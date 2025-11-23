No solo Santiago del Moro: Gran Hermano Generación Dorada sumaría otros dos conductores históricos

Aunque esta edición mezclará participantes anónimos con figuras conocidas que se animen a entrar a la casa más famosa del país, hay otra novedad en juego: Telefe evalúa sumar más de un conductor. ¿Quiénes podrían sumarse?

Santiago Del Moro, ganador del Martín Fierro de Oro. Foto: NA

A 25 años de la primera temporada de Gran Hermano en Argentina, el reality prepara una edición muy especial: Gran Hermano Generación Dorada. Según adelantó Santiago del Moro, esta nueva temporada abrirá el juego a todo tipo de participantes: desde celebridades, deportistas e influencers hasta personas anónimas que quieran probar suerte dentro de la casa más famosa del país.

Pero eso no es todo. Esta edición podría traer una gran sorpresa: la incorporación de dos conductores históricos del ciclo. Ya comenzaron a mencionarse nombres que marcaron distintas etapas del programa y que podrían regresar para esta versión aniversario.

Según el periodista de espectáculos Fabricio Desabatto, Telefe baraja la posibilidad de contar con tres conductores en esta nueva edición de Gran Hermano, Generación Dorada.

Los conductores históricos que se sumarían a Gran Hermano

“Adelante mis valientes”, la frase de Soledad Silveyra que marcó a fuego las primeras ediciones de Gran Hermano, allá por principios de siglo, podría volver a escucharse. Según adelantó el periodista, Solita sería una de las conductoras.

Los conductores históricos que se sumarían a Gran Hermano. Foto captura Telefe.

Jorge Rial sería el otro “histórico” que volvería a conducir el reality show. El tercero sería Santiago del Moro, el encargado estelar de las últimas ediciones.

Santiago del Moro, ¿adentro de la casa más famosa del país?

Dessabato incluso aseguró que la producción maneja la posibilidad de que del Moro sea a su vez participante. Siguiendo con los posibles participantes, el periodista agregó que ”hay ex-GH fuertes a un paso de volver a GH".

Jorge Rial podría ser conductor de Gran Hermano. Foto archivo.

Gran Hermano Generación Dorada: de qué se trata el nuevo formato del reality y cuándo vuelve a la televisión

Vuelve Gran Hermano en febrero 2026 a la pantalla de Telefe, aunque será en una versión completamente distinta. La producción del reality más conocido del mundo irá por un formato que ya presentó como “Generación Dorada”.

La nueva edición incluirá participantes desconocidos mezclados con famosos, que se animen a encerrarse en la casa más famosa del país.

Gran Hermano 2026: Santiago del Moro volverá a estar en la conducción

Telefe anunció el inicio de los castings, mientras que Santiago del Moro confirmó hace unos días que renovó su contrato con el canal y que estará, una vez más, al frente de la conducción del reality.

Santiago Del Moro, ganador del Martín Fierro de Oro. Foto: NA

Una de las famosas que le gustaría tener a Santiago del Moro sería Laura Bozzo, que actualmente se encuentra en un reality chileno y tiene mucha experiencia en programas de este tipo.

“La que encabeza la lista de Santiago, el primer nombre de muchos, es Laura Bozzo, una reina de la televisión internacional. Seguro la recuerdan por la frase ‘Que pase el desgraciado’. Del Moro siempre tuvo devoción y debilidad por Laura Bozzo”, contó Marina Calabró.

Las inscripciones ya están abiertas desde la página de Telefe, donde los que deseen participar pueden completar el formulario con sus datos con el fin de ir avanzando en los castings y lograr un lugar en el programa.

Gran Hermano Generación Dorada: los sorprendentes nombres que se podrían sumarse al reality en 2026

Dentro de la lista que confecciona la producción del programa, aparecieron los primeros dos nombres que podrían formar parte del plantel de famosos. Según lo indicado por Marina Calabró, puede haber presencia internacional en GH.

Laura Bozzo Foto: Instagram @Laurabozzo

Durante su columna en Lape Club Social de América TV, dio las certezas que ya se conocen: “La edición 2026, desde febrero será con Santiago Del Moro, ya no hay dudas”. Además, se animó a nombrar a las dos figuras que están dentro de los deseos de la producción: Laura Bozzo y Andrea del Boca.

Por un lado, Bozzo puede ser una gran sorpresa. La conductora peruana tiene gran recorrido en medios y se destaca en su programa “Laura en América”. Una curiosidad de su historia es que estuvo en prisión domiciliaria, aunque la hizo en un canal de televisión. Calabró señaló que “ya estuvo en una especie de Gran Hermano” y será una debilidad para el conductor de GH.

Andrea del Boca, por su parte, tiene una gran historia vinculada a las novelas argentinas. Luego de ser absuelta por el caso de Mamá Corazón, puede abrir una nueva etapa en su vida. La panelista explicó: “Primero se sacó una mochila de encima y segundo es una limpieza de imagen”. Incluso tiene un punto a favor: en distintas oportunidades se declaró fan del programa, por lo que sabría cómo moverse dentro de la casa más famosa del país.

Andrea del Boca Foto: NA

Semanas atrás, Santiago del Moro indicó que “todavía no hay nadie convocado, hay muchos nombres dando vueltas, pero nadie fijo. Yo tengo un par que me encantaría, pero hay que ver quién tiene ganas, porque es un formato donde te metés a vivir, básicamente”.

Los famosos serán invitados por la producción, mientras que el resto de los participantes deberán hacer el típico casting para formar parte de Gran Hermano.