Pastafrolas, recitales y tradición: dónde disfrutar fiestas gratis en la provincia de Buenos Aires del 19 al 20 de septiembre

Pastafrolas, recitales y tradición Foto: Instagram @capitansarmientomuni

La llegada de la primavera puede ser la excusa perfecta para salir a la ruta y conocer algunos de los pueblos más atractivos de Buenos Aires. Este fin de semana habrá fiestas gastronómicas, aniversarios, ferias de productores, espectáculos folklóricos y recitales con entrada libre.

Desde Capitán Sarmiento hasta Berisso, estas son siete escapadas bonaerenses para disfrutar de sabores regionales, música e historias sorprendentes.

Capitán Sarmiento celebra la Fiesta de la Pastafrola

A unos 140 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, Capitán Sarmiento realizará la 11ª Fiesta Provincial de la Pastafrola. Será el sábado 19 y el domingo 20, desde las 11, en el predio del Club Unión Labradores de La Luisa.

El principal atractivo será el concurso para elegir la mejor pastafrola. También habrá variedades de membrillo, batata y dulce de leche, artesanías, música en vivo y espectáculos folklóricos.

Capitán Sarmiento celebra la Fiesta de la Pastafrola Foto: Instagram @capitansarmientomuni

La localidad nació alrededor de una estación ferroviaria inaugurada en 1882 y desde 1997 es reconocida como la “Cuna de la Bandera Bonaerense”.

Laprida festeja sus 137 años con recitales y fogones

Laprida celebrará su 137º aniversario en el Parque del Bicentenario. El sábado habrá una peña con artistas regionales y baile campero. El domingo se realizarán el acto protocolar, el desfile de instituciones y los tradicionales fogones.

Laprida, la "Ámsterdam argentina". Foto: Wikipedia.

La programación musical incluirá a la Orquesta Municipal y tendrá como figuras destacadas a Natalie Pérez y Los Palmeras. Las actividades comenzarán al mediodía y serán gratuitas.

El partido fue fundado el 16 de septiembre de 1889 y recibió su nombre en homenaje a Francisco Narciso de Laprida, presidente del Congreso de Tucumán durante la declaración de la Independencia.

Pardo, el pueblo de Borges y Bioy Casares

Con aproximadamente 200 habitantes, Pardo festejará sus 150 años con desfile gaucho, asado criollo, feria de emprendedores y música.

El sábado se presentará Los Charros, mientras que el domingo habrá un “chacarerazo” y un recital de Los Jóvenes Musiqueros. Las jornadas comenzarán a las 11 en la plazoleta Pablo Lámaro.

Un pequeño pueblo rural del partido bonaerense de Las Flores Foto: Prensa turismo Pardo

Este pequeño pueblo del partido de Las Flores estuvo profundamente vinculado con Adolfo Bioy Casares. El escritor pasó largas temporadas allí junto con Silvina Ocampo y Jorge Luis Borges. Actualmente, en la antigua estación funciona el Museo y Biblioteca Adolfo Bioy Casares.

Moreno recibe la primavera entre plantas y flores

La Fiesta Provincial del Plantín Floral se realizará desde el sábado 19 hasta el lunes 21 de septiembre, de 10 a 20, en la Plaza Doctor Buján de Paso del Rey.

Los visitantes podrán comprar plantas, flores, macetas y productos para la huerta y el jardín. Además, habrá talleres, charlas, sorteos, muestras de danza y actividades culturales.

El sábado, el cierre musical estará a cargo de Peteco Carabajal. El ingreso será libre y gratuito.

Monte Hermoso celebra la primavera frente al mar

La 32ª Fiesta de la Primavera convertirá a Monte Hermoso en uno de los destinos más convocantes del fin de semana.

El sábado y el domingo habrá food trucks, espectáculos culturales y bandas regionales en Plaza Parque. Cruzando el Charco actuará el sábado y Guasones se presentará el domingo.

Monte Hermoso, Costa Atlántica. Foto: Instagram @montehermoso.turismo

La ciudad tiene aproximadamente 32 kilómetros de playa y una ubicación que permite contemplar el amanecer y el atardecer sobre el mar. Su gran emblema es el Faro Recalada, una torre metálica de 67 metros inaugurada en 1906.

Oliden mantiene viva la tradición de la galleta de campo

El domingo 20, desde las 11, Oliden realizará la 9ª Fiesta de la Galleta de Campo en el predio de la estación, sobre la Ruta 36, a la altura del kilómetro 77.

La celebración contará con gastronomía regional, artesanías y espectáculos folklóricos. Desde las 13 actuarán distintos grupos y el cierre estará a cargo de Perla Negra.

Oliden, Buenos Aires. Foto: Instagram @pueblosyciudades8

Por su cercanía con la Ciudad de Buenos Aires y La Plata, representa una de las mejores alternativas para organizar una escapada de un día.

Berisso celebra su identidad inmigrante

La 49ª Fiesta Provincial del Inmigrante continuará este domingo en Berisso con el Concurso de Sabores. La actividad comenzará a las 14 en el Club Almafuerte, ubicado en las calles 8 y 156 Norte.

La identidad de Berisso se construyó con familias que llegaron para trabajar en los frigoríficos, la destilería y la hilandería. Comunidades italianas, griegas y lituanas, junto con migrantes internos, dejaron sus recetas, idiomas y tradiciones.

Por eso, la celebración es mucho más que una propuesta gastronómica: representa un homenaje a quienes transformaron a Berisso en la Capital Provincial del Inmigrante.

Qué saber antes de organizar la escapada

Aunque el ingreso a las celebraciones será libre y gratuito, las comidas, las bebidas y algunos servicios tendrán costo. También se recomienda consultar los canales oficiales de cada municipio antes de viajar, porque la programación podría modificarse por cuestiones meteorológicas.

Pastafrolas recién horneadas, flores, recitales, asado criollo y pueblos llenos de historia: Buenos Aires ofrece siete buenas razones para salir de casa y recibir la primavera con una escapada diferente.