Cómo cultivar ajo en maceta y cosechar sus hojas verdes en apenas 3 a 5 semanas

Cómo cultivar ajo en macetas y cosechar sus hojas verdes en apenas 3 a 5 semanas Foto: Gemini

No hace falta contar con una huerta ni con mucho espacio para disfrutar de hojas frescas de ajo en casa. Con solo una maceta, algunos dientes y un rincón luminoso, se puede obtener en pocas semanas un condimento verde y aromático ideal para sumar a distintas preparaciones.

A diferencia del cultivo tradicional, que demanda varios meses para formar una cabeza, esta alternativa permite cosechar las hojas verdes en apenas 3 a 5 semanas. El secreto está en aprovechar los brotes que nacen de los dientes de ajo y cosecharlos antes de que se desarrollen los bulbos completos.

Paso a paso: cómo plantar ajo en una maceta

El primer paso es elegir una maceta de al menos 15 centímetros de profundidad, con agujeros en la base para asegurar el drenaje del agua. Se llena con un sustrato suelto y aireado, que evite la acumulación de humedad.

Dejar dientes de ajo alrededor de las plantas Foto: Grok IA

Luego, se separan los dientes de una cabeza de ajo y se entierran en la tierra con la punta hacia arriba. Para obtener hojas, se pueden colocar más juntos que en el cultivo de bulbos, siempre dejando unos cinco centímetros de separación para que cada uno tenga espacio para crecer. No es necesario pelar los dientes antes de plantarlos: se pueden enterrar con la cubierta que los protege.

Después de ubicarlos, se cubren con tierra y se riega suavemente para humedecer el sustrato.

Cuidados: luz, riego y ubicación ideal

El ajo necesita buena iluminación para desarrollarse. Lo ideal es ubicar la maceta en un lugar que reciba al menos cuatro horas de sol directo por día: un balcón luminoso o una ventana soleada son perfectos.

El riego debe ser moderado. La tierra tiene que mantenerse húmeda, pero nunca encharcada. Antes de volver a regar, conviene tocar la superficie del sustrato y comprobar si empezó a secarse. El exceso de agua puede provocar la pudrición de los dientes.

Cuándo y cómo cosechar las hojas verdes de ajo

Los primeros brotes suelen aparecer a los pocos días de la plantación. Según las condiciones de luz y humedad, las hojas verdes pueden empezar a cosecharse entre las 3 y las 5 semanas.

Para recolectarlas, basta con cortarlas con una tijera limpia. Se pueden usar como condimento, en reemplazo de la cebolla de verdeo o el puerro, y aportan un sabor más suave que el diente de ajo tradicional. Son ideales para sumar aroma y frescura a diferentes platos.

A diferencia del cultivo para obtener bulbos completos, que requiere varios meses y cuidados específicos, esta técnica permite disfrutar de hojas frescas en poco tiempo y con muy pocos recursos.