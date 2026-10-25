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Tiene 200 años, fue la primera escuela de Sarmiento y sus alumnos eran mayores que él: cómo es el histórico rancho de San Luis

En una modesta construcción de adobe comenzó la trayectoria docente de Domingo Faustino Sarmiento. El edificio, declarado Monumento Histórico Nacional, conserva uno de los episodios menos conocidos del prócer argentino.

Yasmin Ali
Por Yasmin Ali
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Rancho histórico en San Luis
La primera escuela donde enseñó Sarmiento Foto: Agencia de Noticias San Luis
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Mucho antes de convertirse en presidente, escritor y una de las figuras más importantes de la historia argentina, Domingo Faustino Sarmiento fue un maestro adolescente. Aquella primera experiencia no ocurrió en una gran institución educativa, sino en un pequeño rancho de adobe ubicado en San Francisco del Monte de Oro, provincia de San Luis.

El lugar todavía permanece en pie y conserva una historia sorprendente: Sarmiento tenía apenas 15 años cuando comenzó a enseñar y sus siete alumnos eran mayores que él.

La escuela se encuentra en la Banda Sur de la localidad puntana. Su apariencia sencilla contrasta con la importancia histórica del episodio, ya que entre esas paredes comenzó a desarrollarse la vocación educativa que acompañaría a Sarmiento durante gran parte de su vida.

Cómo llegó Sarmiento a San Francisco del Monte de Oro

La historia comenzó en 1826, cuando Sarmiento llegó a San Francisco del Monte de Oro junto con su tío, el sacerdote José de Oro.

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El futuro presidente todavía no había cumplido 16 años y estaba lejos de imaginar la extensa trayectoria política, periodística y educativa que desarrollaría décadas más tarde.

Fue su tío quien lo impulsó a organizar una escuela para los habitantes de la zona. De esa manera, el joven sanjuanino quedó al frente de un grupo de siete estudiantes adultos, una escena muy diferente de la que actualmente se asocia con un aula.

El 11 de septiembre se celebra el Día del Maestro Foto: Archivo

Durante las primeras décadas del siglo XIX, el acceso a la educación era limitado, especialmente en las poblaciones alejadas de las ciudades principales. Aprender a leer y escribir representaba una oportunidad excepcional para numerosos habitantes del interior.

Aquella escuela improvisada permitió que vecinos de distintas edades recibieran instrucción básica y anticipó una de las ideas centrales del pensamiento de Sarmiento: la educación como herramienta para transformar la sociedad.

Cómo era la histórica escuela de San Luis

El edificio se destaca por su austeridad. Fue construido con muros de adobe, vigas de madera y un techo de paja y barro, materiales habituales en las viviendas rurales de la región.

En el exterior, la prolongación del techo forma un corredor sostenido por troncos. Su estructura permite conocer las técnicas utilizadas por los pobladores de la época para protegerse de las variaciones de temperatura del ambiente serrano.

Rancho histórico en San Luis
Sarmiento comenzó a enseñar a los 15 años Foto: Agencia de Noticias San Luis

Con el paso de los años fue necesario incorporar una cubierta protectora para evitar que la lluvia, el viento y la humedad deterioraran los elementos originales.

Actualmente, el rancho conserva sus paredes de adobe y parte de sus componentes de madera. Su espacio reducido permite imaginar la cercanía que existía entre el joven maestro y sus alumnos durante aquellas primeras clases.

El maestro era el más joven del aula

Sarmiento había aprendido a leer durante su infancia y demostró desde muy temprano un fuerte interés por los libros. Sin embargo, cuando comenzó a enseñar en San Luis, todavía no contaba con una formación docente como la que existe actualmente.

Rancho histórico en San Luis
El histórico rancho de adobe de San Luis Foto: Agencia de Noticias San Luis

La particularidad más llamativa era la edad de sus estudiantes. El maestro era el integrante más joven del aula, pero tenía la responsabilidad de transmitir conocimientos a personas adultas.

Con el transcurso del tiempo, Sarmiento se convirtió en escritor, periodista, diplomático, gobernador de San Juan y presidente de la Nación entre 1868 y 1874. También promovió la alfabetización, la formación de maestros y la ampliación del sistema educativo.

Aunque aquella experiencia puntana fue breve, quedó asociada para siempre con el comienzo de su trayectoria como educador.

Por qué fue declarado Monumento Histórico Nacional

El valor patrimonial de la construcción recibió reconocimiento oficial en 1941, cuando fue declarada Monumento Histórico Nacional.

La protección no solo buscó conservar un edificio antiguo. La escuela funciona como un testimonio de las condiciones en las que se enseñaba durante el siglo XIX, cuando muchas comunidades rurales no contaban con establecimientos diseñados para esa actividad.

El lugar también permite conocer aspectos de la vida cotidiana, las formas de construcción y las dificultades para acceder a la educación en los primeros años de la Argentina.

Cómo visitar la primera escuela de Sarmiento

El rancho histórico se encuentra en la Banda Sur de San Francisco del Monte de Oro, a poca distancia del centro de la localidad.

La visita puede combinarse con un recorrido por otros sitios del pueblo y por su entorno serrano, caracterizado por caminos, cursos de agua y paisajes naturales. Antes de viajar, es recomendable consultar los días y horarios de acceso.

Sin estructuras monumentales ni salones lujosos, la pequeña escuela de adobe conserva una de las imágenes más singulares de la historia argentina: la de un Sarmiento adolescente enseñando a siete alumnos mayores que él.

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Yasmin Ali
Yasmin Ali

Redactora

Redactora sobre historia argentina y curiosidades de Buenos Aires Leer bio

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