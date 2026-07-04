Lionel Messi emocionó a todos tras el triunfo de Argentina: el mensaje íntimo a sus compañeros en pleno Mundial 2026

Lionel Messi y parte de la Selección Argentina Foto: REUTERS

Lionel Messi volvió a mostrar su costado más humano después de una victoria cargada de tensión para la Selección argentina. Luego del ajustado 3-2 ante Cabo Verde por los dieciseisavos de final del Mundial 2026, el capitán habló ante la prensa y dejó una frase que rápidamente conmovió a los hinchas: destacó el esfuerzo de sus compañeros y aseguró que muchos de ellos hacen un sacrificio especial por él, desde el cariño y la admiración.

La clasificación argentina no fue sencilla. El equipo dirigido por Lionel Scaloni tuvo que sufrir más de la cuenta ante un rival que demostró personalidad, intensidad y capacidad para incomodar. Sin embargo, más allá del análisis futbolístico, la palabra de Messi se llevó todas las miradas por el tono emotivo y por la manera en la que valoró al grupo que lo acompaña en una nueva aventura mundialista.

El mensaje de Messi que emocionó a la Selección argentina

Después del partido, Messi se tomó un momento para hablar de sus compañeros y del vínculo que construyó con ellos durante este proceso. El capitán reconoció que siente un respaldo especial dentro del plantel y remarcó que esa entrega no nace de una obligación, sino de un sentimiento genuino.

Messi hablando sobre sus compañeros tras ganarle a Cabo Verde. Video: TyC Sports

Según expresó, varios futbolistas hacen un esfuerzo extra para acompañarlo en esta etapa de su carrera. Messi siente que ese gesto surge “de corazón”, algo que para él tiene un valor enorme en un Mundial que podría marcar uno de sus últimos grandes desafíos con la camiseta argentina.

El rosarino, de 39 años, también recordó un momento íntimo que vivió durante la concentración, cuando sus compañeros le celebraron el cumpleaños. En ese contexto, les transmitió una idea muy especial: gracias al grupo, todavía puede competir al máximo nivel y disputar otro Mundial.

La importancia del grupo en el último tramo de Messi con la Argentina

La Selección argentina atraviesa el Mundial 2026 con una mezcla de ilusión, presión y emoción. Para Messi, este torneo tiene un condimento distinto. Ya no se trata solamente de liderar desde el talento, sino también desde la experiencia, la palabra y el ejemplo.

El capitán dejó en claro que el plantel no es solo un equipo de fútbol, sino un grupo de amigos que comparte una causa común. Esa unión, según sus palabras, es una de las razones que lo impulsan a seguir compitiendo con la misma pasión de siempre.

El equipo de Scaloni avanzó a octavos de final Foto: REUTERS

El vínculo entre Messi y sus compañeros se fortaleció durante los últimos años, especialmente después de los grandes logros conseguidos por la Selección. Pero en este Mundial, cada gesto parece tener una carga emocional mayor. Cada partido puede ser decisivo y cada declaración del capitán se interpreta como parte de una historia que los hinchas siguen con atención.

La autocrítica de Messi tras el triunfo ante Cabo Verde

Aunque hubo emoción, Messi no esquivó el análisis futbolístico. El capitán reconoció que Argentina tuvo momentos de dificultad y que no logró controlar el partido como pretendía. Para él, el equipo hizo lo más complejo al ponerse en ventaja, pero luego perdió el manejo de la pelota y retrocedió demasiado.

Esa lectura muestra una vez más el nivel de exigencia del rosarino. Incluso en una victoria mundialista, Messi sabe que la Selección necesita corregir errores si quiere seguir avanzando. Cabo Verde, lejos de ser un rival accesible, planteó un partido incómodo y aprovechó los momentos en los que Argentina perdió claridad.

Argentina sufrió más de la cuenta para ganarle a Cabo Verde Foto: IMAGN IMAGES via Reuters

El propio Messi advirtió que muchas veces se analiza a los rivales por el nombre y no por lo que realmente hacen dentro de la cancha. Su reflexión apuntó a no subestimar a ninguna selección, especialmente en una Copa del Mundo donde cada detalle puede cambiar el rumbo de un partido.

Cuándo vuelve a jugar Argentina por el Mundial 2026

Tras superar a Cabo Verde, la Selección argentina ya piensa en su próximo desafío: Egipto por los octavos de final del Mundial 2026. El partido está programado para el martes 7 de julio a las 13:00 de Argentina en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.

El ganador de ese encuentro avanzará a cuartos de final, donde deberá enfrentar al vencedor del cruce entre Suiza y Colombia. Esa posible instancia se jugará el sábado 11 de julio en el Arrowhead Stadium de Kansas City.

Messi, el corazón de una Argentina que sigue soñando

La victoria ante Cabo Verde dejó alivio, aprendizaje y una postal emocional difícil de ignorar. Messi volvió a demostrar que su liderazgo va mucho más allá de los goles, las asistencias o las jugadas decisivas. Su palabra tiene peso porque nace desde la gratitud, la humildad y el compromiso con un grupo que lo acompaña en una etapa muy especial.

Argentina sigue en carrera en el Mundial 2026 y el sueño permanece intacto. Pero esta vez, además del resultado, quedó una sensación poderosa: el plantel juega por la camiseta, por la historia y también por un capitán que todavía emociona cada vez que habla.