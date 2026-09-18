comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Pasajes a Mar del Plata desde $25.000: precios, horarios y descuentos para viajar en tren

Trenes Argentinos habilitó la venta de pasajes para octubre y noviembre con tarifas desde $25.000. Cuáles son los horarios, qué días cambian los precios y quiénes pueden acceder a descuentos y beneficios.

Ezequiel Alippe
Por Ezequiel Alippe
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Viajar en tren a Mar del Plata, una opción accesible. Foto: NA.
Viajar en tren a Mar del Plata, una opción accesible. Foto: NA.
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Con la llegada de la primavera y antes del inicio de la temporada alta, Mar del Plata vuelve a posicionarse como una de las opciones elegidas para una escapada desde Buenos Aires. En ese contexto, Trenes Argentinos habilitó la venta de pasajes para octubre y noviembre en el servicio que conecta la estación Plaza Constitución con la ciudad balnearia.

Desde el 1° de octubre, comenzará a regir un nuevo esquema tarifario con valores que varían según el día de viaje y la ocupación. Los pasajeros que compren sus tickets por Internet, además, podrán acceder a un 10% de descuento.

Viajar en tren a Mar del Plata, una opción accesible. Foto: NA.
Viajar en tren a Mar del Plata, una opción accesible. Foto: NA.

Cuánto cuesta el tren a Mar del Plata

De martes a jueves, los pasajes tienen un precio inicial de $25.000 en Primera y $30.000 en Pullman. Para los lunes, viernes, sábados y domingos, las tarifas parten de $32.000 en Primera y $38.400 en Pullman.

Los boletos pueden adquirirse de manera presencial en Retiro, Constitución, Once y estaciones intermedias, además de la plataforma oficial de venta de Trenes Argentinos. La compra online permite obtener el 10% de descuento sobre el valor del pasaje.

Contenido Recomendado

Nuevos trenes entre CABA y el Conurbano:la histórica línea que suma locomotoras para mejorar los viajes

Nuevos trenes entre CABA y el Conurbano: la histórica línea que suma locomotoras para mejorar los viajes

Avanza el traspaso del tren local de Paraná a Entre Ríos:qué cambia y cuándo podría volver el servicio

Avanza el traspaso del tren local de Paraná a Entre Ríos: qué cambia y cuándo podría volver el servicio

Por eso, quienes quieran viajar a Mar del Plata durante octubre o noviembre pueden conseguir un precio más conveniente si realizan la operación de manera anticipada y a través de Internet.

Cuáles son los horarios del tren a Mar del Plata

La programación prevista para octubre y noviembre contempla diferentes frecuencias según el día de la semana.

Desde Constitución hacia Mar del Plata:

  • Lunes y viernes: 7.30 y 14.17.
  • Viernes: también hay un servicio adicional a las 17.08.
  • Sábados: 7.32 y 14.32.
  • Domingos y feriados: 7.25 y 14.52.

Desde Mar del Plata hacia Constitución:

  • Lunes y viernes: 1.11 y 14.21.
  • Sábados: 1.11 y 14.36.
  • Domingos: 1.11, 14.57 y 22.53.

Hay una modificación importante para quienes planeen viajar durante la semana: los trenes 302 y 303 no circulan los martes, miércoles y jueves debido a obras. Por ese motivo, es recomendable verificar la disponibilidad para la fecha elegida antes de comprar el boleto.

Qué descuentos y beneficios tiene el tren

Además del descuento por compra online, existen tarifas especiales para determinados pasajeros.

Los chicos de 3 a 12 años pagan el 50% del boleto, mientras que los menores de 3 años pueden viajar gratis siempre que no ocupen un asiento.

Los jubilados y pensionados cuentan con un 40% de descuento, mientras que las personas con discapacidad pueden acceder a pasajes sin cargo presentando la documentación correspondiente.

Tren a Mar del Plata. Foto: NA
Tren a Mar del Plata. Foto: NA.

