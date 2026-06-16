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Para los fanáticos del sushi: la cadena que revolucionó el all inclusive y ya tiene nueve sucursales en Buenos Aires

El sushi libre se sirve en los tradicionales barcos de madera y tablas surtidas para recorrer una amplia variedad de sabores, ideal para los que quieren probar por primera vez o los que ya consumen hace tiempo.

Camila Tomaselli
Por Camila Tomaselli
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Sushi.
Sushi. Foto: Freepik.
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El sushi se consolidó como uno de los platos favoritos de los argentinos y una marca local supo aprovechar ese fenómeno con una propuesta innovadora: sushi libre servido en los tradicionales barcos de madera y tablas surtidas para recorrer una amplia variedad de sabores.

La cadena gastronómica ya cuenta con nueve sucursales ubicadas en Palermo, Vicente López, Colegiales, Mataderos, Ramos Mejía, Villa del Parque, Villa Urquiza, Recoleta y Caballito-Flores. Nació con una propuesta pensada para todo tipo de público, especialmente para quienes se animan a probar sushi por primera vez.

Otaku sushi libre. Foto: Instagram/otakusushiar

Además, ofrece opciones para distintos gustos y presupuestos: el menú all inclusive cuesta desde $44.000, la alternativa veggie tiene un valor de $42.000, el menú infantil sale $20.000 y la propuesta junior, $38.000 (precios actualizados a junio de 2026).

La experiencia incluye desde rolls clásicos hasta creaciones exclusivas de la casa, además de tamagos, makis, piezas hot y nigiris. La propuesta gastronómica se completa con ramen, harumakis y gyozas, acompañados por toppings y salsas ilimitadas.

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Para quienes buscan sumar sabores, también hay opciones extra como sashimi, langostinos en panko y geishas, que complementan una experiencia pensada para disfrutar y compartir.

Otaku sushi libre. Foto: Instagram/otakusushiar

Entre sus locales se encuentra el de Mataderos, ubicado en Av. Emilio Castro 7277, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, una de las opciones para disfrutar de la propuesta de sushi libre en la zona oeste de la ciudad.

“Una experiencia genial! Fui por mi cumpleaños y la pasé de 10, tanto con la comida (muy buena) y la atención”, “Hermoso el lugar, la atención mil puntos y la comida súper rica y de buena calidad a re buen precio”, “Fui con mi pareja a probar sushi por primera vez y la verdad nos sorprendió. Muy buena comida, todo estaba fresco y bien presentado”, “Muy rico el sushi libre, son 5 rondas de sushi. Una locura”, son algunas de las opiniones en Google Maps.

Otaku sushi libre. Foto: Instagram/otakusushiar

Cómo llegar al local de Mataderos desde el centro de CABA

El local está ubicado en Av. Emilio Castro 7277, en el barrio de Mataderos. Desde el centro de la Ciudad de Buenos Aires se puede llegar en auto en unos 30 minutos, dependiendo del tránsito, tomando la Avenida 9 de Julio y luego la Avenida Juan Bautista Alberdi.

También es posible llegar en transporte público mediante varias líneas de colectivos que conectan el centro con Mataderos, entre ellas las líneas 55, 88, 96, 103 y 126, que tienen paradas cercanas al local.

Por qué ganó tanta popularidad el sushi libre

La propuesta de sushi libre ganó popularidad porque combina dos tendencias que cada vez atraen a más personas: la posibilidad de disfrutar de sushi libre a un precio fijo y una experiencia pensada para compartir. Además, ofrece una gran variedad de opciones, desde rolls clásicos hasta creaciones exclusivas, junto con otros platos de la gastronomía japonesa como ramen, gyozas y harumakis.

Su enfoque inicial en el público joven y en quienes prueban sushi por primera vez también ayudó a acercar esta cocina a nuevos consumidores y a convertirla en una de las cadenas más elegidas por los amantes de la comida japonesa.

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Camila Tomaselli
Camila Tomaselli

Redactora

Es Productora de Radio y Televisión por el Instituto Sudamericano para la Enseñanza de la Comunicación (ISEC). Se especializa en contenidos sobre policiales, turismo, cultura y música. Leer bio

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