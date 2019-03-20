Confesión de Nico Vázquez: “Gimena y yo estuvimos separados y nadie se enteró”

Llevan diez años de amor en pareja, pero en una reciente entrevista, el actor reveló uno de sus secretos mejor guardados.

Gimena Accardi y Nico Vázquez, espectáculos

Nico Vázquez hizo una sorpresiva revelación durante una reciente entrevista con la revista Gente.

Entre otras cosas, reveló no sólo las claves de su relación con Gimena Accardi –la pareja celebra sus 10 años de “amor único, sin reglas ni prejuicios”– sino que también confesó que “estuvimos separados y nadie se enteró”.

Durante la entrevista, se le preguntó si hoy en día llevar una década de relación formal y seria imposible, casi una utopía, tras lo cual respondió Nico Vázquez: “Imaginate la necesidad de uno hacia el otro, que mientras todos dicen ´la relación dura si te extrañás un poco´, a nosotros, eso, nos liquidó. En 2014 estuvimos separados, pero nadie se enteró. Durante el día yo grababa Mis amigos de siempre (eltrece) y por la noche protagonizaba Stravaganza Tango, y ella, Dos pícaros sinergüenzas. Ese vernos poco y el despegue de energías nos provocó fricciones. Cuando comenzaron las peleas dijimos: ´A ver, tomemos un tiempo para ver que sentimos´. Y nos separamos durante diez días. No nos gustó nada y pudimos dar las cartas otra vez. Funcionamos juntos“.

Gimena Accardi y Nico Vázquez

Y agregó luego, para responder si era de “ñoño” su caso con Gimena Accardi: “Entonces seré el más cursi de los ñoños”, dice Vázquez.

“Existen las energías que se buscan, las almas gemelas, y el amor eterno. Nuestro amor está tejido por tres claves“, comentó.

Así, detalló:

1. “No tenemos reglas”.

2. “Jamás contamos los años que llevamos juntos: intentamos renovarnos mirando hacia adelante”.

3. “Dejamos de planificar y atarnos a plazos: ahora visualizamos, ´algún día, con vos, me gustaría…´, sin obsesión, disfrutando el ahora uno abrazado al otro. Hoy más que nunca, dejo lugar a la sorpresa. Y claro que la prueba mayor fue la superación del dolor. La vida nos dio piñas, de lleno en el centro de la cara. Cuando estábamos reponiéndonos de la pérdida del bebé (en 2013, Gime estaba embarazada tres meses y una semana), pasó lo de Santi. Y a pesar de todo, siempre volvemos a elegirnos. Día tras día. Hace muy poco pude volver a poner en palabras la frase “Soy feliz”. Porque soy feliz, otra vez. Y no es poca cosa”.