francia 1998: Argentina 2(4) – (3)2 Inglaterra

Alemania 2006: Argentina 2 – 1 México

Lionel Messi y Diego Maradona en el Mundial de Sudáfrica 2010. Foto: Archivo NA/AFP

Sudáfrica 2010: Argentina 3 – 1 México

Brasil 2014: Argentina 1 – 0 Suiza

Rusia 2018: Argentina 3 – 4 Francia

Lionel Messi, la figura de Argentina-Australia; Qatar 2022. Foto: Reuters.

Qatar 2022: Argentina 2 – 1 Australia