Movilidad jubilatoria de la ANSES: qué cambios habrá en los haberes de los jubilados desde diciembre de 2025

El índice combinado para calcular las jubilaciones surge de la fusión de dos indicadores del sistema previsional argentino. El objetivo es reflejar con precisión la evolución salarial que experimentaron los trabajadores durante su vida laboral activa.

El Gobierno de la Nación implementó un nuevo índice combinado para calcular los haberes iniciales de los jubilados que finalicen su actividad laboral a partir de diciembre de 2025.

La medida, oficializada por la ANSES a través de la Disposición 29/2025 de la Subsecretaría de Seguridad Social, modifica el sistema de actualización de haberes para quienes soliciten su beneficio previsional desde el 1 de diciembre de 2025.

El índice combinado para calcular las jubilaciones de la ANSES surge de la fusión de dos indicadores del sistema previsional argentino.

Por un lado, incorpora la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE), que refleja la evolución de los salarios registrados en la Argentina.

Por el otro, incluye el índice de movilidad previsto en el artículo 5 de la Ley 27.260 y sus modificatorias, que permite que el cálculo del haber inicial considere tanto la evolución de los salarios reales como otros factores económicos relevantes.

La actualización trimestral del índice fue establecida originalmente por el artículo 4 de la Ley 27.609, que sustituyó el artículo 2 de la Ley 26.417. El objetivo es reflejar con precisión la evolución salarial que experimentaron los trabajadores durante su vida laboral activa.

¿A quiénes alcanza el cambio en el índice combinado?

La medida aplica para trabajadores que finalicen su actividad laboral desde el 30 de noviembre o soliciten su beneficio previsional a partir del 1 de diciembre de 2025.

El nuevo mecanismo fue reglamentado mediante el Decreto 104/2021, que estableció que la Secretaría de Seguridad Social debe elaborar y publicar trimestralmente el índice combinado, junto con la metodología usada para su confección.

¿Cuánto cobrarán los jubilados en diciembre de 2025?

Con el ajuste por inflación de octubre, el haber mínimo de diciembre se ubicaría en torno a los $340.000. A esto se sumará el bono de $70.000 que el Gobierno confirmó para reforzar los ingresos de los sectores más vulnerables.

Además, jubilados y pensionados de la ANSES cobrarán el medio aguinaldo el mes entrante. Este representa el 50% del mejor sueldo del segundo semestre, estimado en unos $170.000.

De esta manera, los jubilados con la jubilación mínima recibirán aproximadamente $580.000 en diciembre de 2025, incluyendo el haber base, el bono de refuerzo y el Sueldo Anual Complementario (SAC).