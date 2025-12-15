Noches Mágicas en COTO: qué sucursales tendrán ofertas y descuentos imperdibles para las compras de fin de año

Los días martes 16 y jueves 18 de diciembre, desde la tarde y hasta la madrugada, habrá horarios especiales y oportunidades únicas para ahorrar en los regalos de Navidad.

Llega diciembre y la agenda se llena de compromisos: reuniones familiares, preparativos para las Fiestas, la planificación de la comida y la búsqueda de los regalos ideales para el árbol de Navidad. COTO tendrá dos “Noches Mágicas”, un evento pensado para facilitar las compras navideñas mediante la extensión de su horario habitual de atención. Cuándo es y en qué sucursales estará vigente.

Qué productos tendrán descuento en COTO

El evento se realizará el Martes 16 y Jueves 18 de diciembre con más de 5000 productos en oferta y hasta 50% de descuento en categorías tales como juguetería y rodados, TV LED, aires acondicionados, lavarropas, electrodomésticos, indumentaria, muebles de exterior, piletas, inflables, camping, productos para el hogar y alimentos, entre otras promociones destacadas.

Sucursales de Noches Mágicas de COTO

“Noches Mágicas” se llevará a cabo en el horario de 20 hs a 01 hs. en las siguientes sucursales:

Abasto

Tortugas Mall

Ciudadela

Moreno

Sarandí

Temperley

Centro Comercial Coto en Nordelta y Ezeiza.

Costa Atlántica (de 20 a 01):

Madariaga (Ruta 11 Km 404)

Centro Comercial Mar del Plata (Av. Jorge Newbery y Boulevard Las Prunas)

Mar del Tuyú (Ruta 11 Km 330)

Interior del país (de 20 a 01):

Paraná

Santa Fe (Rivadavia 3396)

Neuquén

Interior del país (de 19 a 00):

Centro Comercial Mendoza

Alto Rosario (Av. Junín y Thedy)

Ya sabés, si querés ahorrar en estas Fiestas, COTO te espera con sus Noches Mágicas, repletas de ofertas y una amplia propuesta para los regalos del arbolito.