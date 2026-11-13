Viajaron casi 3 meses desde Europa y quedaron sin destino en Argentina: Urquiza les entregó tierras y fundaron una ciudad que hoy tiene 22.309 habitantes

Iglesia de San José, símbolo de la historia local Foto: Turismo Entre Ríos

En 1857, cientos de inmigrantes europeos arribaron a la Argentina para trabajar la tierra. Su destino inicial era Corrientes, pero el proyecto no se concretó y buscaron otro lugar. Entonces intervino Justo José de Urquiza, presidente de la Confederación Argentina, quien les ofreció tierras en Entre Ríos y facilitó su instalación. El 2 de julio de 1857 nació la Colonia San José, formada por más de 500 personas, principalmente suizos y franceses. Ciento sesenta y nueve años después, el municipio alcanza los 22.309 habitantes, según el Censo 2022, y mantiene vivas sus tradiciones agrícolas y culturales centenarias.

El viaje desde Europa que terminó con un destino inesperado

Los primeros colonos procedían especialmente del cantón suizo de Valais y de Saboya, territorios donde muchas familias trabajaban en el campo. Luego de una travesía atlántica de casi tres meses, llegaron a Buenos Aires a fines de mayo de 1857, pero los planes de instalación en Corrientes se frustraron y el grupo quedó a la espera de una solución.

Desfile tradicional de los descendientes de inmigrantes en San José Foto: Turismo Entre Ríos

Urquiza les ofreció una solución temporal en campos de Ibicuy, en el sur de Entre Ríos. Los recién llegados permanecieron allí entre fines de mayo y junio, hasta que se determinó que los terrenos no resultaban apropiados para desarrollar la colonia agrícola proyectada. Fue necesario organizar un segundo traslado, esta vez hacia una zona próxima al río Uruguay, donde fundaron San José.

Las tierras que entregó Urquiza para fundar San José en 1857

El asentamiento definitivo se estableció en Calera de Espiro, cerca de la actual ciudad de Colón, y quedó fundado oficialmente el 2 de julio. La iniciativa formaba parte del impulso a la inmigración y a la agricultura de la Confederación. Las familias recibían parcelas y ayuda material bajo contratos con obligaciones de pago.

Plaza General Urquiza, un rincón histórico de San José Foto: Turismo Entre Ríos

Las concesiones contemplaban aproximadamente 30 hectáreas por familia, junto con recursos para iniciar las tareas agrícolas, como animales de trabajo, madera, alimentos y adelantos de dinero. Los colonos debían trabajar, organizar sus hogares y cumplir las condiciones establecidas para acceder a la propiedad. El comienzo fue exigente, porque debían adaptarse al clima, aprender a producir en su nuevo entorno y levantar sus viviendas.

Alejo Peyret y el crecimiento de una colonia organizada

En esa etapa resultó decisivo el trabajo de Alejo Peyret, un intelectual francés que había llegado al país en 1855 y fue designado administrador de la colonia. Supervisó cuestiones productivas y promovió la organización institucional, la educación y el funcionamiento de las instituciones locales. Al mismo tiempo, los pobladores cultivaron cereales, frutas y hortalizas e incorporaron conocimientos y técnicas que habían traído de Europa.

Paisajes naturales de San José, Entre Ríos Foto: Turismo Entre Ríos

El desarrollo avanzó hasta que en 1863 San José estableció su municipalidad y celebró elecciones locales. Con el tiempo surgieron comercios, escuelas, espacios de reunión y servicios para los vecinos. El vínculo con la cercana ciudad de Colón, también impulsada por Urquiza, facilitó las comunicaciones y la comercialización de productos agrícolas.

De 500 inmigrantes a una ciudad que conserva su historia

San José cuenta hoy con una población municipal de 22.309 habitantes, de acuerdo con el Censo 2022. Uno de sus espacios patrimoniales más representativos es el Museo Histórico Regional de la Colonia San José, creado en 1957, en el centenario de la fundación. Allí se conservan fotografías, muebles, herramientas agrícolas, vestimentas y documentos vinculados con la vida de los primeros colonos.

La ciudad, ubicada en el departamento Colón, también recuerda ese origen mediante la Fiesta Nacional de la Colonización, con actividades culturales dedicadas a la memoria de la inmigración. Su plaza General Urquiza y los espacios históricos permiten recorrer parte de esa transformación. A 169 años de aquel desembarco que terminó lejos de Corrientes, lo que empezó como una solución para familias sin destino se convirtió en una ciudad que mantiene vivas sus raíces europeas.