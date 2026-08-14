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Tiene menos de un año en Prime Video y suma millones de espectadores: la miniserie de 6 episodios para ver este fin de semana largo

Se trata de una producción estrenada en septiembre de 2025 que superó los 25 millones de espectadores y, además, está basada en una exitosa novela. Con Robin Wright y Olivia Cooke como protagonistas.

Rocío Sirimarco
Por Rocío Sirimarco
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La miniserie tiene 6 episodios y está basada en una exitosa novela.
La miniserie tiene 6 episodios y está basada en una exitosa novela. Foto: Prime Video
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Llega el fin de semana y muchas personas ya comienzan a preguntarse qué serie ver en Prime Video, en HBO Max, Disney+ o la plataforma de streaming que tengan a su disposición. En los últimos años, las favoritas del publico, sin dudas, son las miniseries, ya que ofrecen una historia con inicio y final conclusivo sin tener que esperar muchos meses más para la siguiente temporada.

Prime Video ha sabido capitalizar este tipo de productos audiovisuales con el lanzamiento de una miniserie de 6 episodios que superó los 25 millones de espectadores y, además, está basada en una exitosa novela.

Se trata de “La Novia”, una serie protagonizada por Robin Wright (House of Cards) y Olivia Cooke (House of the Dragon). Sigue la historia de Cherry, una treintañera que trabaja en una agencia inmobiliaria en Londres.

De un momento a otro, conoce a Daniel, un joven adinerado que busca comprarse un nuevo inmueble. A partir de ese momento, inician una apasionada relación que, poco a poco, se va volviendo sólida. Como suele suceder en todo vínculo formal, Daniel decide presentar a su novia Cherry a sus padres, Howard y Lauren, una exitosa galerista estadounidense.

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¿Paranoia o manipulación?, el eje clave de “La Novia”, la miniserie de 6 episodios de Prime Video

Desde un primer momento, Lauren sentirá que Cherry no es la “mujer indicada” para su hijo. El thriller psicológico desprenderá una serie de dinámicas entre nuera y suegra por demás confusas y hasta un tanto macabras que dejarán pensando a los espectadores sobre qué es real y qué no.

La Novia, serie de Prime Video
La Novia es uno de los grandes éxitos de Prime Video. Foto: Prime Video

Es que Lauren está convencida de que Cherry es una manipuladora y oportunista que oculta un secreto. Del otro lado, Cherry cree que su suegra tiene algo en contra de ella sin ningún tipo de fundamento racional.

Sobre esto punto la serie ofrece más dudas que certezas y habrá que llegar hasta el final para sacar sus propias conclusiones.

¿Quiénes actúan en “La Novia”, la miniserie de Prime Video más vista?

Además de Robin Wight y Olivia Cooke que logran una química tan desesperante como magnética, el elenco se completa con las actuaciones de:

  • Laurie Davidson como Daniel Sanderson
  • Waleed Zuaiter como Howard Sanderson
  • Tanya Moodie como Isabella Russell-Bailey
  • Shalom Brune-Franklin como Brigitte Russell-Bailey

La serie de Prime Video está basada en una novela que fue best seller

Algunas series de Prime Video están basadas en hechos reales, “La Novia”, en cambio, es una adaptación de un best seller. Se trata de The Girlfriend, novela escrita por la autora británica Michelle Frances, publicada en 2019 y que también mezcla elementos de ingenio, desconfianza y perversión.

Récord de visualizaciones para “La Novia”, protagonizada por Robin Wright y Olivia Cooke

“La Novia” se estrenó el 10 de septiembre de 2025 y, según el sitio estadounidense, Deadline, se convirtió en una de las series más vistas de Prime Video. Tanto así que superó los 25 millones de espectadores individuales a nivel mundial en solo unas pocas semanas. Actualmente, incluso, sigue estando presente en el top 10 de popularidad de la plataforma de streaming.

La Novia, serie de Prime Video
Olivia Cooke interpreta a Cherry en "La Novia". Foto: Prime Video

Se viene una secuela de la serie de Prime Video con el nombre de “El Novio”

Debido al rotundo éxito que alcanzó el año pasado, las creadoras de la serie de Prime Video, Gabbie Asher y Naomi Sheldon, se encuentran trabajando en una secuela antológica (es decir, una serie de la misma esencia, pero con una nueva historia y otros personajes) llamada “El Novio”. Hasta el momento, no hay información sobre la fecha de lanzamiento en la plataforma.

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Rocío Sirimarco
Rocío Sirimarco

Redactora

Periodista especializada en temáticas sociales y policiales. Trabajó en medios como Radio Mitre, El Observador y El Destape. Leer bio

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