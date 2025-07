Opens in new window

¿Preparados?: Blood of My Blood, la precuela de Outlander, reveló la apertura de la serie con una nueva melodía que emociona

Dentro del título principal, se puede ver una historia que se va a ir consolidando a medida que avanza la temporada. Además, hay un momento clave que tendrá un gran significado en la serie, según lo que adelanta el productor Matthew B. Roberts.

Blood Of My Blood, la precuela de Outlander. Foto: Instagram @outlander_starz / @hollywoodreporter

Ya está todo listo para el estreno de Outlander: Blood of My Blood, la ansiada precuela que llega a Starz el 8 de agosto. Junto a ella, aparece una nueva secuencia de título principal con una melodía que emociona y que demuestra que la esencia del universo Outlander se mantiene intacta.

Esta nueva entrega promete un doble de romance, ya que explorará las historias de amor que dieron origen a la pareja más icónica de la saga: Claire (Caitriona Balfe) y los padres de Jamie (Sam Heughan).

Ambientada en dos épocas distintas, Blood of My Blood se centrará en las relaciones entre Brian Fraser (Jamie Roy) y Ellen MacKenzie (Harriet Slater) en la Escocia del siglo XVIII, y entre Henry Beauchamp (Jeremy Irvine) y Julia Moriston (Hermione Corfield) en la Inglaterra de la Primera Guerra Mundial.

La elección del título principal de Outlander: Blood of My Blood

Al abordar la secuencia de créditos iniciales, Matthew B. Roberts, el productor ejecutivo de la serie, quería que transmitiera una sensación de novedad, a la vez que incorporaba elementos que habían tenido éxito en la serie. El compositor Bear McCreary se incorporó desde el principio al proceso.

El tema musical original de Outlander era una versión adaptada de la melodía popular escocesa “The Skye Boat Song”. En ese sentido, Roberts explica: “No queríamos repetirlo, pero queríamos esa canción que te cantas a ti mismo cuando estás en el coche o en la ducha”.

Pero lograrlo no fue nada fácil. El equipo tenía un concepto en mente, pero según Roberts, “no terminaba de encajar y no funcionaba visualmente. No supimos encontrar la forma de contar la historia principal”.

Tener letra o no era otro dilema. Pero visualmente, los títulos principales debían inspirarse en Outlander y contar una historia. En cierto momento, había demasiadas imágenes de Escocia que “parecía un libro de viajes”, dice Roberts. “No parecía la serie”.

Nuevas imágenes de Blood of my Blood. Foto: Instagram @vanityfair

Fue el equipo de postproducción el que empezó a extraer imágenes y a conectarlas, pasando de los guerreros de las Tierras Altas a un robo de ganado y la Primera Guerra Mundial. “Ese momento se convirtió en la inspiración para el título, y empezamos a analizar esas piezas para crear esta danza que contara ambas versiones de la historia de Henry y Julia, y de Brian y Ellen. Eso fue lo que impulsó la historia”.

Se puede escuchar a la vocalista Julie Fowlis cantando la letra en inglés y gaélico. Pero esto se concretó después de varios experimentos, primero en gaélico y luego en inglés. Roberts dice: “Decidimos usar esta versión porque creemos que cuenta la mejor historia para la apertura”.

Hay una historia dentro del título principal que se va consolidando a medida que avanza la temporada. El momento favorito de Roberts es la secuencia de las dos manos. “Hay momentos tan encantadores en la serie, y según cuenta la historia, uno de ellos es tan especial para mí, tan bellamente filmado y concebido”.