El servicio también permite viajar con perros o gatos pequeños en un sector específico de Primera, exclusivamente entre las estaciones cabeceras y bajo las condiciones establecidas por la empresa.

Los pasajes deben comprarse antes de subir al tren, ya que no se venden boletos a bordo.

Con tarifas desde $25.000 por tramo, descuentos para distintos pasajeros y frecuencias reforzadas durante algunos días, el tren aparece como una alternativa para viajar desde Buenos Aires a Mar del Plata durante octubre y noviembre, antes del comienzo de la temporada de verano.

TrenesMar del Plata
Ezequiel Alippe
Ezequiel Alippe

Redactor

Magíster en Periodismo por la Universidad de San Andrés (UdeSA). Conductor de "Área de Tensión", de Lunes a Viernes de 18 a 20 hs por el streaming de Canal 26. Leer bio

Notas Más leídas

  1. El hermoso cerro de la Patagonia donde Manu Ginóbili compró tierras:tiene vistas únicas al Nahuel Huapi y al lago Correntoso

    El hermoso cerro de la Patagonia donde Manu Ginóbili compró tierras: tiene vistas únicas al Nahuel Huapi y al lago Correntoso

  2. Llega un festín bonaerense de alfajores y picada campera:cuándo y dónde se podrá disfrutar de un evento único con entrada gratis

    Llega un festín bonaerense de alfajores y picada campera: cuándo y dónde se podrá disfrutar de un evento único con entrada gratis

  3. Una experiencia única en el mundo para los amantes de los “michis”:abrió el Museo del Gato, con un domo de ronroneos y salas inmersivas

    Una experiencia única en el mundo para los amantes de los “michis”: abrió el Museo del Gato, con un domo de ronroneos y salas inmersivas

  4. Tiene 12 mil habitantes, tres ríos y una Maravilla Natural:el encantador rincón de Córdoba que atrae turistas todo el año

    Tiene 12 mil habitantes, tres ríos y una Maravilla Natural: el encantador rincón de Córdoba que atrae turistas todo el año

  5. Llega una gran Fiesta del Chamamé a Buenos Aires:entrada gratuita y homenaje a una tradición reconocida por la UNESCO

    Llega una gran Fiesta del Chamamé a Buenos Aires: entrada gratuita y homenaje a una tradición reconocida por la UNESCO
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

El Senado aprobó el proyecto de Inocencia Fiscal II:qué cambia con la nueva ley

El Senado aprobó el proyecto de Inocencia Fiscal II: qué cambia con la nueva ley

Patricia Bullrich otra vez se aleja del Gobierno:“No me tomen de tonta”

En el marco de la Ley Pierri, se llevó a cabo la firma de 40 escrituras para vecinos del Municipio de Lomas de Zamora

Javier Milei removió al personal civil a cargo de la seguridad de la Quinta de Olivos:lo reemplaza Casa Militar

Economía

Policía Federal:cuánto cobrará cada rango en octubre de 2026, con salarios de hasta $3,7 millones

Policía Federal: cuánto cobrará cada rango en octubre de 2026, con salarios de hasta $3,7 millones

Inocencia Fiscal II:qué cambia en Ganancias y quiénes podrán acceder al nuevo régimen

ANSES paga este viernes:los beneficiarios que cobran el 18 de septiembre

El desempleo subió al 7,9% en el segundo trimestre del año

Internacionales

El Consejo de Seguridad vota al próximo secretario General de la ONU:la disputa entre EE.UU. y China y el candidato argentino

El Consejo de Seguridad vota al próximo secretario General de la ONU: la disputa entre EE.UU. y China y el candidato argentino

Crisis en Ceuta:corridas, avalanchas y disparos durante el traslado de miles de migrantes al campamento del puerto

Tras casi 60 años, Warren Buffett dejó su cargo como presidente de Berkshire Hathaway

El ático millonario que compró el Gobierno de Ayuso con fondos públicos no encuentra comprador en Madrid