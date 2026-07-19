Qué pasa si Argentina empata con España en la final del Mundial 2026

Qué pasa si la Selección Argentina gana, empata o pierde con España en la final del Mundial 2026 Foto: REUTERS

La Selección Argentina y España se enfrentan este domingo 19 de julio en el New York Nueva Jersey Stadium por la gran final del Mundial 2026. Para esta fase, las reglas de la FIFA señalan que si el partido termina en empate al finalizar los 90 minutos reglamentarios, el encuentro no se define de inmediato.

Qué pasa si Argentina y España empatan: cómo se define el partido

Según las reglas de la FIFA para la Copa del Mundo, tras la igualdad en los 90’, ambos equipos deben disputar un alargue de 30 minutos, divididos en dos tiempos de 15′. Esta modalidad se utiliza con el fin de romper la paridad y buscar un ganador en el tiempo suplementario.

En caso de que después de ese tiempo extra el marcador siga empatado, la definición pasa a los penales. En esta instancia, la selección que se imponga desde los doce pasos avanzará a los octavos de final del torneo.

Qué pasa si Argentina le gana o pierde contra España

En caso de ganar, Argentina se coronará campeón de la Copa del Mundo, consiguiendo así su cuarta estrella. En caso de perder, se quedará con el subcampeonato y España bordará su segunda estrella en el escudo.

Qué pasa si Argentina empata con España en el Mundial. Foto: REUTERS

Qué selecciones quedaron eliminadas del Mundial 2026

De los 48 clasificados para la edición con más equipos de la historia de la Copa del Mundo los 46 eliminados hasta ahora son: