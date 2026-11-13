Más de 2.700 soldados rendidos, 2.188 fusiles y 10 cañones capturados: así fue la batalla de 1813 en la que Belgrano derrotó a los españoles y ordenó una fosa común

Una de las batallas que marcaron la lucha por la independencia argentina Foto: Argentina.gob.ar.

El 20 de febrero de 1813, Manuel Belgrano encabezó una batalla que terminó con la rendición de más de 2.700 soldados realistas, la entrega de 10 cañones y miles de armas. El enfrentamiento ocurrió en las afueras de Salta, donde el Ejército del Norte consiguió una victoria decisiva contra las fuerzas españolas comandadas por Pío Tristán, en plena guerra por la independencia.

Sin embargo, uno de los episodios más sorprendentes ocurrió después del combate. Belgrano ordenó enterrar a los muertos de ambos ejércitos en una fosa común y colocar una cruz de madera, un gesto que reflejó su intención de evitar nuevas divisiones entre los pueblos americanos. Aquella decisión quedó asociada para siempre con uno de los acontecimientos fundamentales de la historia argentina.

La estrategia de Manuel Belgrano para sorprender al ejército español en 1813

La campaña comenzó después de la victoria patriota en la Batalla de Tucumán, librada el 24 y 25 de septiembre de 1812. Tras aquella derrota, el general realista Pío Tristán se retiró hacia Salta, donde reorganizó sus tropas y preparó posiciones defensivas para impedir el avance del Ejército del Norte. Belgrano, por su parte, buscaba asegurar el control del territorio y continuar la campaña hacia el Alto Perú.

El gesto de Belgrano tras la victoria en la Batalla de Tucumán Foto: Argentina.gob.ar.

El 13 de febrero de 1813, el Ejército del Norte llegó al río Pasaje, posteriormente denominado río Juramento. Allí, sus integrantes juraron fidelidad a la Asamblea del Año XIII y reconocieron la bandera celeste y blanca creada por Belgrano. Días después, el patriota salteño Apolinario Saravia, conocido como “Chocolate”, ayudó a identificar un camino alternativo que permitió evitar las defensas españolas del Portezuelo y avanzar hacia Campo Castañares, sorprendiendo a los realistas.

Más de 2.700 soldados rendidos y 2.188 fusiles: los números de la Batalla de Salta

Durante la mañana del 20 de febrero de 1813, las tropas patriotas iniciaron el ataque contra las posiciones realistas. El enfrentamiento se extendió por distintos sectores del campo de batalla, mientras los españoles intentaban reorganizar sus defensas y contener el avance de la infantería y la caballería revolucionarias. Finalmente, las fuerzas de Tristán retrocedieron hacia la ciudad y aceptaron la capitulación.

Batalla de Tucumán, Manuel Belgrano

Según las reconstrucciones históricas tradicionales, se rindieron aproximadamente 2.776 hombres y los patriotas obtuvieron 10 cañones, 2.188 fusiles y otras armas militares. Los balances también registran 481 muertos y 114 heridos realistas, mientras que el Ejército del Norte sufrió 103 muertos y 433 heridos. Aunque las cifras presentan diferencias entre fuentes, el resultado representó una de las derrotas más importantes de las fuerzas españolas durante aquella etapa.

Una fosa común y una cruz de madera: la decisión de Belgrano después de la victoria

Después de la rendición, Belgrano tomó una decisión de gran significado humanitario. En lugar de establecer diferencias entre los fallecidos, ordenó sepultar a los soldados de ambos bandos en una misma fosa, sobre la cual se colocó una cruz de madera con una inscripción dedicada a vencedores y vencidos. El gesto buscaba reconocer a todos los combatientes muertos, independientemente de la causa que habían defendido.

La batalla de Tucumán se libró el 24 de septiembre de 1812

El general también permitió que Pío Tristán y sus hombres recuperaran la libertad bajo el compromiso de no volver a combatir contra las Provincias Unidas. Durante la ceremonia de rendición, Belgrano evitó que su adversario tuviera que entregarle personalmente la espada y lo recibió con un abrazo, según las crónicas históricas. La medida generó críticas posteriores porque algunos soldados liberados regresaron a las filas realistas.

Un monumento inaugurado en 1913: qué queda hoy de aquella histórica batalla

La victoria permitió consolidar temporalmente el control patriota sobre el norte y facilitó el avance hacia el Alto Perú, aunque meses después llegarían las derrotas de Vilcapugio y Ayohuma, que modificaron nuevamente la situación militar. El 6 de marzo de 1813, la Asamblea General Constituyente dispuso levantar un monumento para recordar el triunfo, pero su construcción definitiva demoró casi un siglo.

La piedra fundamental del Monumento 20 de Febrero fue colocada el 25 de mayo de 1901 y la obra, proyectada por el escultor Torcuato Tasso, fue inaugurada el 25 de mayo de 1913. Actualmente, se encuentra en Salta, mientras que la histórica cruz vinculada con la sepultura de los combatientes se conserva en la iglesia de La Merced. Ambos sitios recuerdan una victoria que también quedó marcada por un gesto de reconciliación.