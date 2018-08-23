Elvis Presley: los interrogantes en torno a la muerte del Rey del Rock

Elvis Presley

Su voz grave, piernas temblorosas, habilidad con la guitarra y el piano y el arte de seducción desplegado en el escenario y en la pantalla grande lo convirtieron en El Rey, pero su éxito y fama no fueron suficiente motor de vida. A los 42 años, el consumo de distintos fármacos, el sobrepeso y desorden del sueño causaron una falla cardíaca que apagó su voz para siempre.

A los pocos días de su muerte, hubo quienes se negaron a creer en su deceso y comenzaron a surgir diversas teorías respecto a su supuesto “cambio de identidad” para alejarse de la fama. Incluso crearon el grupo The Elvis Sighting Society para estar atentos a las “pistas”.

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Estas son algunas de las teorías que ha surgido respecto a la “falsa” muerte de Elvis Presley.

Espionaje para el FBI:

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Presley ayudó al FBI en una operación encubierta para desenmascarar una organización criminal de estafadores llamada “The fraternity”, o al menos eso plantea Gail Brewer-Giorgio en su libro Is Elvis Alive. En este texto, la autora asegura haber revisado cientos de archivos del FBI que la llevaron a concluir que el músico y actor fue un héroe nacional.

El hecho puntual -según Brewer-Giorgio- fue la compra-venta de un avión entre Presley y un miembro de The fraternity, quien descubrió que el cantante era un soplón obligando al FBI a ingresarlo a un programa de protección de testigos: “Elvis fingió su muerte porque iba a ser asesinado y no había duda de ello”, dijo la autora en entrevista con Time.

Efectivamente existen archivos del FBI a nombre del afamado cantante, pero en ninguno de ellos se describe el caso narrado por Gail Brewer-Giorgio. La carpeta existente se refiere a los varios intentos de extorsión contra Presley. “Esos archivos del FBI están disponibles al público, los tengo. No hay nada allí”, dijo Patrick Lacy, autor de Elvis Decoded.

Un error en su tumba

El segundo nombre del Rey era Aaron, pero hay quienes aseguran que en realidad era Aron (con una ‘a’), y que en su tumba fue mal escrito a propósito porque la familia no podía escribir su nombre real si él estaba vivo.

Un pasaje a Argentina

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Poco después que se anunciara la muerte de Elvis, un hombre fue al aeropuerto de Memphis y compró un pasaje de ida a Buenos Aires bajo el nombre “Jon Burrows”, un seudónimo que Elvis usaba para reservar habitaciones de hotel.

Extraña presencia en aniversario de su cumpleaños

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En el cumpleaños número 82 de Elvis, dentro de la gran cantidad de gente que asistió a ver este homenaje en Graceland, había un hombre de barba y lentes oscuros acompañado de guardias: los escépticos aseguran que era el Rey. Esta imagen apareció en la página de Facebook Elvis Presley Is Alive.

Nadie cobró su seguro de vida

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Hasta la fecha de hoy, nadie ha reclamado ni cobrado el seguro de vida, unos 3 millones de dólares. El motivo para ello es claro. En EE.UU. no existen leyes que impidan que alguien finja su propia muerte, sin embargo, si con ello se pretende estafar al seguro, sí tendríamos un claro delito. Tener a los investigadores de una agencia de seguros detrás sería un serio problema para mantener la identidad secreta a salvo.