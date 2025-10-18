Masterchef Celebrity: cuándo y a qué hora es la primera gala de eliminación

Algunos famosos se encuentran en la cuerda floja ni bien comenzó la competencia. Quiénes son.

Wanda Nara junto a los participantes de MasterChef. Foto: Telefe.

Comenzó la nueva temporada de “Masterchef Celebrity” y ya llegó a un momento clave: la primera gala de eliminación, donde varios participantes famosos tendrán que darlo todo para seguir en la competencia, pero uno se irá. El episodio será transmitido este domingo por Telefe, justo después de la final del Mundial Sub 20 que enfrentará a Argentina contra Marruecos.

En esta gala, los participantes deberán demostrar su talento en la cocina para evitar ser el primer eliminado de la temporada. La responsabilidad de evaluar cada plato de eliminación estará a cargo del jurado compuesto por Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui, mientras que Wanda Nara continuará al frente de la conducción del programa.

Quiénes son los famosos que están en la cuerda floja

La tensión comienza a escalar después del “Pollito batatero” que salvó a Momi Giardina en el último minuto y ahora, son 12 las celebridades que competirán en esta ronda decisiva. Ellos son:

Pablito Lescano

Luis Ventura

La Joaqui

Cachete Sierra

Julia Calvo

Andy Chango

Esteban Mirol

Emilia Attias

Roña Castro

Miguel Ángel Rodríguez

Susana Roccasalvo

Marixa Balli

Por otro lado, los siguientes concursantes ya aseguraron su permanencia en la próxima semana del certamen: Alex Pelao, Chino Leunis, Claudio “Turco” Husaín, Diego “Peque” Schwartzman, Eugenia Tobal, Evangelina Anderson, Ian Lucas, Sofi Gonet “La Reini”, Maxi López, Momi Giardina, Sofi Martínez y Valentina Cervantes.