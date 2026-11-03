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Emma Watson, actriz de 36 años, sobre su desayuno favorito: “Preparo guacamole, salsa y huevos revueltos”

La actriz británica compartió su rutina matutina y confesó que disfruta cocinar sin seguir recetas estrictas. Además, habló de su pasión por la pastelería y su especialidad dulce.

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Emma Watson, actriz de 36 años, sobre su desayuno favorito: “Preparo guacamole, salsa y huevos revueltos”
Emma Watson, actriz de 36 años, sobre su desayuno favorito: “Preparo guacamole, salsa y huevos revueltos” Foto: Gemini
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Emma Watson, reconocida mundialmente por su papel de Hermione Granger en la saga de Harry Potter, reveló cuál es su desayuno favorito y cómo lo prepara. En una entrevista con la revista Marie Claire, la actriz británica contó que suele arrancar el día con una tortilla de huevo, guacamole y salsa, una combinación inspirada en la gastronomía mexicana.

Watson explicó que le gusta cocinar y que disfruta preparar sus propios platos. “Por la mañana preparo una tortilla de huevo realmente increíble”, aseguró, y detalló que su especialidad consiste en huevos revueltos, guacamole y salsa, todo servido sobre una tortilla. “Es bastante sencillo, pero rico”, resumió sobre el resultado.

Aunque no brindó cantidades ni una receta exacta, la actriz sí describió los pasos principales: primero hace el guacamole y la salsa, luego los huevos revueltos y finalmente cocina la tortilla. El plato, según Watson, es su “especialidad” para el desayuno.

Emma Watson y su estilo libre en la cocina

En la misma entrevista, Watson confesó que no suele seguir recetas al pie de la letra. “No me gusta usar recetas”, reconoció, y explicó que prefiere improvisar con los ingredientes que tiene a mano en la heladera.

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La actriz contó que le gustaría poder abrir la heladera, encontrar apio, manteca y pasta, y decidir espontáneamente qué cocinar con esos productos. Su enfoque es práctico y relajado, priorizando la creatividad y el disfrute por sobre la precisión.

Su pasión por la pastelería y el pan de banana con chocolate

Además de su desayuno salado, Emma Watson reveló en una charla con Interview Magazine junto a Jessica Chastain que también disfruta de la pastelería. “Horneo”, contó, y destacó que su especialidad dulce es el pan de banana con chips de chocolate.

Watson se mostró especialmente orgullosa de esa preparación: dijo que es muy competitiva cuando lo hace y que, para ella, tiene un sabor excepcional. Incluso mencionó que en pocas semanas llegó a comprar varias veces los ingredientes para repetir la receta, y que su forma preferida de disfrutarlo es con una porción tibia acompañada de leche.

Una faceta desconocida: la cocina como espacio de disfrute

Entre la tortilla con huevos, guacamole y salsa para la mañana y el pan de banana con chocolate para los momentos dulces, Emma Watson dejó ver un costado menos conocido: su entusiasmo por cocinar en casa y experimentar con preparaciones sencillas, sin complicaciones y a puro gusto personal.

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