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Sigue el escándalo: la Federación Portuguesa confirmó la “suspensión preventiva” de Cristiano Ronaldo tras abandonar la concentración

El Bicho sigue en la mira de la Federación lusa tras su cruce con el entrenador Jorge Jesús. ¿Será un triste adiós del Bicho?

Matias Greisert
Por Matias Greisert
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Cristiano Ronaldo en la Selección de Portugal.
Cristiano Ronaldo en la Selección de Portugal. Foto: REUTERS
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La Federación Portuguesa de Fútbol abrió un expediente disciplinario contra Cristiano Ronaldo por abandonar la concentración de la selección lusa ante las diferencias con el seleccionador, Jorge Jesus.

En un comunicado, el Comité Disciplinario de la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) afirma que Cristiano se encuentra bajo “suspensión preventiva” y que “se ha otorgado carácter urgente al proceso”.

Cristiano Ronaldo en la Selección de Portugal.
Cristiano Ronaldo en la Selección de Portugal. Foto: REUTERS

Según la nota, el caso está ahora en manos de la Comisión de Instrucción Disciplinaria de la Federación portuguesa.

Cristiano Ronaldo abandonó de forma abrupta la selección el pasado 30 de septiembre por diferencias con Jorge Jesus, tras no haber sido parte del equipo en el partido contra Noruega el pasado 27 de septiembre

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Cristiano Ronaldo en la Selección de Portugal.
Cristiano Ronaldo en la Selección de Portugal. Foto: REUTERS

Según una nota de El Bicho, el motivo del desentendimiento fue Jesus haberlo hecho calentar durante media hora y luego no ponerlo.

También en ese comunicado, Cristiano afirmó que aceptaba una sanción por su decisión y dejó la puerta abierta a un regreso a la selección de Portugal tras ese posible castigo.

Cristiano Ronaldo explicó el conflicto con el entrenador de Portugal

Cristiano Ronaldo aseguró que un integrante del cuerpo técnico le comunicó que podía jugar 30 minutos. Aunque esa participación no estaba incluida en su planificación física, aceptó la propuesta, comenzó a calentar desde el entretiempo y esperó una indicación que nunca llegó.

“El resto ya lo sabe todo el mundo. Calenté desde el descanso, vi pasar los minutos y nunca me llamaron. El entrenador no había cumplido su palabra”, escribió. Tras el encuentro, decidió no acercarse a saludar a los aficionados, una reacción que posteriormente reconoció como equivocada y por la que ofreció disculpas.

Dos días después, Cristiano mantuvo una conversación con el seleccionador y Simão Coutinho, director deportivo del Al Nassr. Según su relato, acordaron que el DT aclararía públicamente lo ocurrido y asumiría que había sido un error pedirle que calentara sin permitirle ingresar al campo de juego.

Entrenador de Portugal, Jorge Jesús.
El entrenador de Portugal, Jorge Jesús. Foto: via REUTERS

Sin embargo, Ronaldo consideró que la conferencia de prensa posterior no reflejó aquella charla privada. “Escuché expresiones y una agresividad que considero inmerecidas”, sostuvo. También cuestionó la “actitud de superioridad y arrogancia” del técnico y aseguró que era la segunda vez que incumplía un compromiso asumido personalmente.

Cristiano RonaldoSelección PortugalSuspensión
Matias Greisert
Matias Greisert

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