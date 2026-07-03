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Cómo quedaron los octavos de final del Mundial 2026: el cuadro completo con los resultados

Después de los 16avos, la Copa del Mundo continúa con la fase decisiva donde cada vez menos selecciones quedan con chances de alcanzar la gran final. Conocé todos los cruces.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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La Copa del Mundo espera por sus finalistas.
La Copa del Mundo espera por sus finalistas. Foto: FIFA
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Los 16avos de final del Mundial 2026 llegaron a su fin este viernes 3 de julio y los hinchas ya palpitan los octavos de final de esta Copa del Mundo.

Mientras algunas selecciones confirmaron su posición de favoritas a título, otras protagonizaron grandes sorpresas y avanzaron a la siguiente instancia.

De los 48 clasificados para la edición con más equipos de la historia de la Copa del Mundo, ya quedaron eliminados 29: República Checa, Qatar, Haití, Turquía, Túnez, Escocia, Irak, Jordania, Panamá, Curazao, Uruguay, Nueva Zelanda, Japón, Uzbekistán, Corea del Sur, Arabia Saudita, Irán, Sudáfrica, Japón, Alemania, Países Bajos, Costa de Marfil, Suecia, Ecuador, República Democrática del Congo, Senegal, Bosnia y Herzegovina, Croacia, Austria, Argelia y Australia.

Octavos de final Mundial 2026: el cuadro con todos los cruces

Cuándo se juegan los cuartos de final del Mundial 2026

Los cuartos de final del Mundial 2026 se jugarán del jueves 9 de julio al sábado 11 de julio.

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Por su parte, las semifinales se jugarán el martes 15

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La gran final del Mundial 2026 se jugará el domingo 19 de julio de 2026. El partido decisivo se disputará en el Estadio de Nueva York/Nueva Jersey (conocido habitualmente como MetLife Stadium, en East Rutherford) a las 16:00 horas de Argentina.

Mundial 2026Octavos de final
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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