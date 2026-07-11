Polémica en una reconocida empresa de productos de limpieza: empleados denuncian que quiso pagar la indemnización con papel higiénico

La empresa Lustramax ofreció indemnizar a sus empleados con papel higiénico. Foto: Gentileza 0223

La reconocida empresa Lustramax quedó envuelta en una polémica luego de que sus empleados denunciaran que se les ofreció cobrar parte de las indemnizaciones con artículos de higiene de fabricación propia. La compañía tiene una planta en Tortuguitas, provincia de Buenos Aires, y atraviesa un proceso de reestructuración.

Según los trabajadores, en las últimas semanas se produjeron varios despidos y existe preocupación por la posibilidad de nuevas desvinculaciones en los próximos meses. En este mismo sentido, aseguraron que la firma adeuda salarios, aportes previsionales y hasta la cobertura de las obras sociales de todo el sector.

La empresa Lustramax ofreció indemnizar a sus empleados con papel higiénico. Foto: Gentileza 0223

La situación dentro de la empresa fue tan irregular que derivó en asambleas y protestas frente a las plantas de la empresa, mientras ambas partes mantienen posiciones enfrentadas respecto de las condiciones de pago y el futuro de las operaciones.

Indemnizaciones en cuotas y con productos de higiene: la indignación de los trabajadores despedidos

De acuerdo con los delegados, Lustramax desvinculó recientemente a nueve empleados y les habría planteado la posibilidad de cobrar las indemnizaciones en 12 cuotas. Sin embargo, el punto que más controversia generó fue la supuesta propuesta de entregar papel higiénico, rollos de cocina y otros artículos elaborados por la compañía como parte de la compensación económica.

Los trabajadores también denunciaron irregularidades en el proceso de desvinculación. Según afirmaron, algunos empleados no recibieron el correspondiente telegrama de despido y se encontraron con que no podían ingresar a sus puestos de trabajo.

Posteriormente, indicaron que fueron convocados por el área de Recursos Humanos para negociar acuerdos de pago. Además, sostienen que la empresa mantiene deudas relacionadas con salarios, aportes jubilatorios y prestaciones de la obra social.

La empresa Lustramax ofreció indemnizar a sus empleados con papel higiénico. Foto: Gentileza 0223

Qué respondió la empresa

Desde Lustramax rechazaron las acusaciones y atribuyeron el conflicto al delicado escenario económico que atraviesa la compañía. Su propietario, Ezequiel Sosa, aseguró que la firma busca evitar el cierre definitivo y reconoció que existen diferencias con un sector de los trabajadores.

El empresario sostuvo que la intención de la compañía es cumplir con sus obligaciones dentro de las posibilidades financieras actuales y avanzar con un proceso de reestructuración que permita sostener las operaciones y preservar los puestos de trabajo que todavía mantiene.

Mientras tanto, el conflicto continúa abierto: los empleados reclaman el pago completo de las indemnizaciones, el cese de despidos y el depósito de los salarios adeudados en estos últimos meses.