Pasajes a Mar del Plata desde $25.000: precios, horarios y descuentos para viajar en tren

Viajar en tren a Mar del Plata, una opción accesible. Foto: NA.

Con la llegada de la primavera y antes del inicio de la temporada alta, Mar del Plata vuelve a posicionarse como una de las opciones elegidas para una escapada desde Buenos Aires. En ese contexto, Trenes Argentinos habilitó la venta de pasajes para octubre y noviembre en el servicio que conecta la estación Plaza Constitución con la ciudad balnearia.

Desde el 1° de octubre, comenzará a regir un nuevo esquema tarifario con valores que varían según el día de viaje y la ocupación. Los pasajeros que compren sus tickets por Internet, además, podrán acceder a un 10% de descuento.

Viajar en tren a Mar del Plata, una opción accesible. Foto: NA.

Cuánto cuesta el tren a Mar del Plata

De martes a jueves, los pasajes tienen un precio inicial de $25.000 en Primera y $30.000 en Pullman. Para los lunes, viernes, sábados y domingos, las tarifas parten de $32.000 en Primera y $38.400 en Pullman.

Los boletos pueden adquirirse de manera presencial en Retiro, Constitución, Once y estaciones intermedias, además de la plataforma oficial de venta de Trenes Argentinos. La compra online permite obtener el 10% de descuento sobre el valor del pasaje.

Por eso, quienes quieran viajar a Mar del Plata durante octubre o noviembre pueden conseguir un precio más conveniente si realizan la operación de manera anticipada y a través de Internet.

Cuáles son los horarios del tren a Mar del Plata

La programación prevista para octubre y noviembre contempla diferentes frecuencias según el día de la semana.

Desde Constitución hacia Mar del Plata:

Lunes y viernes: 7.30 y 14.17.

Viernes: también hay un servicio adicional a las 17.08.

Sábados: 7.32 y 14.32.

Domingos y feriados: 7.25 y 14.52.

Desde Mar del Plata hacia Constitución:

Lunes y viernes: 1.11 y 14.21.

Sábados: 1.11 y 14.36.

Domingos: 1.11, 14.57 y 22.53.

Hay una modificación importante para quienes planeen viajar durante la semana: los trenes 302 y 303 no circulan los martes, miércoles y jueves debido a obras. Por ese motivo, es recomendable verificar la disponibilidad para la fecha elegida antes de comprar el boleto.

Qué descuentos y beneficios tiene el tren

Además del descuento por compra online, existen tarifas especiales para determinados pasajeros.

Los chicos de 3 a 12 años pagan el 50% del boleto, mientras que los menores de 3 años pueden viajar gratis siempre que no ocupen un asiento.

Los jubilados y pensionados cuentan con un 40% de descuento, mientras que las personas con discapacidad pueden acceder a pasajes sin cargo presentando la documentación correspondiente.

Tren a Mar del Plata. Foto: NA.

El servicio también permite viajar con perros o gatos pequeños en un sector específico de Primera, exclusivamente entre las estaciones cabeceras y bajo las condiciones establecidas por la empresa.

Los pasajes deben comprarse antes de subir al tren, ya que no se venden boletos a bordo.

Con tarifas desde $25.000 por tramo, descuentos para distintos pasajeros y frecuencias reforzadas durante algunos días, el tren aparece como una alternativa para viajar desde Buenos Aires a Mar del Plata durante octubre y noviembre, antes del comienzo de la temporada de verano.