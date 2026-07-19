Por qué la Selección Argentina ya está clasificada al Mundial 2030

La Selección Argentina está clasificada al Mundial 2030. Foto: REUTERS

Argentina enfrenta este domingo 18 de julio a España en la gran final del Mundial 2026. Pase lo que pase en este partido y durante los próximos cuatro años, la Selección ya tiene asegurado un lugar en la próxima Copa del Mundo, que se disputará en 2030.

Por qué Argentina clasificó al Mundial 2030

La razón por la cual Argentina disputará el Mundial 2030 es porque será una de las sedes de los partidos inaugurales. El próximo gran torneo de la FIFA no solo celebrará el centenario del primer torneo disputado en Uruguay en 1930, sino que también será la primera edición organizada en tres continentes y seis países distintos.

En esa línea, los encuentros iniciales se celebrarán en Sudamérica como homenaje a los 100 años, mientras que el resto continuará en Europa y África. De esta manera, la competencia unirá ciudades y culturas separadas por miles de kilómetros.

Los anfitriones oficiales del Mundial 2030 son España, Portugal y Marruecos. Además, como parte de la celebración de los 100 años, se jugarán partidos inaugurales en Uruguay, Argentina y Paraguay. Es por ello que las seis selecciones ya tienen su lugar en la próxima cita mundialista.

El Mundial 2030 se disputará en Argentina, Uruguay, Paraguay, España, Portugal y Francia. Foto: FIFA

Por el momento, se espera que los países sudamericanos alberguen 1 encuentro cada uno, los llamados “partidos del centenario”. En tanto, los otros 101 se repartirán entre España, Portugal y Marruecos, los anfitriones sobrantes.

¿Cuántos países clasifican al Mundial 2030?

Si bien por el momento se mantendrá el formato de 48 selecciones estrenado en 2026, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, explicó recientemente que la posibilidad de una futura ampliación a 64 equipos será “examinada y debatida en los comités correspondientes tras este Mundial”.

“Podemos ver que el nivel de los equipos es extremadamente alto y sigue mejorando en todo el mundo. Si a los países pequeños no se les da la oportunidad de participar en el Mundial, ya no tendrán la motivación para seguir mejorando”, añadió en declaraciones a Bluewin.

Cómo le fue a la Selección Argentina en cada Mundial