Dibu Martínez repitió la cábala de Qatar 2022 y mostró su nuevo look antes de Argentina vs Cabo Verde

Dibu Martínez, arquero de Argentina Foto: REUTERS

Emiliano “Dibu” Martínez sabe cómo transformar cada previa importante en un momento especial. A pocas horas del partido de la Selección argentina ante Cabo Verde, el arquero campeón del mundo sorprendió con un nuevo cambio de imagen que rápidamente despertó la ilusión de los hinchas: volvió a pintarse la bandera argentina en el pelo, tal como lo había hecho durante el inolvidable camino rumbo al título en Qatar 2022.

El detalle no pasó inadvertido. En tiempos donde cada gesto de los referentes de la Scaloneta se analiza con lupa, el look del Dibu fue interpretado por muchos fanáticos como una señal cargada de simbolismo. No se trata solo de un corte de pelo llamativo: para el arquero, este tipo de decisiones suelen funcionar como una mezcla de identidad, motivación y cábala antes de los partidos decisivos.

El nuevo look de Dibu Martínez que encendió a los hinchas

En la previa del encuentro frente a Cabo Verde, Dibu Martínez pasó por la peluquería y renovó su corte con un diseño muy argentino. El arquero se realizó la bandera nacional en uno de los laterales de la cabeza, un estilo que ya había utilizado en una etapa clave de la Copa del Mundo disputada en Medio Oriente.

Nuevo look de Dibu Martínez. Video: @sebkortez

La imagen fue compartida por el estilista Seb Kortez en Instagram, donde rápidamente comenzó a circular entre los seguidores de la Selección. El diseño, ubicado en el parietal izquierdo, combina los colores celeste y blanco con un mensaje visual imposible de separar del sentimiento mundialista argentino.

Para muchos hinchas, el regreso de este look tiene un condimento especial: Dibu no eligió cualquier momento para hacerlo, sino la antesala de un partido de eliminación directa. Ese detalle fue suficiente para que las redes sociales se llenaran de comentarios, recuerdos y comparaciones con lo ocurrido cuatro años atrás.

Una cábala que trae recuerdos de Qatar 2022

El antecedente que más ilusiona está marcado por el Mundial de Qatar 2022. En aquella Copa del Mundo, Martínez lució un diseño similar antes del cruce de octavos de final contra Australia, partido que marcó el inicio del tramo más intenso de la competencia para la Argentina.

Aquella vez, la Selección logró superar la prueba y comenzó a construir una serie de noches inolvidables que terminaron con la tercera estrella. Por eso, ver nuevamente al arquero con la bandera argentina en el pelo remueve una memoria emocional muy fuerte para los hinchas: la de un equipo que supo sufrir, competir y consagrarse en el escenario más exigente.

El Dibu Martínez en el Mundial 2026 Foto: REUTERS

En esta ocasión, el contexto es distinto, pero la carga simbólica es parecida. Con el nuevo formato del Mundial, que amplió la cantidad de participantes a 48 selecciones, el torneo incorporó una instancia adicional de eliminación directa. Por eso, Argentina afronta ahora un cruce de 16avos de final, una etapa que exige concentración máxima desde el primer minuto.

Por qué el gesto de Dibu Martínez genera tanta expectativa

Dibu Martínez no es un jugador más dentro de la Selección argentina. Desde su aparición como titular en el arco nacional, se convirtió en uno de los grandes líderes emocionales del equipo. Su personalidad, sus atajadas decisivas y su conexión con los hinchas lo transformaron en una figura central del ciclo.

Por eso, cada detalle suyo tiene impacto. Un cambio de look, una frase o un gesto antes de un partido importante pueden convertirse en tema nacional. En este caso, la bandera argentina en el pelo funciona como una declaración silenciosa: Dibu vuelve a mostrarse identificado con el escudo, con el grupo y con la ilusión de todo un país.

Además, el arquero ya demostró que sabe convivir con la presión. En Qatar fue determinante en momentos límites y su figura quedó asociada para siempre a las definiciones más dramáticas. Esa historia explica por qué una simple decisión estética puede adquirir un peso mucho mayor en la previa de un partido mundialista.

Argentina vs Cabo Verde: una previa con clima de Mundial

El partido ante Cabo Verde aparece como una nueva prueba para la Selección argentina en su búsqueda por seguir avanzando en la Copa del Mundo. Más allá del rival, el equipo sabe que en las fases de eliminación directa no hay margen para la relajación. Cada error puede costar caro y cada detalle puede influir en el desarrollo del encuentro.

En ese escenario, la figura de Dibu Martínez vuelve a ocupar un lugar clave. Su experiencia, liderazgo y capacidad para responder en momentos difíciles son argumentos que alimentan la confianza del plantel y de los hinchas.

El nuevo look, entonces, no solo replica una imagen del pasado glorioso: también proyecta un deseo hacia el presente. La bandera en el pelo vuelve a aparecer justo cuando Argentina necesita dar otro paso firme. Y si las cábalas existen, los fanáticos ya encontraron una razón más para ilusionarse.

El mensaje detrás de la bandera argentina en el pelo

Más allá de la estética, el gesto de Dibu resume algo que atraviesa a toda la Selección: pertenencia, orgullo y memoria mundialista. El arquero volvió a elegir un símbolo que lo conecta con uno de los momentos más felices del fútbol argentino y que, al mismo tiempo, refuerza su identidad dentro del equipo.

Mientras se acerca el duelo ante Cabo Verde, los hinchas ya hicieron su lectura: si en Qatar esa cábala acompañó el camino hacia la gloria, ahora el deseo es que vuelva a traer buenas noticias. Dibu Martínez, fiel a su estilo, volvió a jugar su propio partido antes de salir a la cancha.