La FIFA presentó la nueva pelota del Mundial 2026: así es la “Trionda final” que usará Argentina en la semifinal con Inglaterra

La Trionda Final será utilizada únicamente en las semifinales, el partido por el tercer puesto y la final del Mundial 2026. Foto: X / @brfootball.

El Mundial 2026 entra en su etapa decisiva y lo hará con una protagonista renovada dentro del campo de juego. A partir de las semifinales, la FIFA y Adidas pondrán en circulación la Trionda Final, una edición especial del balón oficial que acompañará los últimos cuatro partidos del torneo, incluido el esperado duelo entre Argentina e Inglaterra por un lugar en la final.

La nueva pelota debutará este martes 14 de julio en el cruce entre Francia y España y volverá a aparecer un día después en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, cuando la Selección Argentina busque el pase al encuentro decisivo. También será utilizada en el partido por el tercer puesto y en la gran final del domingo 19 de julio, en Nueva York-Nueva Jersey.

El balón presenta un diseño dorado inspirado en el trofeo de la Copa del Mundo y referencias a las ciudades que albergarán la fase decisiva. Foto: X / @brfootball.

¿Cómo es la nueva pelota del Mundial 2026?

La principal diferencia respecto del balón utilizado durante la fase de grupos y las rondas eliminatorias está en su aspecto visual. Mientras la Trionda original rendía homenaje a los tres países organizadores (Estados Unidos, México y Canadá) mediante una combinación de tonos rojos, verdes y azules, la Trionda Final apuesta por una identidad completamente distinta.

El nuevo diseño combina dorado, blanco y negro, acompañado por detalles en rojo y rosa que resaltan su presencia. El color dorado busca representar el trofeo que levantará el campeón del mundo, mientras que los tonos oscuros generan un fuerte contraste con el balón utilizado hasta los cuartos de final.

Adidas explicó que esta edición no se limita a un simple cambio de colores, sino que incorpora una identidad gráfica propia para la instancia decisiva del campeonato.

El balón, en esta foto de la mano de Lamine Yamal, presenta un diseño dorado inspirado en el trofeo de la Copa del Mundo y referencias a las ciudades que albergarán la fase decisiva. Foto: X / @brfootball.

Además de su nuevo aspecto, la Trionda Final incluye referencias a las ciudades que albergarán los últimos encuentros del certamen. Dallas, Atlanta, Miami y Nueva York-Nueva Jersey aparecen destacadas dentro de los gráficos principales del balón por ser las sedes de las semifinales, el partido por el tercer puesto y la final.

A su vez, las otras doce ciudades que recibieron encuentros durante la Copa del Mundo fueron incorporadas mediante elementos triangulares distribuidos en los paneles, como un reconocimiento a las 16 sedes del primer Mundial masculino organizado de manera conjunta por tres países.

¿La tecnología será exactamente la misma?

Más allá de la renovación estética, el comportamiento de la pelota no cambiará. La Trionda Final mantiene la misma estructura de cuatro paneles que caracterizó al balón oficial del Mundial 2026, junto con las costuras profundas y la superficie texturizada desarrolladas para mejorar la estabilidad en vuelo, el control y la precisión de los pases y remates.

La intención de Adidas fue evitar que las selecciones deban adaptarse a un balón diferente justo en la instancia más importante del torneo.

Aunque cambia su apariencia, la nueva pelota conserva la tecnología "Connected Ball", que envía datos en tiempo real al VAR. Foto: X / @brfootball.

En el interior del balón seguirá funcionando la tecnología Connected Ball, que incorpora un sensor de movimiento capaz de registrar cada contacto con una frecuencia de 500 veces por segundo.

Toda esa información se transmite en tiempo real al sistema del VAR, que utiliza esos datos para reconstruir jugadas y colaborar en decisiones arbitrales complejas, especialmente en acciones relacionadas con posiciones adelantadas y posibles manos. El sistema tecnológico será exactamente el mismo que acompañó a los futbolistas durante toda la Copa del Mundo.

La Selección Argentina utilizará por primera vez la nueva pelota este miércoles 15 de julio, cuando enfrente a Inglaterra en Atlanta por un lugar en la final del Mundial 2026.

En el interior del balón seguirá funcionando la tecnología Connected Ball, que incorpora un sensor de movimiento de guía para el VAR y los árbitros. Foto: X

El ganador avanzará al partido decisivo del domingo 19 de julio en Nueva York-Nueva Jersey, mientras que el perdedor disputará el encuentro por el tercer puesto en Miami.

Más allá de que parece un cambio de último momento, no es la primera vez que Adidas lanza una pelota exclusiva para la definición de una Copa del Mundo.

En el Mundial de Qatar 2022, la Al Rihla fue reemplazada en las instancias finales por la Al Hilm, una versión con detalles dorados inspirados en el trofeo mundialista.