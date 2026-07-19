Famosos de película: las celebridades que no quisieron perderse la final del Mundial 2026 entre Argentina y España

Las celebridades de Hollywood que no quisieron perderse la final del Mundial 2026. Foto: Reuters (Dylan Martínez)

La final del Mundial 2026 entre la Selección Argentina y España no solo paralizó al planeta fútbol. El MetLife Stadium de Nueva York se convirtió en el epicentro de una verdadera reunión de estrellas, con figuras del cine, la música y el espectáculo internacional que dijeron presente para vivir de cerca la definición más importante del torneo.

Mientras miles de hinchas alentaban desde las tribunas, las cámaras de la transmisión oficial y las redes sociales comenzaron a captar a distintos famosos que eligieron el escenario mundialista para disfrutar de una histórica jornada. Como suele ocurrir en los grandes eventos deportivos, el partido trascendió lo futbolístico y se transformó también en un desfile de celebridades.

Matt Damon y Tom Cruise, las estrellas de Hollywood que dijeron presente en la final

Uno de los primeros en aparecer en pantalla fue Matt Damon, quien asistió acompañado por su esposa, la argentina Luciana Barroso. La presencia del reconocido actor generó una rápida reacción entre los fanáticos, que compartieron imágenes y comentarios en las redes sociales apenas fue enfocado por las cámaras.

Matt Damon dijo presente en la final del Mundial 2026 entre la Selección Argentina y España. Foto: X

Otra de las figuras que acaparó la atención fue Tom Cruise. El actor estadounidense arribó al estadio después de protagonizar uno de los momentos más comentados de la previa, cuando visitó a Shakira para desearle éxito antes de su participación en la ceremonia de clausura. Su presencia confirmó el enorme atractivo que tuvo la final para las celebridades de alcance global.

Shakira y Mick Jagger, protagonistas de una jornada histórica

La música también tuvo un papel destacado en el MetLife Stadium. Shakira fue una de las grandes figuras de la jornada gracias a su participación en el show de clausura del Mundial. Sin embargo, una vez terminada su presentación, la artista colombiana decidió quedarse para seguir de cerca el partido y vivir el desenlace del campeonato desde las tribunas.

Shakira fue una de las grandes figuras de la jornada gracias a su participación en el show de clausura del Mundial. Foto: Reuters (Mark J Rebilas)

Entre los invitados ilustres también apareció Mick Jagger. El histórico líder de The Rolling Stones volvió a decir presente en un partido de la Selección Argentina, luego de haber sido visto durante la semifinal frente a Inglaterra. Durante varios tramos del encuentro, las cámaras lo mostraron siguiendo con atención cada jugada de una definición que mantuvo al mundo pendiente.

Mick Jagger dijo presente en la final del Mundial 2026 entre la Selección Argentina y España. Foto: Facebook Plaantik

Anya Taylor-Joy y otras celebridades que revolucionaron las redes sociales

La lista de figuras internacionales presentes en la final incluyó también al músico y productor Pharrell Williams. Su aparición se volvió viral en las redes sociales debido a que algunos espectadores lo confundieron inicialmente con el rapero ASAP Rocky durante una de las transmisiones.

Por su parte, Anya Taylor-Joy despertó una enorme simpatía entre los fanáticos argentinos. La actriz, que mantiene un fuerte vínculo con el país, fue captada en distintos sectores del estadio y recibió una ola de mensajes positivos en las plataformas digitales.

Con el correr de los minutos, nuevas imágenes continuaron multiplicándose en internet, reflejando el impresionante desfile de celebridades que eligieron presenciar en persona la gran final del Mundial 2026. Una vez más, el fútbol demostró su capacidad para reunir en un mismo escenario a las máximas estrellas del deporte, la música, el cine y el entretenimiento, en una cita que trascendió las fronteras del juego y se convirtió en un auténtico evento global.