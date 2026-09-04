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Revés para la escudería de Colapinto: la decisión de la FIA que dejó sin podio a Pierre Gasly en el Gran Premio de Mónaco

De esta forma, el compañero del argentino quedó 7mo, por lo que Alpine perdió 9 puntos, alejándose de Racing Bulls. Isack Hadjar fue quien finalmente subió al podio.

Matias Greisert
Por Matias Greisert
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Franco Colapinto y Pierre Gasly, los dos pilotos de la escudería Alpine F1 Team.
Franco Colapinto y Pierre Gasly, los dos pilotos de la escudería Alpine F1 Team. Foto: X @AlpineF1Team
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Alpine, escudería en la que compite Franco Colapinto, recibió una muy dura noticia en la previa del Gran Premio de Italia: la FIA decidió quitarle a Pierre Gasly el podio que había conseguido hace casi tres meses en el Gran Premio de Mónaco.

El francés había finalizado tercero en dicha carrera, aunque la FIA lo hizo caer al séptimo puesto por exceder el límite de velocidad en el pit lane. Luego de que Alpine apelara esta decisión, el ente máximo del automovilismo mundial dio marcha atrás en esta decisión y le reconoció el tercer lugar al francés.

Pierre Gasly en el Gran Premio de Mónaco.
Pierre Gasly en el Gran Premio de Mónaco. Foto: EFE

Sin embargo, la FIA dictaminó que las sanciones siguen vigentes, lo que significó un baldazo de agua fría tanto para Gasly como para Alpine.

Esta decisión afecta al francés, ya que perdió nueve puntos y, si bien tenía 44 unidades, ahora tiene 35. Pero también tiene un grave efecto negativo en Alpine, debido a que perdió mucho terreno en la disputa con Racing Bulls por finalizar quinto en el campeonato de constructores.

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Pierre Gasly en el Gran Premio de Mónaco.
Pierre Gasly en el Gran Premio de Mónaco. Foto: EFE

De todas maneras, y pese a lo dura que fue esta noticia para Alpine, aún quedan 12 fechas en el campeonato y la escudería francesa tendrá muchas oportunidades para sumar puntos en los próximos Grandes Premios y así ilusionarse con recuperar la quinta plaza.

De hecho, tanto Gasly como Colapinto cuentan con el nuevo paquete de mejoras de Alpine en el GP de Italia, por lo que tendrán muy buenas chances de sumar puntos este fin de semana.

AlpineFórmula 1Pierre GaslyFIAGran Premio de Mónaco
Matias Greisert
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