La prensa inglesa calentó la previa contra Argentina: acusaciones, favoritismo y una semifinal con clima de final

Argentina se impuso 3 a 1 ante Suiza Foto: IMAGN IMAGES via Reuters

La Selección argentina volvió a dar otro paso gigante en el Mundial 2026 y ya está en semifinales. Después de eliminar a Suiza por 3-1, el equipo de Lionel Scaloni se metió entre los cuatro mejores del torneo y ahora tendrá por delante un desafío cargado de historia, tensión y morbo futbolero: Inglaterra.

El cruce se jugará el miércoles 15 de julio en Atlanta, en una semifinal que promete paralizar al mundo. No será un partido más. Argentina e Inglaterra volverán a verse las caras en una Copa del Mundo, con todo lo que eso representa para ambos países y para la memoria del fútbol.

Pero la previa ya empezó a jugarse fuera de la cancha. Mientras en Argentina crece la ilusión por alcanzar una nueva final, en Inglaterra el clima se calentó con fuerza. Varios medios británicos pusieron la lupa sobre el rendimiento de la Albiceleste, cuestionaron decisiones arbitrales del partido ante Suiza y hasta colocaron a los Tres Leones como favoritos para quedarse con el boleto a la definición. La información surge de la cobertura publicada por Sky Sports para la semifinal Inglaterra-Argentina.

La frase que encendió la polémica: “Argentina jugó con doce”

Uno de los puntos más fuertes de la previa llegó desde la prensa inglesa, donde se instaló una frase que no tardó en generar repercusión: la idea de que Argentina habría sido favorecida por el arbitraje en el duelo ante Suiza.

Breel Embolo fue expulsado en Suiza vs Argentina. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters

El foco estuvo puesto en la expulsión de Breel Embolo, una jugada que fue revisada por el VAR y que desató distintas interpretaciones. Para algunos medios británicos, esa situación marcó el desarrollo del encuentro y alimentó la teoría de que el equipo argentino recibió un beneficio en un momento clave del partido.

Sin embargo, más allá de la polémica, la realidad deportiva es concreta: Argentina ganó, avanzó y volvió a demostrar que sabe competir en escenarios límite. Aunque no siempre brille durante los 90 minutos, la Scaloneta conserva una característica que ya se volvió marca registrada en los últimos años: encontrar respuestas cuando el partido se vuelve incómodo.

Inglaterra se agranda antes del cruce y se siente favorita

Del otro lado, Inglaterra llega con la confianza en alza. El equipo británico superó a Noruega y sacó pasaje a semifinales, impulsado por una actuación determinante de Jude Bellingham, una de las grandes figuras del torneo.

La prensa inglesa no solo destacó el presente de su selección, sino que también comparó los caminos de ambos equipos en el Mundial. Según esa mirada, Inglaterra habría atravesado una ruta más exigente que Argentina y llegaría en mejores condiciones futbolísticas y físicas para el cruce decisivo.

Ese análisis alimentó una narrativa clara: Inglaterra se ve favorita. Pero en una semifinal mundialista, y especialmente frente a Argentina, el favoritismo previo suele pesar poco cuando la pelota empieza a rodar.

El desgaste argentino, otro punto que miran de cerca en Europa

Otro aspecto señalado por los medios ingleses es el desgaste físico de la Selección argentina. El equipo de Scaloni viene de afrontar partidos intensos, con momentos de alta exigencia y tramos en los que debió sostener resultados bajo presión.

Julián Álvarez, figura ante Suiza Foto: REUTERS

Esa acumulación de minutos podría ser uno de los factores que Inglaterra intente explotar. Con futbolistas rápidos, mediocampistas de recorrido y variantes ofensivas, el conjunto inglés buscará imponer ritmo desde el inicio para obligar a Argentina a defender más cerca de su área.

Pero la Scaloneta ya demostró en varias ocasiones que sabe adaptarse. Puede presionar alto, esperar, jugar directo o manejar la pelota según el contexto. Esa flexibilidad táctica es una de las razones por las que volvió a llegar tan lejos.

Argentina-Inglaterra: una semifinal con historia, presión y cuentas pendientes

El partido tendrá todos los ingredientes de una final anticipada. Argentina e Inglaterra arrastran una rivalidad mundialista única, con capítulos imborrables, emociones intensas y duelos que quedaron grabados para siempre en la historia del fútbol.

Para Argentina, será una nueva oportunidad de defender su chapa de campeón y acercarse a otra final. Para Inglaterra, el desafío será superar a un rival que sabe competir como pocos y que suele crecer en los partidos decisivos.

El Mundial 2026 entra en su etapa más caliente y la semifinal ya empezó a jugarse en los diarios, en los programas deportivos y en las redes sociales. La prensa inglesa eligió subir la temperatura, cuestionar a la Selección y alimentar el favoritismo propio.

Ahora, la respuesta deberá darse dentro de la cancha.

Porque más allá de las frases, las polémicas y los pronósticos, Argentina está otra vez donde quería estar: a un partido de una nueva final del mundo.