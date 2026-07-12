Entre elogios a Julián Álvarez y críticas al VAR: así reaccionó la prensa internacional al pase de Argentina a semifinales

La victoria de la selección argentina sobre Suiza ocupó las portadas de los principales medios internacionales, que resaltaron el gol de Julián Álvarez y reavivaron el debate por la polémica expulsión del delantero suizo. Foto: Canal26.com.

La clasificación de la Selección Argentina a las semifinales del Mundial 2026 no pasó desapercibida. El sufrido 3-1 sobre Suiza, definido en el tiempo suplementario, ocupó las portadas de los principales medios internacionales, que destacaron la aparición decisiva de Julián Álvarez, el liderazgo de Lionel Messi y la polémica expulsión de Breel Embolo, una acción que volvió a instalar el debate sobre el VAR.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni avanzó de ronda después de un encuentro muy disputado. Alexis Mac Allister abrió el marcador tras una asistencia de Messi, Dan Ndoye igualó para los suizos en el complemento y, cuando el partido parecía encaminarse a los penales, la expulsión de Embolo modificó el desarrollo. En el tiempo suplementario aparecieron Julián Álvarez y Lautaro Martínez para sellar el 3-1 y asegurar el pase a las semifinales, donde espera Inglaterra.

La clasificación de la Albiceleste a las semifinales del Mundial 2026 tuvo repercusión global. Foto: REUTERS

La repercusión fue inmediata. En España, el diario Marca resumió el espíritu del triunfo con un contundente: “El campeón se siente invencible”. “Tercer ‘match-ball’ que salva Argentina. La campeona del mundo, que jugó un partido muy plano, volvió a revivir”, agregó.

También desde Madrid, As eligió un enfoque irónico sobre la intervención arbitral y tituló: “Mucho Araña, mucho VAR”.

“Tiene siete vidas Argentina, tiene un VAR que siempre lo auxilia, cuenta con una leyenda como Messi y ahora también con la Araña, el insecto que llevaba tiempo sin picar y que apareció cuando más se le necesitaba”, remarcó el periodista Aritz Gabilondo sobre el rol de Julián Álvarez.

As, diario español. Foto: As.com.

En Barcelona, Mundo Deportivo celebró el cruce que se viene y escribió: “Julián le regala a Messi el clásico con Inglaterra que le faltaba”. Además, publicó: “Es la mano de Diego desde el cielo. Ve que Argentina la pasa mal, que Suiza lo empata y que viene por más. Y entonces desde allá arriba inventa una decisión arbitral amparado en el VAR para aliviar la situación. Quiere que el Dios que quedó en la tierra disfrute su Argentina-Inglaterra en un Mundial”.

Por su parte, Sport destacó la actuación del delantero del Manchester City: “Julián Álvarez sale al rescate con un gol de crack y habrá un Inglaterra-Argentina en semifinales”, al sostener que el ex River “se vistió de Messi”.

Inglaterra apuntó contra el arbitraje

En el país del próximo rival argentino, la expulsión de Embolo fue el eje principal de los análisis.

El diario The Sun fue el más crítico y aseguró: “Argentina, con doce hombres, venció a la Suiza de diez jugadores para mantener viva la carrera mundialista de Lionel Messi y preparar un enfrentamiento con Inglaterra”.

The Sun, diario británico. Foto: The Sun.

“Al menos eso es lo que dirán los teóricos de la conspiración después de que el delantero suizo Breel Embolo recibiera una segunda tarjeta amarilla por tirarse tras la intervención del VAR”, añadió.

Con un tono más futbolístico, The Guardian destacó el desequilibrio de Julián Álvarez y tituló: “La genialidad de Julián Álvarez en la prórroga hunde a una Suiza con 10 hombres y envía a Argentina a las semifinales”.

De Italia hasta Brasil: distintas miradas sobre la Albiceleste

En Italia, La Gazzetta dello Sport eligió un enfoque informativo: “Suiza cae 1-0 ante Argentina con goles de Álvarez y Lautaro en el tiempo suplementario. Argentina: semifinal con Inglaterra”, aunque consideró que el conjunto de Scaloni mostró un nivel discreto hasta la expulsión de Embolo.

La Gazzetta dello Sport, medio italiano. Foto: La Gazzetta dello Sport.

En Brasil, Lance! resaltó el sufrimiento argentino: “Messi se va en blanco, pero Argentina vence a Suiza en la prórroga y avanza en la Copa”, al definir el encuentro como “otro partido dramático”.

Mientras tanto, en Alemania, Bild puso el foco sobre la imagen del capitán argentino tras terminar el partido con un corte cerca del ojo y tituló: “Victoria ensangrentada para Messi”, al remarcar que el triunfo “ha dejado huellas”.

Con la clasificación asegurada, Argentina volverá a jugar este miércoles frente a Inglaterra por un lugar en la final del Mundial. Del otro lado del cuadro, España y Francia definirán al segundo finalista que disputará el título en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.