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El día que el Indio Solari le habló a la juventud: “Los jóvenes tienen que participar cada vez más en la democracia”

El exlíder de “Patricio Rey y los Redonditos de Ricota” se refirió a la lucha social, la importancia del arte y la literatura. Además, destacó la solidaridad que debe tener cada persona.

Carlos Dileo
Por Carlos Dileo
Actualizado el 5 de junio de 2026 a las 12:48
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El Indio Solari falleció este viernes 5 de junio a los 77 años.
El Indio Solari falleció este viernes 5 de junio a los 77 años. Foto: X @Indio_Solari_ok
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Luego de anunciar su retiro definitivo de los escenarios a causa de la enfermedad de Parkinson en 2023, el Indio Solari, referente de la exbanda Patricio Rey y los Redonditos de Ricota que falleció este viernes 5 de junio, le envió un mensaje muy especial a los más jóvenes durante su participación en el podcast 'Nobleza Hormiga‘.

“Creo que los jóvenes tienen que participar cada vez más en la democracia, pese a todo lo que estamos viviendo. Los artistas no deben ser militantes, porque terminan haciendo de su obra panfletos. Vengo de una familia peronista, pero nunca fui un militante", explicó Solari, en FM La Patriada.

Entre otros temas, el músico habló sobre la lucha social que deben lleven a cabo las personas: “Hay que luchar desde que te levantás hasta que te dormís. La rosca política no la entiendo, o al revés, la entiendo demasiado y me cuesta creer que esa manera de resolver nuestras vidas puedan dar buenos resultados“.

Y remarcó el rol de los más jóvenes en la sociedad actual: “Creo que hay otras formas de participar en la democracia para lograr que la democracia sea fuerte, que tiene que ver con la cultura, con la manera en la que uno ve la revolución".

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El Indio Solari promovió el arte y la literatura. Foto: NA

El Indio Solari destacó la importancia del arte y la literatura

“Es a través del arte y la literatura, a través de cualquier manifestación que nos acerque emotivamente y dicha con virtud, para que uno tenga alma para luchar contra los enemigos de la justicia social y todas esas formas de sojuzgamiento que hay contra los pueblos en general", declaró El Indio.

En la misma línea, el artista no dudó en asegurar que el país está "dividido" y que eso "perjudica" a todos. “Hay un caos muy grande, donde está el país dividido, atomizado, la Justicia que se arroga poderes que no debe ejercer“, precisó el exlíder de Patricio Rey y los Redonditos de Ricota.

Por último, Solari habló de la solidaridad y la buena voluntad para ayudar al prójimo. “Cada uno, desde el lugar que crea, debe fortalecer las causas que piensan en los que no tienen nada, pasan hambre y todas las cosas a las que debemos ser sensibles", sostuvo.

Y cerró sobre su reflexión: “Después, el mecanismo, el método por el cual participan en la sociedad, cada uno sabrá lo que le indica su corazón y su pensamiento“.

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Carlos Dileo
Carlos Dileo

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Periodista con un largo recorrido en medios de comunicación y agencias digitales. Especializado en servicios, información general, turismo, lifestyle y entretenimiento. Leer bio

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