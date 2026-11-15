Esperó 365 días para volver: Godoy Cruz le ganó a Tristán Suárez la final por el ascenso y regresó a Primera División

Godoy Cruz le ganó a Tristán Suárez y vuelve a Primera División. Foto: X @ClubGodoyCruz

Después de exactamente 365 días, Godoy Cruz Antonio Tomba volvió a Primera División. El Tomba le ganó 3-1 a Tristán Suárez la final por el primer ascenso y regresa a la máxima categoría un año después de su descenso. Los goles de la tarde en el Estadio Julio César Villagra de Córdoba fueron de Esteban Burgos, Axel Rodríguez y Martín Pino para los de Pablo De Muner, mientras que Marcos Enrique descontó para el Lechero.

La fecha del ascenso tiene un significado especial para el club mendocino. Exactamente un año atrás, había perdido la categoría tras empatar 1-1 frente a Deportivo Riestra, resultado que puso fin a 17 temporadas consecutivas en la élite del fútbol argentino, una etapa que había comenzado con su ascenso en 2008.

Godoy Cruz le ganó a Tristán Suárez y vuelve a Primera División. Foto: X @ClubGodoyCruz

Con el triunfo en Córdoba, Godoy Cruz vuelve a Primera División sin necesidad de disputar el Reducido, al quedarse con el primer ascenso de la temporada. Por su parte, Tristán Suárez deberá buscar una nueva oportunidad para llegar a la máxima categoría a través de la segunda plaza disponible.

Resumen Godoy Cruz vs Tristán Suárez

El Tomba abrió el marcador a los 12 minutos del primer tiempo, cuando Esteban Burgos convirtió de penal tras una infracción sobre Axel Rodríguez que fue revisada por el VAR. A los 31 minutos, el propio Rodríguez amplió la ventaja con un cabezazo después de un tiro de esquina y puso el 2-0 para el conjunto mendocino.

Sin embargo, Tristán Suárez reaccionó a los 39 minutos, cuando Marcos Enrique sacó un potente remate desde afuera del área para descontar y establecer el 2-1 antes del descanso. El equipo bonaerense consiguió así mantenerse en partido y llegó al entretiempo con la posibilidad de igualar el resultado.

Godoy Cruz le ganó a Tristán Suárez y vuelve a Primera División. Foto: X @ClubGodoyCruz

En el complemento, el Lechero adelantó sus líneas en busca del empate, pero Godoy Cruz volvió a golpear a los 22 minutos del segundo tiempo. Martín Pino recibió una asistencia de Martínez y definió con potencia para marcar el 3-1, que terminó por asegurar el triunfo del Tomba.

El pitazo final desató el festejo del conjunto mendocino, que consiguió regresar a Primera División exactamente 365 días después de su descenso. El equipo dirigido por Pablo De Muner cerró así su paso por la Primera Nacional con una victoria en la final y aseguró su participación en la máxima categoría durante la temporada 2027.